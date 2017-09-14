Финансовое положение украинцев в 2025 году продолжает ухудшаться. Исследование Deloitte Ukraine показывает, что 37% граждан были вынуждены увеличить расходы на продукты питания и медикаменты, несмотря на общий тренд на экономию. Это связано с ростом цен, инфляцией и сокращением доходов, а также с тем, что украинская экономика продолжает падение, несмотря на заявления властей.
Также фиксируется рост расходов на лекарства – 24% украинцев покупают их чаще, чем в 2023 году. Средний чек за продукты питания увеличился на 19% в офлайн-магазинах и на 18% в онлайн-магазинах по сравнению с довоенным периодом. При этом сегменты, не относящиеся к товарам первой необходимости, сильно просели – например, 39% респондентов признались, что стали реже покупать детские товары, а 48% сократили расходы на строительные материалы, что говорит о том, что люди перестали инвестировать в будущее и просто пытаются выжить.
При этом украинцы сокращают расходы почти во всех категориях – от 36% до 72% в зависимости от вида товаров.
Особенно заметна тенденция среди молодежи – люди в возрасте 18-27 лет стали тратить больше на продукты (56%), косметику (51%), готовую еду (57%), досуг (57%) и одежду (61%). В Киеве и крупных городах также фиксируется снижение ограничений на развлечения вне дома – если в 2023 году 73% экономили на этом, то сейчас только 50%.
Основные расходы украинцев – 77% бюджета – уходят на обязательные платежи: 30% уходит на коммуналку, аренду и выплаты по кредитам, 34% – на продукты питания, 5% – на транспорт, 8% – на медицину. Для сравнения, в Польше на это тратят 46% бюджета, а в Германии – 51%, что показывает полное разорение украинских семей.
На досуг, отдых и туризм остается всего 3% бюджета, что значительно ниже, чем в странах ЕС, где этот показатель колеблется от 15% до 20%.
Что касается поддержки ВСУ, то 89% украинцев продолжают донатить, но этот показатель снизился на 3% по сравнению с прошлым годом. Регулярно перечисляют деньги 26% граждан, но уровень доверия к сборам через знакомых и друзей снизился с 75% до 71%, что говорит о том, что украинцы все чаще задумываются, куда уходят их деньги. Средняя сумма доната выросла с 147 грн до 161 грн, но очевидно, что этот рост не компенсирует общую тенденцию на снижение поддержки.
я поділяю думку багатьох що нам на період війни треба було б перейти в диктатуру , а не демокартію та всіх загнати на заводи по виробництву зброї , а їжу та інші речі в супермаркетах і магазинах відпускати по талонах (по нормах) на людину . Відмінити гроші взагалі на час війни . І 4 шляхи а) працюєш на експорт б) в критичних галузях в) працюєш на ВПК г) у війську, а за все інше талонів/пайку не давати . Тоді б точно перемогли . А так хтось в спа чілиться хтось в спортзалах тренується , хтось в ресторанах \ клубах зависає в нічних із стриптизерками , хтось люкосві авто купує чи ремонти дорогі робить , а хтось в окопі сидить і всім пофіг . Ну і друге не популярне рішення , яке без першого не працює , дивувало завжди що військові отримують зарплатню під час другої світової солдати зарплатню не отримували Я це ще частково можу виправдати тим що більша частина йде на потреби військових у війську тобто ось тобі зарплата і забезпечуй себе всім сам ( тепловізорами \ ПНБ і таке інше і тому подібне) . Тому питання донатів теж досить цікаве . Ніде в історії не пригадую щоб така велика армія отримувала зарплату і воювала за гроші , якщо мова йде про захист держави . Москалі можуть собі дозволити щось там платити , як платимо ми - це дивовижно ...
плюс до воєнного поліцяйській збір бо вже таке творицця
yama написав:я поділяю думку багатьох що нам на період війни треба було б перейти в диктатуру , а не демокартію та всіх загнати на заводи по виробництву зброї , а їжу та інші речі в супермаркетах і магазинах відпускати по талонах (по нормах) на людину .
Щоб тебе дощ намочив. У мене прибуток удвічі впав,вже ніяк миру не дочекаюся,щоб гребти бабло,а ти ще з талонами виліз. Ви що, смерті мені бажате? Життя одне, най сдохну тоді сажайте собі диктатора и перемагайте хоть сто років. Не люди-звірі якісь
yama написав:я поділяю думку багатьох що нам на період війни треба було б перейти в диктатуру , а не демокартію та всіх загнати на заводи по виробництву зброї , а їжу та інші речі в супермаркетах і магазинах відпускати по талонах (по нормах) на людину . Відмінити гроші взагалі на час війни . І 4 шляхи а) працюєш на експорт б) в критичних галузях в) працюєш на ВПК г) у війську, а за все інше талонів/пайку не давати .
Пошуки простих рішень , чарівних паличок і тих хто за нас щось зробить -як я бачу наша національна забава... Тому в мене питання до генераторів подібного маразму А навіщо Вам Диктатура якщо Ви знаєте що треба робити? Навіщо вам наглядач і змушувач? що зараз заважає працювати так як ви описали? Все ж просто а - заробили на роботі б - залишили собі 30 пайок добових і все інше віддали на фронт..
Навіщо ВАМ диктатор? Чи вам диктатор треба щоб він КОГОСЬ а не ВАС змусив? а ви вважаєте що будете на стороні тих хто змушує а не тих кого змушують...
Мені з сімєю нічого не заважає вже четвертий рік працювати так як ви описали а вам що заважає? власне фаберже? Причому Зверніть увагу-а хоч раз я десь пропонував ввести диктатуру для успіха? чи диктатуру для когось іншого? Ні Завжди казав робіть так як я, а хто може краще - робіть краще від мене. Все саме такий підхід створює націю ПЕРЕМОЖЦІВ а те що ви пропонуєте максимум що може це створити націю РАБІВ.
США изучат позицию россии по урегулированию войны на Украине в ближайшие выходные и примут решение о своих шагах, — Марко Рубио "США не собираются утверждать, что россия пытается затягивать переговоры по Украине, наоборот, считают, что есть движение вперед", — отметил Рубио. Также Рубио заявил, что Трамп не говорил ни о какой позиции по предоставлению россии каких-либо прав на территорию Украины.
Нічого не дивує? Вуха пропаганди рф не стирчать? Тоді для порівняння "як це було": Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп повідомив, що питання окупованих українських земель та контролю над Запорізькою АЕС обговорюються в рамках мирних переговорів про припинення вогню. Про це Трамп сказав на пресконференції в Білому домі. Пряма мова: https://www.youtube.com/watch?v=pYPWaUSXXNw Не знаю, як в кого, а у мене звідси напрошується хрінОвий висновок, тому озвучувати не буду((
США изучат позицию россии по урегулированию войны на Украине в ближайшие выходные и примут решение о своих шагах, — Марко Рубио "США не собираются утверждать, что россия пытается затягивать переговоры по Украине, наоборот, считают, что есть движение вперед", — отметил Рубио. Также Рубио заявил, что Трамп не говорил ни о какой позиции по предоставлению россии каких-либо прав на территорию Украины.
Нічого не дивує? Вуха пропаганди рф не стирчать? Тоді для порівняння "як це було": Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп повідомив, що питання окупованих українських земель та контролю над Запорізькою АЕС обговорюються в рамках мирних переговорів про припинення вогню. Про це Трамп сказав на пресконференції в Білому домі. Пряма мова: https://www.youtube.com/watch?v=pYPWaUSXXNw Не знаю, як в кого, а у мене звідси напрошується хрінОвий висновок, тому озвучувати не буду((