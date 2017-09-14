|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: П'ят 14 бер, 2025 21:09
Wirująświatła написав:
можно японку или корейку цапнуть
Я по украинкам исключительно. Страдаю ксенофобией.
-
Господар Вельзевула
-
-
- Повідомлень: 755
- З нами з: 11.09.24
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 28 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 14 бер, 2025 21:11
Господар Вельзевула написав: Wirująświatła написав:
можно японку или корейку цапнуть
Я по украинкам исключительно. Страдаю ксенофобией.
украинкам нравятся крокодилы.
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 28916
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2430 раз.
- Подякували: 3424 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
Додано: П'ят 14 бер, 2025 21:23
Wirująświatła написав: Господар Вельзевула написав: Wirująświatła написав:
можно японку или корейку цапнуть
Я по украинкам исключительно. Страдаю ксенофобией.
украинкам нравятся крокодилы.
Данді
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 38787
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1595 раз.
- Подякували: 2807 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: П'ят 14 бер, 2025 21:23
Wirująświatła написав: Господар Вельзевула написав: Wirująświatła написав:
можно японку или корейку цапнуть
Я по украинкам исключительно. Страдаю ксенофобией.
украинкам нравятся крокодилы.
А шо ж робити, коли ви обираєте обізян?
-
fler
-
-
- Повідомлень: 5580
- З нами з: 07.08.09
- Подякував: 1197 раз.
- Подякували: 1336 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 14 бер, 2025 21:25
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 28916
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2430 раз.
- Подякували: 3424 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
Додано: П'ят 14 бер, 2025 21:32
Wirująświatła написав:Hotab
с нормальным фасадом можно японку или корейку цапнуть. там ценят европейскую внешность.
Ммммм, не уверен. Это нашим мужчинам нравятся азийки (при наличии выбора). А вот им..
Читал исследование, что чернокожие женщины предпочитают своих, чернокожих. У меня это вызывало недоверие, ведь моя практика показывала, что чернокожие девушки охотно себя предлагают белым мужчинам, практически любого возраста и виду. А потом я понял. Это не о сексуальном желании , это желание получить деньги, еду, подарки. И практика тоже подтвердила: с хорошей работой и деньгами , негритянки на белых не смотрят вообще!!
Возможно , возвращаясь к азийкам, они просто хотят подоить европейца, у него есть что взять))
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 14419
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 383 раз.
- Подякували: 2327 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
2
Додано: П'ят 14 бер, 2025 21:34
Hotab написав:
Возможно , возвращаясь к азийкам, они просто хотят подоить европейца, у него есть что взять))
Це у кого є, у флаймана?
-
Water
-
-
- Повідомлень: 2876
- З нами з: 06.03.12
- Подякував: 61 раз.
- Подякували: 212 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 14 бер, 2025 21:36
Water написав: Hotab написав:
Возможно , возвращаясь к азийкам, они просто хотят подоить европейца, у него есть что взять))
Це у кого є, у флаймана?
Ну то окремий варіант))
Тому філіпінка в холодному стендбаї 11-й рік.
Ще не виріс той рис, з якого зварять миску каші, за яку йому хтось дасть.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 14419
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 383 раз.
- Подякували: 2327 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
2
Додано: П'ят 14 бер, 2025 21:40
Hotab написав:
Читал исследование, что чернокожие женщины предпочитают своих, чернокожих.
Якось їхав у потязі, зі мною їхали дві одеситки трішки забальзаківського віку. Спершу сказали з Польщі повертяються, потім з аеропорта Варшави, потім шо були у турне... поітогу з`ясувалось шо їздили у секс-тур у Туніс. Ашодєлать, всьо єсть, а мужичін нєхватаєт.
-
Water
-
-
- Повідомлень: 2876
- З нами з: 06.03.12
- Подякував: 61 раз.
- Подякували: 212 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 14 бер, 2025 21:40
Hotab написав:
Ммммм, не уверен. Это нашим мужчинам нравятся азийки (при наличии выбора). А вот им..
может поэтому?
Мужская красота важнее женской. В Китае полно магазинов мужской парфюмерии. В салонах красоты основные клиенты — мужчины. Так называемый европейский метросексуал просто щенок по сравнению с рядовым китайцем.
Надушенные, напомаженные, с уложенными подкрашенными волосами, с наманикюренными ногтями, в декольтированных кофтах, кокетливо обнажающих грудь, китайские мужчины шествуют по улицам важно, как жар-птицы. Рядом с ними и чуть позади, скромно семенят китайские женщины.
Откуда такое внимание к внешности? Очень просто: внешность — первый показатель роскоши, а роскошь — мечта любого китайца.
о каких мужчинах мечтают сами китаянки? Как ни странно, несмотря на традиционные ценности девушкам также нравятся миловидные парни. Идеалом считается андрогинная внешность. Этот тренд в Азии существует еще с древности, но с популярностью культуры Южной Кореи только усилился. Мускулы приветствуются, но скорее как рельеф. Причем важно, чтобы лицо при накачанном теле также оставалось милым. Кстати, китайцы – лидеры по потреблению мужской косметики (более 13 %) в мире. Стоит ли говорить, что они покупают не только тональник и гигиеническую помаду, но и тушь для ресниц и карандаши для бровей. Причем мужчины также прибегают к пластической хирургии. Чаще всего их интересуют пересадка волос, увеличение глаз, «смягчение» контуров лица, то есть скругление скул и широкой челюсти.
Из странного: китайским мужчинам нравятся не столько женщины, сколько девочки-подростки. Поэтому даже взрослые женщины могут одеваться и вести себя инфантильно и беспомощно, капризничать, говорить неестественно высоким голосом. Или, например, кинуть на пол сумку и ждать, что парень ее подберет и понесет в руках. Такая манера поведения называется «сацзяо», и считается эталоном женственности. Чтобы придать себе детский вид, китаянки делают операцию по увеличению края века, создавая «щенячьи» глаза (puppy eyes). Для этого даже есть специальные валики, которые вытягивают бугорки под глазами, появляющиеся при смехе (их называют «шелкопрядами»). Особенно ценится именно белая кожа, которую они выбеливают разными способами. Также китаянки делают операции с имитацией легкой улыбки на лице. Европейские мужчины, уставшие от феминизма, легко обманываются невинным, вечно лучезарным и покорным видом китаянок.
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 28916
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2430 раз.
- Подякували: 3424 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|29
|89423
|
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
|
|1493
|263976
|
|
|6076
|911889
|
|