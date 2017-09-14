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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13229132301323113232

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 79
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
35%
28
Це загроза
15%
12
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
32%
25
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
11
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 21:09

  Wirująświatła написав:можно японку или корейку цапнуть


Я по украинкам исключительно. Страдаю ксенофобией.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 21:11

  Господар Вельзевула написав:
  Wirująświatła написав:можно японку или корейку цапнуть


Я по украинкам исключительно. Страдаю ксенофобией.

украинкам нравятся крокодилы.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 21:23

  Wirująświatła написав:
  Господар Вельзевула написав:
  Wirująświatła написав:можно японку или корейку цапнуть


Я по украинкам исключительно. Страдаю ксенофобией.

украинкам нравятся крокодилы.

Данді
flyman
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3
Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 21:23

  Wirująświatła написав:
  Господар Вельзевула написав:
  Wirująświatła написав:можно японку или корейку цапнуть


Я по украинкам исключительно. Страдаю ксенофобией.

украинкам нравятся крокодилы.

А шо ж робити, коли ви обираєте обізян? :D
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 21:25

  fler написав:А шо ж робити, коли ви обираєте обізян?
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Wirująświatła
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