RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 13227132281322913230

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 79
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
35%
28
Це загроза
15%
12
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
32%
25
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
11
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 17:09

  ЛАД написав:
  olmyb написав:...........
Дякую за картинку однодумців, зберіг.

На той картинке собраны персонажи с весьма разными взглядами, порой диаметрально противоположными.

Ну так для номерних ми всі однакові )

А сам он
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10887
З нами з: 31.08.09
Подякував: 542 раз.
Подякували: 1255 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 17:27

  Striker написав:Шо це?
Рідко сюди заходжу, випадково побачив
слили списки на мобилизацию с фото
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28911
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2430 раз.
Подякували: 3424 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 17:39

  ЛАД написав:
  АндрейМ написав:
  ЛАД написав:Странно слышать такое от вас.
Когда хотят знать мнение всего народа, то опрашивают всех, а не какие-то слои.

Мнение о чём? Должны ли другие воевать? Нет, извольте. Те, кто не обязан воевать, не имеют право на «мнение». Нет обязанностей, нет и прав. Вы сами так писали.

Не "другие".
Перечитайте мой начальный пост viewtopic.php?p=5835540#p5835540.
лише 6% готові на поступки росії щодо територій, окупованих після 2022 року.
Хотите сказать, что у нас 94% не обязаны воевать?

Хочу сказать, что в этой стране опасаются публично высказывать мнение, не совпадающее с политикой Партии.
_hunter
 
Повідомлень: 9366
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 486 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 17:48

  _hunter написав:.........
Хочу сказать, что в этой стране опасаются публично высказывать мнение, не совпадающее с политикой Партии.

Особенно это заметно на нашем форуме да и на других тоже.
А в анонимных опросах так точно опасаются. :)
ЛАД
2
 
Повідомлень: 33502
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4827 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 17:56

  ЛАД написав:
  _hunter написав:.........
Хочу сказать, что в этой стране опасаются публично высказывать мнение, не совпадающее с политикой Партии.

Особенно это заметно на нашем форуме да и на других тоже.
А в анонимных опросах так точно опасаются. :)


— Вот я в своей газете могу обругать любого сенатора либо конгрессмена, и мне ничего не будет, — шумит представитель херстовского агентства. — А вы можете?

— Можем, ругаем и министров. У нас есть государственный лозунг — самокритика нужна нам, как воздух, как вода.

— Я могу выйти на площадь перед Белым домом и сказать во всеуслышанье: «Трумэн — дурак». А вы?

— Я тоже могу выйти на Красную площадь и сказать:

«Трумэн дурак», — отвечает Семен Нариньяни.

— А можете вы сказать это о Сталине?

— Не можем, это было бы клеветой. Он такого названия не заслуживает. А клевета в печати у нас — уголовное преступление."
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 38787
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1595 раз.
Подякували: 2807 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 17:56

  ЛАД написав:
  _hunter написав:.........
Хочу сказать, что в этой стране опасаются публично высказывать мнение, не совпадающее с политикой Партии.

Особенно это заметно на нашем форуме да и на других тоже.
А в анонимных опросах так точно опасаются. :)

Там методология не указана, вроде - для получения правильных результатов могли и прохожих опрашивать.
Да и звонок на мобильный - так уж прямо анонимный ;)
_hunter
 
Повідомлень: 9366
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 486 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 18:05

  freeze написав:
  Дюрі-бачі написав:
  freeze написав:Если человек не хочет, чтобы его возили бусиком, пусть сделает себе отсрочку, неужели такая вселенская лень.

Та все оформлено, просто лежить десь в тумбочці вдома...

А что человеку скачать Резерв+ религия не позволяет, там будет полная информация по отсрочке, по какой статье, до какого времени, Резерв+ официально приравнен к бумажке А-4.

Вы прикалываетесь?
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3714
З нами з: 23.05.14
Подякував: 612 раз.
Подякували: 501 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 18:11

Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 4850
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1082 раз.
Подякували: 2026 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 18:12

  Vadim_ написав:
  freeze написав:
А что человеку скачать Резерв+ религия не позволяет, там будет полная информация по отсрочке, по какой статье, до какого времени, Резерв+ официально приравнен к бумажке А-4.

Вы прикалываетесь?

Я Вас расстрою - но вот та бумажка об отсрочке (называется - Довідка) там внизу есть надпись - "дійсна при пред'явленні війсково-облікового документу ТА документу що засвідчує особу". Т.е в любом случае при себе нужно иметь военник и пкаспорт, по которым всеравно будут пробивать по базе Обериг! и если в базе нет отметки про отсрочку - велкам ту ТЦК
Xenon
 
Повідомлень: 5194
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 13227132281322913230
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
29 89415
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 263959
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 911782
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ідея Банк (698)
14.03.2025 17:18
Ринок ОВДП (8011)
14.03.2025 17:05
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.