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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13226132271322813229

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 79
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
35%
28
Це загроза
15%
12
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
32%
25
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
11
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 16:19

  Дюрі-бачі написав:
  freeze написав:Если человек не хочет, чтобы его возили бусиком, пусть сделает себе отсрочку, неужели такая вселенская лень.

Та все оформлено, просто лежить десь в тумбочці вдома...


якщо відстрочка оформлена, то це відображається в Резверв+ (показується до якої дати і згідно якого Пункту) і в базі Оберіг (що у поліції і в ТЦКшників) - при перевірці по базі по прізвищу, одразу все видно і немає ніяких питань
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Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 16:24

  fox767676 написав:Зображення

Шо це? :lol:
Рідко сюди заходжу, випадково побачив. :mrgreen:
Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 16:24

  Господар Вельзевула написав:
  freeze написав: Один из неадекватов при попытке проверить у него ВОД сломал ТЦКшнику нос. После чего ТЦКшник сильно расстроился.


Сломал или юшку пустил?
А так то никак люди не научатся бить не в нос а в нижнюю челюсть-там расстраиваться в отключке придется,как говорил мой тренер.Машут ото граблями куда не попадя. :mrgreen:
А второй там четкий пацан был, в пол стреляет пересравший тцкашник,а тот буром прет.
Кричал что только с войны пришел-ПТСРщик,поди.

Там рентгена на месте не было, но вероятно у ТЦКшника что-то хрустнуло в носу во время удара.
Вообще это крайне неудачная идея начинать разговор с людьми в форме с поломки им носа. Как любит говорить Трамп, это неуважительно.
Плюс это очень сильно чревато для здоровья и для дальнейшей судьбы машущего кулаками военнообязанного.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 16:26

  Striker написав:
  fox767676 написав:Зображення

Шо це? :lol:
Рідко сюди заходжу, випадково побачив. :mrgreen:


https://www.youtube.com/watch?v=vOrocXXdQrQ
fox767676
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 16:30

  АндрейМ написав:
  ЛАД написав:Странно слышать такое от вас.
Когда хотят знать мнение всего народа, то опрашивают всех, а не какие-то слои.

Мнение о чём? Должны ли другие воевать? Нет, извольте. Те, кто не обязан воевать, не имеют право на «мнение». Нет обязанностей, нет и прав. Вы сами так писали.

Не "другие".
Перечитайте мой начальный пост viewtopic.php?p=5835540#p5835540.
лише 6% готові на поступки росії щодо територій, окупованих після 2022 року.
Хотите сказать, что у нас 94% не обязаны воевать?
И если вы думаете, что женщины, отправляющие мужей и сыновей в армию, готовы жертвовать ими и мечтают, чтобы они не вернулись, то ... вам, возможно, сильно не повезло с женой.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 16:34

А балаклави для чого, щоб бурятські морди не впізнати?

  Wirująświatła написав:
«Сегодня 6 сотрудников ТЦК пытались задержать двух мужчин, ведя себя крайне неадекватно. Одного избили, другому угрожали оружием, причем один из военных даже выстрелил».

«Затем они набросились на прохожих, в частности на пожилого мужчину. При этом полиции на месте не оказалось», – сообщают в соцсетях.

https://t.me/kindzadza_ua/15049
Це ж таке в педерації відбувається, так?
Це ж не може бути в нас?

З нами ж таке "ніслучіцццо нікогдА?"©
https://youtube.com/shorts/ZglhOVWjmoc? ... 4JYG6R1HtQ


І ще щодо відео:
1. Чому на таке народ масово не збігається?
2. Чому аж в кінці якась жіночка намагається рознімати їх? Чому всі ЛИШЕ ЗНІМАЮТЬ на телефони, а не рознімають їх?
Теж думають, що з ними, чи їхніми родичами таке "ніслучіцццо нікогдА?"©
Востаннє редагувалось Успіх в П'ят 14 бер, 2025 16:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 16:37

  Hennady написав:
  ЛАД написав:Процентов 90. А, может, больше. :)

Думаєте, "ждуни", "путін пріді", "адін народ", теж би проголосували "за" ? А таких далеко не 10%

Думаю, в РФ тоже очень многие проголосовали бы за это. :)
И да, думаю, что сегодня на территории Украины (без оккупированных территорий) таких меньше 10%, но за "51 штат" проголосовали бы и они. Кроме уж особо фанатичных.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 14 бер, 2025 16:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 16:38

  Hennady написав:
  ЛАД написав:Процентов 90. А, может, больше. :)

Думаєте, "ждуни", "путін пріді", "адін народ", теж би проголосували "за" ? А таких далеко не 10%

95% точно проголосують за приєднання до США.
Головне для людей це рівень життя. УСІ інші питання мають мізерну вагу.
Ці "ждуни", "путін пріді", "адін народ" точно проголосують "за" бо усі їхня "ідейність" це казки, вони просто прекрасно знають що зарплати/пенсії в РФ значно вищі. Коли вони побачать що у них буде американська пенсія(або хоча б половина) вони точно проголосують "за" і забудуть про путіна вмить.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 16:56

  olmyb написав:...........
Дякую за картинку однодумців, зберіг.

На той картинке собраны персонажи с весьма разными взглядами, порой диаметрально противоположными.
ЛАД
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