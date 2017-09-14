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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 14 бер, 2025 18:29
Xenon написав:
Т.е в любом случае при себе нужно иметь военник и пкаспорт, по которым всеравно будут пробивать по базе Обериг! и если в базе нет отметки про отсрочку - велкам ту ТЦК
Останній раз, десь у січні, показав тільки Резерв, чувак подзвонив кудись і назвав ПІБ, далі сказали дякую, хорошого дня. З собою завжди маю паспорт і тимчасове посвідчення.
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Додано: П'ят 14 бер, 2025 18:38
Xenon написав:
Я Вас расстрою
Vadim_ написав: freeze написав:
А что человеку скачать Резерв+ религия не позволяет, там будет полная информация по отсрочке, по какой статье, до какого времени, Резерв+ официально приравнен к бумажке А-4.
Вы прикалываетесь?
- но вот та бумажка об отсрочке (называется - Довідка) там внизу есть надпись - "дійсна при пред'явленні війсково-облікового документу ТА документу що засвідчує особу". Т.е в любом случае при себе нужно иметь военник и пкаспорт, по которым всеравно будут пробивать по базе Обериг! и если в базе нет отметки про отсрочку - велкам ту ТЦК
Чем ? , пургой?
на пару с Фризом,
не ну он с его слов воевал , я не заперечую і дякую.
перед тем как качать оберіг , сходи проверься в ВЛК...
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Vadim_
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Додано: П'ят 14 бер, 2025 18:40
_hunter написав: ЛАД написав: _hunter написав:
.........
Хочу сказать, что в этой стране опасаются публично высказывать мнение, не совпадающее с политикой Партии.
Особенно это заметно на нашем форуме да и на других тоже.
А в анонимных опросах так точно опасаются.
Там методология не указана, вроде - для получения правильных результатов могли и прохожих опрашивать.
Да и звонок на мобильный - так уж прямо анонимный
Психологія людей така, що в питаннях які особисто людей не зачіпають вигідніше дати "правильну" відповідь, а не власну. Або взагалі підстроїти свою думку під "правильну".
Наприклад на питання "Чи ви вірите у перемогу?" - вигідніше сказати "Так", хоч розум вам може говорити "Ні". Просто ви прекрасно розумієте що ця відповідь(в опитуванні) все-рівно нічого не змінить, то можна сказати як "правильно".
Якщо б було питання "Як Україна переможе?" - я впевнений що в 99% був би суцільний брєд.
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andrijk777
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Додано: П'ят 14 бер, 2025 18:47
freeze написав: Xenon написав:
ТА документу що засвідчує особу
Специально посмотрел, такого там нет. Так что достаточно военного билета или другого ВОД. Плюс к ВОДу отсрочка в Резерв+ или на А-4.
Если человеку лень взять с собой документ, телефон как я понимаю ему взять не лень. То чего удивляться, что его везут в ТЦК на уточнение данных. Точнее он вроде уже попал под штраф, так как не имел при себе обязательного по законодательству
ВОД.
А шо каже наше ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО про казнокрадів у час военного стану? Или лень не красти?
про керівників тцк і СП у яких знайшли мільони баксів...?
про держзакупівлі...крашанки па .....? Сидить?
про судову владу?
і сиріт(сцена из кино 12 стульев)
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Vadim_
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Додано: П'ят 14 бер, 2025 18:53
Vadim_ написав:
Я Вас расстрою
Vadim_ написав: freeze написав:
А что человеку скачать Резерв+ религия не позволяет, там будет полная информация по отсрочке, по какой статье, до какого времени, Резерв+ официально приравнен к бумажке А-4.
Вы прикалываетесь?
- но вот та бумажка об отсрочке (называется - Довідка) там внизу есть надпись - "дійсна при пред'явленні війсково-облікового документу ТА документу що засвідчує особу". Т.е в любом случае при себе нужно иметь военник и пкаспорт, по которым всеравно будут пробивать по базе Обериг! и если в базе нет отметки про отсрочку - велкам ту ТЦК
Чем ? , пургой?
на пару с Фризом,
не ну он с его слов воевал , я не заперечую і дякую.
перед тем как качать оберіг , сходи проверься в ВЛК...
[/quote]
....хоч годиник звіряй ,..... п,ятниця вечір
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Додано: П'ят 14 бер, 2025 18:55
Финансовое положение украинцев в 2025 году продолжает ухудшаться. Исследование Deloitte Ukraine показывает, что 37% граждан были вынуждены увеличить расходы на продукты питания и медикаменты, несмотря на общий тренд на экономию. Это связано с ростом цен, инфляцией и сокращением доходов, а также с тем, что украинская экономика продолжает падение, несмотря на заявления властей.
Также фиксируется рост расходов на лекарства – 24% украинцев покупают их чаще, чем в 2023 году. Средний чек за продукты питания увеличился на 19% в офлайн-магазинах и на 18% в онлайн-магазинах по сравнению с довоенным периодом. При этом сегменты, не относящиеся к товарам первой необходимости, сильно просели – например, 39% респондентов признались, что стали реже покупать детские товары, а 48% сократили расходы на строительные материалы, что говорит о том, что люди перестали инвестировать в будущее и просто пытаются выжить.
При этом украинцы сокращают расходы почти во всех категориях – от 36% до 72% в зависимости от вида товаров.
Особенно заметна тенденция среди молодежи – люди в возрасте 18-27 лет стали тратить больше на продукты (56%), косметику (51%), готовую еду (57%), досуг (57%) и одежду (61%). В Киеве и крупных городах также фиксируется снижение ограничений на развлечения вне дома – если в 2023 году 73% экономили на этом, то сейчас только 50%.
Основные расходы украинцев – 77% бюджета – уходят на обязательные платежи: 30% уходит на коммуналку, аренду и выплаты по кредитам, 34% – на продукты питания, 5% – на транспорт, 8% – на медицину. Для сравнения, в Польше на это тратят 46% бюджета, а в Германии – 51%, что показывает полное разорение украинских семей.
На досуг, отдых и туризм остается всего 3% бюджета, что значительно ниже, чем в странах ЕС, где этот показатель колеблется от 15% до 20%.
Что касается поддержки ВСУ, то 89% украинцев продолжают донатить, но этот показатель снизился на 3% по сравнению с прошлым годом. Регулярно перечисляют деньги 26% граждан, но уровень доверия к сборам через знакомых и друзей снизился с 75% до 71%, что говорит о том, что украинцы все чаще задумываются, куда уходят их деньги. Средняя сумма доната выросла с 147 грн до 161 грн, но очевидно, что этот рост не компенсирует общую тенденцию на снижение поддержки.
я поділяю думку багатьох що нам на період війни треба було б перейти в диктатуру , а не демокартію та всіх загнати на заводи по виробництву зброї , а їжу та інші речі в супермаркетах і магазинах відпускати по талонах (по нормах) на людину . Відмінити гроші взагалі на час війни . І 4 шляхи а) працюєш на експорт б) в критичних галузях в) працюєш на ВПК г) у війську, а за все інше талонів/пайку не давати .
Тоді б точно перемогли . А так хтось в спа чілиться хтось в спортзалах тренується , хтось в ресторанах \ клубах зависає в нічних із стриптизерками , хтось люкосві авто купує чи ремонти дорогі робить , а хтось в окопі сидить і всім пофіг . Ну і друге не популярне рішення , яке без першого не працює , дивувало завжди що військові отримують зарплатню
під час другої світової солдати зарплатню не отримували
Я це ще частково можу виправдати тим що більша частина йде на потреби військових у війську тобто ось тобі зарплата і забезпечуй себе всім сам ( тепловізорами \ ПНБ і таке інше і тому подібне) . Тому питання донатів теж досить цікаве . Ніде в історії не пригадую щоб така велика армія отримувала зарплату і воювала за гроші , якщо мова йде про захист держави . Москалі можуть собі дозволити щось там платити , як платимо ми - це дивовижно ...
Востаннє редагувалось yama
в П'ят 14 бер, 2025 18:58, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 14 бер, 2025 18:57
холява
....хоч годиник звіряй ,..... п,ятниця вечір
Він вийшов з тривалого бану.
І знов якась маячня. Йому про правила , які документи мати, що носити, що предʼявляти а він «а от казнокради….»
Ну що це таке? Вік? Важні напої?
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Додано: П'ят 14 бер, 2025 18:59
Hotab написав:холява
....хоч годиник звіряй ,..... п,ятниця вечір
Він вийшов з тривалого бану.
І знов якась маячня. Йому про правила , які документи мати, що носити, що предʼявляти а він «а от казнокради….»
Ну що це таке? Вік? Важні напої?
"сиворотка правди", смілива вода -----??
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Додано: П'ят 14 бер, 2025 19:05
Vadim_ написав:
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Чем ? , пургой?
на пару с Фризом,
не ну он с его слов воевал , я не заперечую і дякую.
перед тем как качать оберіг , сходи проверься в ВЛК...
Какой Обериг качать? Кто и где про это говорил? Обериг это база для полиции и тцк.
У пользователя Резерв+, пару раз его покпзывал и этого было достаточно, больше ничего не просили.
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Додано: П'ят 14 бер, 2025 19:07
andrijk777 написав:
Якщо б було питання "Як Україна переможе?" - я впевнений що в 99% був би суцільний брєд.
на березі ріки чекаючи пропливаючих пу, сі, кім, тра ...
Востаннє редагувалось flyman
в П'ят 14 бер, 2025 19:08, всього редагувалось 2 разів.
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