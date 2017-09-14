Додано: П'ят 14 бер, 2025 17:56

ЛАД написав: _hunter написав: .........

Хочу сказать, что в этой стране опасаются публично высказывать мнение, не совпадающее с политикой Партии. .........Хочу сказать, что в этой стране опасаются публично высказывать мнение, не совпадающее с политикой Партии.

Особенно это заметно на нашем форуме да и на других тоже.

А в анонимных опросах так точно опасаются. Особенно это заметно на нашем форуме да и на других тоже.А в анонимных опросах так точно опасаются.

— Вот я в своей газете могу обругать любого сенатора либо конгрессмена, и мне ничего не будет, — шумит представитель херстовского агентства. — А вы можете?— Можем, ругаем и министров. У нас есть государственный лозунг — самокритика нужна нам, как воздух, как вода.— Я могу выйти на площадь перед Белым домом и сказать во всеуслышанье: «Трумэн — дурак». А вы?— Я тоже могу выйти на Красную площадь и сказать:«Трумэн дурак», — отвечает Семен Нариньяни.— А можете вы сказать это о Сталине?— Не можем, это было бы клеветой. Он такого названия не заслуживает. А клевета в печати у нас — уголовное преступление."