RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 13229132301323113232>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 79
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
35%
28
Це загроза
15%
12
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
32%
25
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
11
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 19:10

  yama написав:
Финансовое положение украинцев в 2025 году продолжает ухудшаться. Исследование Deloitte Ukraine показывает, что 37% граждан были вынуждены увеличить расходы на продукты питания и медикаменты, несмотря на общий тренд на экономию. Это связано с ростом цен, инфляцией и сокращением доходов, а также с тем, что украинская экономика продолжает падение, несмотря на заявления властей.

Также фиксируется рост расходов на лекарства – 24% украинцев покупают их чаще, чем в 2023 году. Средний чек за продукты питания увеличился на 19% в офлайн-магазинах и на 18% в онлайн-магазинах по сравнению с довоенным периодом. При этом сегменты, не относящиеся к товарам первой необходимости, сильно просели – например, 39% респондентов признались, что стали реже покупать детские товары, а 48% сократили расходы на строительные материалы, что говорит о том, что люди перестали инвестировать в будущее и просто пытаются выжить.

При этом украинцы сокращают расходы почти во всех категориях – от 36% до 72% в зависимости от вида товаров.

Особенно заметна тенденция среди молодежи – люди в возрасте 18-27 лет стали тратить больше на продукты (56%), косметику (51%), готовую еду (57%), досуг (57%) и одежду (61%). В Киеве и крупных городах также фиксируется снижение ограничений на развлечения вне дома – если в 2023 году 73% экономили на этом, то сейчас только 50%.

Основные расходы украинцев – 77% бюджета – уходят на обязательные платежи: 30% уходит на коммуналку, аренду и выплаты по кредитам, 34% – на продукты питания, 5% – на транспорт, 8% – на медицину. Для сравнения, в Польше на это тратят 46% бюджета, а в Германии – 51%, что показывает полное разорение украинских семей.

На досуг, отдых и туризм остается всего 3% бюджета, что значительно ниже, чем в странах ЕС, где этот показатель колеблется от 15% до 20%.

Что касается поддержки ВСУ, то 89% украинцев продолжают донатить, но этот показатель снизился на 3% по сравнению с прошлым годом. Регулярно перечисляют деньги 26% граждан, но уровень доверия к сборам через знакомых и друзей снизился с 75% до 71%, что говорит о том, что украинцы все чаще задумываются, куда уходят их деньги. Средняя сумма доната выросла с 147 грн до 161 грн, но очевидно, что этот рост не компенсирует общую тенденцию на снижение поддержки.


я поділяю думку багатьох що нам на період війни треба було б перейти в диктатуру , а не демокартію та всіх загнати на заводи по виробництву зброї , а їжу та інші речі в супермаркетах і магазинах відпускати по талонах (по нормах) на людину . Відмінити гроші взагалі на час війни . І 4 шляхи а) працюєш на експорт б) в критичних галузях в) працюєш на ВПК г) у війську, а за все інше талонів/пайку не давати .
Тоді б точно перемогли . А так хтось в спа чілиться хтось в спортзалах тренується , хтось в ресторанах \ клубах зависає в нічних із стриптизерками , хтось люкосві авто купує чи ремонти дорогі робить , а хтось в окопі сидить і всім пофіг . Ну і друге не популярне рішення , яке без першого не працює , дивувало завжди що військові отримують зарплатню :shock: під час другої світової солдати зарплатню не отримували :!: Я це ще частково можу виправдати тим що більша частина йде на потреби військових у війську тобто ось тобі зарплата і забезпечуй себе всім сам ( тепловізорами \ ПНБ і таке інше і тому подібне) . Тому питання донатів теж досить цікаве . Ніде в історії не пригадую щоб така велика армія отримувала зарплату і воювала за гроші , якщо мова йде про захист держави . Москалі можуть собі дозволити щось там платити , як платимо ми - це дивовижно ...

плюс до воєнного поліцяйській збір бо вже таке творицця
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 38787
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1595 раз.
Подякували: 2807 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 20:01

США изучат позицию россии по урегулированию войны на Украине в ближайшие выходные и примут решение о своих шагах, — Марко Рубио

"США не собираются утверждать, что россия пытается затягивать переговоры по Украине, наоборот, считают, что есть движение вперед", — отметил Рубио.

Также Рубио заявил, что Трамп не говорил ни о какой позиции по предоставлению россии каких-либо прав на территорию Украины.
Xenon
 
Повідомлень: 5198
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 20:18

  Xenon написав:
США изучат позицию россии по урегулированию войны на Украине в ближайшие выходные и примут решение о своих шагах, — Марко Рубио

"США не собираются утверждать, что россия пытается затягивать переговоры по Украине, наоборот, считают, что есть движение вперед", — отметил Рубио.

Также Рубио заявил, что Трамп не говорил ни о какой позиции по предоставлению россии каких-либо прав на территорию Украины.



https://www.pravda.com.ua/rus/news/2025/03/14/7502948/

Комментарии излишни.
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 752
З нами з: 11.09.24
Подякував: 6 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 20:23

  yama написав:я поділяю думку багатьох що нам на період війни треба було б перейти в диктатуру , а не демокартію та всіх загнати на заводи по виробництву зброї , а їжу та інші речі в супермаркетах і магазинах відпускати по талонах (по нормах) на людину .


Щоб тебе дощ намочив. У мене прибуток удвічі впав,вже ніяк миру не дочекаюся,щоб гребти бабло,а ти ще з талонами виліз.
Ви що, смерті мені бажате? Життя одне, най сдохну тоді сажайте собі диктатора и перемагайте хоть сто років.
Не люди-звірі якісь :shock:
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 752
З нами з: 11.09.24
Подякував: 6 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 20:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  yama написав:я поділяю думку багатьох що нам на період війни треба було б перейти в диктатуру , а не демокартію та всіх загнати на заводи по виробництву зброї , а їжу та інші речі в супермаркетах і магазинах відпускати по талонах (по нормах) на людину . Відмінити гроші взагалі на час війни . І 4 шляхи а) працюєш на експорт б) в критичних галузях в) працюєш на ВПК г) у війську, а за все інше талонів/пайку не давати .
Пошуки простих рішень , чарівних паличок і тих хто за нас щось зробить -як я бачу наша національна забава...
Тому в мене питання до генераторів подібного маразму
А навіщо Вам Диктатура якщо Ви знаєте що треба робити?
Навіщо вам наглядач і змушувач? що зараз заважає працювати так як ви описали?
Все ж просто
а - заробили на роботі
б - залишили собі 30 пайок добових і все інше віддали на фронт..

Навіщо ВАМ диктатор?
Чи вам диктатор треба щоб він КОГОСЬ а не ВАС змусив?
а ви вважаєте що будете на стороні тих хто змушує а не тих кого змушують...

Мені з сімєю нічого не заважає вже четвертий рік працювати так як ви описали
а вам що заважає? власне фаберже?
Причому
Зверніть увагу-а хоч раз я десь пропонував ввести диктатуру для успіха? чи диктатуру для когось іншого?
Ні
Завжди казав
робіть так як я, а хто може краще - робіть краще від мене.
Все
саме такий підхід створює націю ПЕРЕМОЖЦІВ
а те що ви пропонуєте максимум що може це створити націю РАБІВ.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25847
З нами з: 15.01.09
Подякував: 289 раз.
Подякували: 2977 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 20:56

  Xenon написав:
США изучат позицию россии по урегулированию войны на Украине в ближайшие выходные и примут решение о своих шагах, — Марко Рубио
"США не собираются утверждать, что россия пытается затягивать переговоры по Украине, наоборот, считают, что есть движение вперед", — отметил Рубио.
Также Рубио заявил, что Трамп не говорил ни о какой позиции по предоставлению россии каких-либо прав на территорию Украины.

Нічого не дивує? Вуха пропаганди рф не стирчать? Тоді для порівняння "як це було":
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп повідомив, що питання окупованих українських земель та контролю над Запорізькою АЕС обговорюються в рамках мирних переговорів про припинення вогню. Про це Трамп сказав на пресконференції в Білому домі.
Пряма мова: https://www.youtube.com/watch?v=pYPWaUSXXNw
Не знаю, як в кого, а у мене звідси напрошується хрінОвий висновок, тому озвучувати не буду((
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5578
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1197 раз.
Подякували: 1336 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 20:57

flyman муха смотри как можно быстро поменять фасад
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28915
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2430 раз.
Подякували: 3424 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 21:01

Wirująświatła
Філіпінка з 8-ма дітьми, ягодка знову і готова до зустрічі зі своїм принсом через 11 років.
Зображення
Hotab
 
Повідомлень: 14415
З нами з: 15.02.09
Подякував: 383 раз.
Подякували: 2327 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 21:05

  fler написав:
  Xenon написав:
США изучат позицию россии по урегулированию войны на Украине в ближайшие выходные и примут решение о своих шагах, — Марко Рубио
"США не собираются утверждать, что россия пытается затягивать переговоры по Украине, наоборот, считают, что есть движение вперед", — отметил Рубио.
Также Рубио заявил, что Трамп не говорил ни о какой позиции по предоставлению россии каких-либо прав на территорию Украины.

Нічого не дивує? Вуха пропаганди рф не стирчать? Тоді для порівняння "як це було":
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп повідомив, що питання окупованих українських земель та контролю над Запорізькою АЕС обговорюються в рамках мирних переговорів про припинення вогню. Про це Трамп сказав на пресконференції в Білому домі.
Пряма мова: https://www.youtube.com/watch?v=pYPWaUSXXNw
Не знаю, як в кого, а у мене звідси напрошується хрінОвий висновок, тому озвучувати не буду((

Можете в оригинале послушать, если что не нравится
https://x.com/SkyNews/status/1900581786989588751
Xenon
 
Повідомлень: 5198
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 21:07

Hotab с нормальным фасадом можно японку или корейку цапнуть. там ценят европейскую внешность.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28915
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2430 раз.
Подякували: 3424 раз.
 
Профіль
 
3
  #<1 ... 13229132301323113232>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman, Wirująświatła і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
29 89418
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 263971
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 911846
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (8015)
14.03.2025 19:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.