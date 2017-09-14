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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 14 бер, 2025 17:09
ЛАД написав: olmyb написав:
...........
Дякую за картинку однодумців, зберіг.
На той картинке собраны персонажи с весьма разными взглядами, порой диаметрально противоположными.
Ну так для номерних ми всі однакові )
А сам он
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Додано: П'ят 14 бер, 2025 17:27
Striker написав:
Шо це?
Рідко сюди заходжу, випадково побачив
слили списки на мобилизацию с фото
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Додано: П'ят 14 бер, 2025 17:39
ЛАД написав: АндрейМ написав: ЛАД написав:
Странно слышать такое от вас.
Когда хотят знать мнение всего народа, то опрашивают всех, а не какие-то слои.
Мнение о чём? Должны ли другие воевать? Нет, извольте. Те, кто не обязан воевать, не имеют право на «мнение». Нет обязанностей, нет и прав. Вы сами так писали.
Не "другие".
Перечитайте мой начальный пост viewtopic.php?p=5835540#p5835540
.
лише 6% готові на поступки росії щодо територій, окупованих після 2022 року.
Хотите сказать, что у нас 94% не обязаны воевать?
Хочу сказать, что в этой стране опасаются публично высказывать мнение, не совпадающее с политикой Партии.
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Додано: П'ят 14 бер, 2025 17:48
_hunter написав:
.........
Хочу сказать, что в этой стране опасаются публично высказывать мнение, не совпадающее с политикой Партии.
Особенно это заметно на нашем форуме да и на других тоже.
А в анонимных опросах так точно опасаются.
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Додано: П'ят 14 бер, 2025 17:56
ЛАД написав: _hunter написав:
.........
Хочу сказать, что в этой стране опасаются публично высказывать мнение, не совпадающее с политикой Партии.
Особенно это заметно на нашем форуме да и на других тоже.
А в анонимных опросах так точно опасаются.
— Вот я в своей газете могу обругать любого сенатора либо конгрессмена, и мне ничего не будет, — шумит представитель херстовского агентства. — А вы можете?
— Можем, ругаем и министров. У нас есть государственный лозунг — самокритика нужна нам, как воздух, как вода.
— Я могу выйти на площадь перед Белым домом и сказать во всеуслышанье: «Трумэн — дурак». А вы?
— Я тоже могу выйти на Красную площадь и сказать:
«Трумэн дурак», — отвечает Семен Нариньяни.
— А можете вы сказать это о Сталине?
— Не можем, это было бы клеветой. Он такого названия не заслуживает. А клевета в печати у нас — уголовное преступление."
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Додано: П'ят 14 бер, 2025 17:56
ЛАД написав: _hunter написав:
.........
Хочу сказать, что в этой стране опасаются публично высказывать мнение, не совпадающее с политикой Партии.
Особенно это заметно на нашем форуме да и на других тоже.
А в анонимных опросах так точно опасаются.
Там методология не указана, вроде - для получения правильных результатов могли и прохожих опрашивать.
Да и звонок на мобильный - так уж прямо анонимный
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Додано: П'ят 14 бер, 2025 18:05
freeze написав: Дюрі-бачі написав: freeze написав:
Если человек не хочет, чтобы его возили бусиком, пусть сделает себе отсрочку, неужели такая вселенская лень.
Та все оформлено, просто лежить десь в тумбочці вдома...
А что человеку скачать Резерв+ религия не позволяет, там будет полная информация по отсрочке, по какой статье, до какого времени, Резерв+ официально приравнен к бумажке А-4.
Вы прикалываетесь?
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Додано: П'ят 14 бер, 2025 18:11
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Додано: П'ят 14 бер, 2025 18:12
Vadim_ написав: freeze написав:
А что человеку скачать Резерв+ религия не позволяет, там будет полная информация по отсрочке, по какой статье, до какого времени, Резерв+ официально приравнен к бумажке А-4.
Вы прикалываетесь?
Я Вас расстрою - но вот та бумажка об отсрочке (называется - Довідка) там внизу есть надпись - "дійсна при пред'явленні війсково-облікового документу ТА документу що засвідчує особу". Т.е в любом случае при себе нужно иметь военник и пкаспорт, по которым всеравно будут пробивать по базе Обериг! и если в базе нет отметки про отсрочку - велкам ту ТЦК
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