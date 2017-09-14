Мужская красота важнее женской. В Китае полно магазинов мужской парфюмерии. В салонах красоты основные клиенты — мужчины. Так называемый европейский метросексуал просто щенок по сравнению с рядовым китайцем.



Надушенные, напомаженные, с уложенными подкрашенными волосами, с наманикюренными ногтями, в декольтированных кофтах, кокетливо обнажающих грудь, китайские мужчины шествуют по улицам важно, как жар-птицы. Рядом с ними и чуть позади, скромно семенят китайские женщины.



Откуда такое внимание к внешности? Очень просто: внешность — первый показатель роскоши, а роскошь — мечта любого китайца.



о каких мужчинах мечтают сами китаянки? Как ни странно, несмотря на традиционные ценности девушкам также нравятся миловидные парни. Идеалом считается андрогинная внешность. Этот тренд в Азии существует еще с древности, но с популярностью культуры Южной Кореи только усилился. Мускулы приветствуются, но скорее как рельеф. Причем важно, чтобы лицо при накачанном теле также оставалось милым. Кстати, китайцы – лидеры по потреблению мужской косметики (более 13 %) в мире. Стоит ли говорить, что они покупают не только тональник и гигиеническую помаду, но и тушь для ресниц и карандаши для бровей. Причем мужчины также прибегают к пластической хирургии. Чаще всего их интересуют пересадка волос, увеличение глаз, «смягчение» контуров лица, то есть скругление скул и широкой челюсти.



Из странного: китайским мужчинам нравятся не столько женщины, сколько девочки-подростки. Поэтому даже взрослые женщины могут одеваться и вести себя инфантильно и беспомощно, капризничать, говорить неестественно высоким голосом. Или, например, кинуть на пол сумку и ждать, что парень ее подберет и понесет в руках. Такая манера поведения называется «сацзяо», и считается эталоном женственности. Чтобы придать себе детский вид, китаянки делают операцию по увеличению края века, создавая «щенячьи» глаза (puppy eyes). Для этого даже есть специальные валики, которые вытягивают бугорки под глазами, появляющиеся при смехе (их называют «шелкопрядами»). Особенно ценится именно белая кожа, которую они выбеливают разными способами. Также китаянки делают операции с имитацией легкой улыбки на лице. Европейские мужчины, уставшие от феминизма, легко обманываются невинным, вечно лучезарным и покорным видом китаянок.