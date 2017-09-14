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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 14 бер, 2025 21:44
Water написав:
Якось їхав у потязі, зі мною їхали дві одеситки трішки забальзаківського віку. Спершу сказали з Польщі повертяються, потім з аеропорта Варшави, потім шо були у турне... поітогу з`ясувалось шо їздили у секс-тур у Туніс. Ашодєлать, всьо єсть, а мужичін нєхватаєт.
Это типа 45? или 50+
Вопрос ухоженности. Знавал в 52 весьма себе, но правда ботокса как в хуйла было вкачано,но тело достойное-спортзал. А ежели оно чучело то оно и в 30 чучело,ото разве что тунисцы такое употреблять будут.
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Додано: П'ят 14 бер, 2025 21:47
Water
шо їздили у секс-тур у Туніс. Ашодєлать, всьо єсть, а мужичін нєхватаєт
От і підробіток до 140 дол для Флая міг би бути.. Не він рис купляв би, а йому б жінки ще й готували б..
тунисцы такое употреблять будут.
Туніські «біч-боі» може б і не хотіли це їсти, але ж це заробіток. Табли і молодий вік рішають , я так думаю.
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Hotab
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Додано: П'ят 14 бер, 2025 21:56
На курщині допотужнічались.
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Schmit
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Додано: П'ят 14 бер, 2025 22:13
Water
шо їздили у секс-тур у Туніс. Ашодєлать, всьо єсть, а мужичін нєхватаєт
Ви просто не знаєте одеситок. Це особливі жінки, гурманки, їм дуже важко догодити.
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fler
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Додано: П'ят 14 бер, 2025 22:17
fler
їм дуже важко догодити.
А якщо чорним маркером зафарбувати?
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Hotab
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Додано: П'ят 14 бер, 2025 22:25
Schmit
То що там з "Путин готов к миру" ?
А Зеленский не хочет мира
Ничего не жмёт ?
Ты переключился на новую тему
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pesikot
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Додано: П'ят 14 бер, 2025 22:26
flyman написав: ЛАД написав: _hunter написав:
.........
Хочу сказать, что в этой стране опасаются публично высказывать мнение, не совпадающее с политикой Партии.
Особенно это заметно на нашем форуме да и на других тоже.
А в анонимных опросах так точно опасаются.
— Вот я в своей газете могу обругать любого сенатора либо конгрессмена, и мне ничего не будет, — шумит представитель херстовского агентства. — А вы можете?
— Можем, ругаем и министров. У нас есть государственный лозунг — самокритика нужна нам, как воздух, как вода.
— Я могу выйти на площадь перед Белым домом и сказать во всеуслышанье: «Трумэн — дурак». А вы?
— Я тоже могу выйти на Красную площадь и сказать:
«Трумэн дурак», — отвечает Семен Нариньяни.
— А можете вы сказать это о Сталине?
— Не можем, это было бы клеветой. Он такого названия не заслуживает. А клевета в печати у нас — уголовное преступление."
Хорошо, что вы помните весьма бородатые анекдоты.
Но у нас сейчас чаще ругают не Путина или Трампа, а как раз Зеленского. Всякими словами, в т.ч. и матерными.
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ЛАД
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Додано: П'ят 14 бер, 2025 22:30
Hotab написав:fler
їм дуже важко догодити.
А якщо чорним маркером зафарбувати?
Тоді хтось посміється, а комусь динамо скрутять. З гумором у них все ок.
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Додано: П'ят 14 бер, 2025 22:44
ЛАД написав:
Но у нас сейчас чаще ругают не Путина или Трампа, а как раз Зеленского. Всякими словами, в т.ч. и матерными.
Да вы что? Прямо матерными?
От злодії!
За це,мабуть ,можно склопотати штраф,або адміністративний арешт на 15 діб.
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