freeze написав:Если человек не хочет, чтобы его возили бусиком, пусть сделает себе отсрочку, неужели такая вселенская лень.
Та все оформлено, просто лежить десь в тумбочці вдома...
якщо відстрочка оформлена, то це відображається в Резверв+ (показується до якої дати і згідно якого Пункту) і в базі Оберіг (що у поліції і в ТЦКшників) - при перевірці по базі по прізвищу, одразу все видно і немає ніяких питань
freeze написав: Один из неадекватов при попытке проверить у него ВОД сломал ТЦКшнику нос. После чего ТЦКшник сильно расстроился.
Сломал или юшку пустил? А так то никак люди не научатся бить не в нос а в нижнюю челюсть-там расстраиваться в отключке придется,как говорил мой тренер.Машут ото граблями куда не попадя. А второй там четкий пацан был, в пол стреляет пересравший тцкашник,а тот буром прет. Кричал что только с войны пришел-ПТСРщик,поди.
Там рентгена на месте не было, но вероятно у ТЦКшника что-то хрустнуло в носу во время удара. Вообще это крайне неудачная идея начинать разговор с людьми в форме с поломки им носа. Как любит говорить Трамп, это неуважительно. Плюс это очень сильно чревато для здоровья и для дальнейшей судьбы машущего кулаками военнообязанного.
лише 6% готові на поступки росії щодо територій, окупованих після 2022 року.
Хотите сказать, что у нас 94% не обязаны воевать? И если вы думаете, что женщины, отправляющие мужей и сыновей в армию, готовы жертвовать ими и мечтают, чтобы они не вернулись, то ... вам, возможно, сильно не повезло с женой.
Думаєте, "ждуни", "путін пріді", "адін народ", теж би проголосували "за" ? А таких далеко не 10%
Думаю, в РФ тоже очень многие проголосовали бы за это. И да, думаю, что сегодня на территории Украины (без оккупированных территорий) таких меньше 10%, но за "51 штат" проголосовали бы и они. Кроме уж особо фанатичных.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 14 бер, 2025 16:41, всього редагувалось 1 раз.
Думаєте, "ждуни", "путін пріді", "адін народ", теж би проголосували "за" ? А таких далеко не 10%
95% точно проголосують за приєднання до США. Головне для людей це рівень життя. УСІ інші питання мають мізерну вагу. Ці "ждуни", "путін пріді", "адін народ" точно проголосують "за" бо усі їхня "ідейність" це казки, вони просто прекрасно знають що зарплати/пенсії в РФ значно вищі. Коли вони побачать що у них буде американська пенсія(або хоча б половина) вони точно проголосують "за" і забудуть про путіна вмить.