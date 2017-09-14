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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 14 бер, 2025 21:09
Wirująświatła написав:
можно японку или корейку цапнуть
Я по украинкам исключительно. Страдаю ксенофобией.
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Господар Вельзевула
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Додано: П'ят 14 бер, 2025 21:11
Господар Вельзевула написав: Wirująświatła написав:
можно японку или корейку цапнуть
Я по украинкам исключительно. Страдаю ксенофобией.
украинкам нравятся крокодилы.
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Wirująświatła
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Додано: П'ят 14 бер, 2025 21:23
Wirująświatła написав: Господар Вельзевула написав: Wirująświatła написав:
можно японку или корейку цапнуть
Я по украинкам исключительно. Страдаю ксенофобией.
украинкам нравятся крокодилы.
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Додано: П'ят 14 бер, 2025 21:23
Wirująświatła написав: Господар Вельзевула написав: Wirująświatła написав:
можно японку или корейку цапнуть
Я по украинкам исключительно. Страдаю ксенофобией.
украинкам нравятся крокодилы.
А шо ж робити, коли ви обираєте обізян?
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Додано: П'ят 14 бер, 2025 21:25
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