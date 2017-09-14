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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 14 бер, 2025 19:08
❗️Під час припинення вогню, в період тиші, ми могли б підготувати надійний мирний план, покласти його на стіл, обговорити деталі та реалізувати його. Ми готові, – Зеленський
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Додано: П'ят 14 бер, 2025 19:08
Hotab написав:холява
....хоч годиник звіряй ,..... п,ятниця вечір
Він вийшов з тривалого бану.
І знов якась маячня. Йому про правила , які документи мати, що носити, що предʼявляти а він «а от казнокради….»
Ну що це таке? Вік? Важні напої?
Так я про правила , які для всіх рівні
п.с. але не рівних(впенсів, чінуш...) такі слова ображають
Востаннє редагувалось Vadim_
в П'ят 14 бер, 2025 19:10, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 14 бер, 2025 19:09
Vadim_ написав:
Чем ? , пургой?
на пару с Фризом,
не ну он с его слов воевал , я не заперечую і дякую.
перед тем как качать оберіг , сходи проверься в ВЛК...
У кого-то пятница уже началась, ты сливу начал заливать
У меня Резерв+ с июля месяца прошлого года и чё-то как-то без ВЛК
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Додано: П'ят 14 бер, 2025 19:10
yama написав:
Финансовое положение украинцев в 2025 году продолжает ухудшаться. Исследование Deloitte Ukraine показывает, что 37% граждан были вынуждены увеличить расходы на продукты питания и медикаменты, несмотря на общий тренд на экономию. Это связано с ростом цен, инфляцией и сокращением доходов, а также с тем, что украинская экономика продолжает падение, несмотря на заявления властей.
Также фиксируется рост расходов на лекарства – 24% украинцев покупают их чаще, чем в 2023 году. Средний чек за продукты питания увеличился на 19% в офлайн-магазинах и на 18% в онлайн-магазинах по сравнению с довоенным периодом. При этом сегменты, не относящиеся к товарам первой необходимости, сильно просели – например, 39% респондентов признались, что стали реже покупать детские товары, а 48% сократили расходы на строительные материалы, что говорит о том, что люди перестали инвестировать в будущее и просто пытаются выжить.
При этом украинцы сокращают расходы почти во всех категориях – от 36% до 72% в зависимости от вида товаров.
Особенно заметна тенденция среди молодежи – люди в возрасте 18-27 лет стали тратить больше на продукты (56%), косметику (51%), готовую еду (57%), досуг (57%) и одежду (61%). В Киеве и крупных городах также фиксируется снижение ограничений на развлечения вне дома – если в 2023 году 73% экономили на этом, то сейчас только 50%.
Основные расходы украинцев – 77% бюджета – уходят на обязательные платежи: 30% уходит на коммуналку, аренду и выплаты по кредитам, 34% – на продукты питания, 5% – на транспорт, 8% – на медицину. Для сравнения, в Польше на это тратят 46% бюджета, а в Германии – 51%, что показывает полное разорение украинских семей.
На досуг, отдых и туризм остается всего 3% бюджета, что значительно ниже, чем в странах ЕС, где этот показатель колеблется от 15% до 20%.
Что касается поддержки ВСУ, то 89% украинцев продолжают донатить, но этот показатель снизился на 3% по сравнению с прошлым годом. Регулярно перечисляют деньги 26% граждан, но уровень доверия к сборам через знакомых и друзей снизился с 75% до 71%, что говорит о том, что украинцы все чаще задумываются, куда уходят их деньги. Средняя сумма доната выросла с 147 грн до 161 грн, но очевидно, что этот рост не компенсирует общую тенденцию на снижение поддержки.
я поділяю думку багатьох що нам на період війни треба було б перейти в диктатуру , а не демокартію та всіх загнати на заводи по виробництву зброї , а їжу та інші речі в супермаркетах і магазинах відпускати по талонах (по нормах) на людину . Відмінити гроші взагалі на час війни . І 4 шляхи а) працюєш на експорт б) в критичних галузях в) працюєш на ВПК г) у війську, а за все інше талонів/пайку не давати .
Тоді б точно перемогли . А так хтось в спа чілиться хтось в спортзалах тренується , хтось в ресторанах \ клубах зависає в нічних із стриптизерками , хтось люкосві авто купує чи ремонти дорогі робить , а хтось в окопі сидить і всім пофіг . Ну і друге не популярне рішення , яке без першого не працює , дивувало завжди що військові отримують зарплатню
під час другої світової солдати зарплатню не отримували
Я це ще частково можу виправдати тим що більша частина йде на потреби військових у війську тобто ось тобі зарплата і забезпечуй себе всім сам ( тепловізорами \ ПНБ і таке інше і тому подібне) . Тому питання донатів теж досить цікаве . Ніде в історії не пригадую щоб така велика армія отримувала зарплату і воювала за гроші , якщо мова йде про захист держави . Москалі можуть собі дозволити щось там платити , як платимо ми - це дивовижно ...
плюс до воєнного поліцяйській збір бо вже таке творицця
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Додано: П'ят 14 бер, 2025 19:13
pesikot написав: Vadim_ написав:
Чем ? , пургой?
на пару с Фризом,
не ну он с его слов воевал , я не заперечую і дякую.
перед тем как качать оберіг , сходи проверься в ВЛК...
У кого-то пятница уже началась, ты сливу начал заливатьУ меня
Резерв+ с июля месяца прошлого года и чё-то как-то без ВЛК
А у меня сосед , 80 лет, с его слов трёх девок имеет за ночь
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Додано: П'ят 14 бер, 2025 19:22
Це тому що ми не молимось!! Лише одного на тиждень відправили, новий такий самий вийшов. За що нам всім це??
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Hotab
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Додано: П'ят 14 бер, 2025 19:29
Hotab написав:Це тому що ми не молимось
!! Лише одного на тиждень відправили, новий такий самий вийшов. За що нам всім це??
Покажи лоба
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Додано: П'ят 14 бер, 2025 19:31
Hotab написав:
Це тому що ми не молимось!! Лише одного на тиждень відправили, новий такий самий вийшов. За що нам всім це??
Це тому що ти наразі не захищаєсь Україну в окопі , як військовий по фаху
п.с. і скиглиш скаргами модератору як тебе ображають
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Vadim_
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Додано: П'ят 14 бер, 2025 19:36
Vadim_ написав: Hotab написав:
Це тому що ми не молимось!! Лише одного на тиждень відправили, новий такий самий вийшов. За що нам всім це??
Це тому що ти наразі не захищаєсь Україну в окопі , як військовий по фаху
п.с. і скиглиш скаргами модератору як тебе ображають
Вадік, оці всі пʼяні марева про те хто тебе захищає, не захищає, повинен, не повинен, завжди закінчуються однаково: ти йдеш на тиждень-другий тверезішати. Ти здатний до роботи над помилками, чи все життя танцюєш на граблях? Чи ти коли напиваєшся, не контролюєш себе ??
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Додано: П'ят 14 бер, 2025 19:42
Hotab написав: Vadim_ написав: Hotab написав:
Це тому що ми не молимось!! Лише одного на тиждень відправили, новий такий самий вийшов. За що нам всім це??
Це тому що ти наразі не захищаєсь Україну в окопі , як військовий по фаху
п.с. і скиглиш скаргами модератору як тебе ображають
Вадік, оці всі пʼяні марева про те хто тебе захищає, не захищає, повинен, не повинен, завжди закінчуються однаково: ти йдеш на тиждень-другий тверезішати. Ти здатний до роботи над помилками, чи все життя танцюєш на граблях?
Якийсь ти самовпевнений... вже в модераторах?
Маю надію що адміни адекватні і пам'ятають ДС
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