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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13230132311323213233

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 79
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
35%
28
Це загроза
15%
12
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
32%
25
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
11
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 21:44

  Water написав:Якось їхав у потязі, зі мною їхали дві одеситки трішки забальзаківського віку. Спершу сказали з Польщі повертяються, потім з аеропорта Варшави, потім шо були у турне... поітогу з`ясувалось шо їздили у секс-тур у Туніс. Ашодєлать, всьо єсть, а мужичін нєхватаєт.


Это типа 45? или 50+
Вопрос ухоженности. Знавал в 52 весьма себе, но правда ботокса как в хуйла было вкачано,но тело достойное-спортзал. А ежели оно чучело то оно и в 30 чучело,ото разве что тунисцы такое употреблять будут.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 21:47

Water
шо їздили у секс-тур у Туніс. Ашодєлать, всьо єсть, а мужичін нєхватаєт


От і підробіток до 140 дол для Флая міг би бути.. Не він рис купляв би, а йому б жінки ще й готували б..
тунисцы такое употреблять будут.


Туніські «біч-боі» може б і не хотіли це їсти, але ж це заробіток. Табли і молодий вік рішають , я так думаю.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 21:56


На курщині допотужнічались.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 22:13

Water
шо їздили у секс-тур у Туніс. Ашодєлать, всьо єсть, а мужичін нєхватаєт

Ви просто не знаєте одеситок. Це особливі жінки, гурманки, їм дуже важко догодити.
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 22:17

fler

їм дуже важко догодити.

А якщо чорним маркером зафарбувати?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 22:25

Schmit
То що там з "Путин готов к миру" ?
А Зеленский не хочет мира

Ничего не жмёт ?

Ты переключился на новую тему
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 22:26

  flyman написав:
  ЛАД написав:
  _hunter написав:.........
Хочу сказать, что в этой стране опасаются публично высказывать мнение, не совпадающее с политикой Партии.

Особенно это заметно на нашем форуме да и на других тоже.
А в анонимных опросах так точно опасаются. :)


— Вот я в своей газете могу обругать любого сенатора либо конгрессмена, и мне ничего не будет, — шумит представитель херстовского агентства. — А вы можете?

— Можем, ругаем и министров. У нас есть государственный лозунг — самокритика нужна нам, как воздух, как вода.

— Я могу выйти на площадь перед Белым домом и сказать во всеуслышанье: «Трумэн — дурак». А вы?

— Я тоже могу выйти на Красную площадь и сказать:

«Трумэн дурак», — отвечает Семен Нариньяни.

— А можете вы сказать это о Сталине?

— Не можем, это было бы клеветой. Он такого названия не заслуживает. А клевета в печати у нас — уголовное преступление."

Хорошо, что вы помните весьма бородатые анекдоты.
Но у нас сейчас чаще ругают не Путина или Трампа, а как раз Зеленского. Всякими словами, в т.ч. и матерными.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 22:30

  Hotab написав:fler

їм дуже важко догодити.

А якщо чорним маркером зафарбувати?

Тоді хтось посміється, а комусь динамо скрутять. З гумором у них все ок. :wink:
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 22:44

  ЛАД написав: Но у нас сейчас чаще ругают не Путина или Трампа, а как раз Зеленского. Всякими словами, в т.ч. и матерными.


Да вы что? Прямо матерными? :shock: От злодії!
За це,мабуть ,можно склопотати штраф,або адміністративний арешт на 15 діб.
Господар Вельзевула
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