yama написав:я поділяю думку багатьох що нам на період війни треба було б перейти в диктатуру , а не демокартію та всіх загнати на заводи по виробництву зброї , а їжу та інші речі в супермаркетах і магазинах відпускати по талонах (по нормах) на людину .
Щоб тебе дощ намочив. У мене прибуток удвічі впав,вже ніяк миру не дочекаюся,щоб гребти бабло,а ти ще з талонами виліз. Ви що, смерті мені бажате? Життя одне, най сдохну тоді сажайте собі диктатора и перемагайте хоть сто років. Не люди-звірі якісь
yama написав:я поділяю думку багатьох що нам на період війни треба було б перейти в диктатуру , а не демокартію та всіх загнати на заводи по виробництву зброї , а їжу та інші речі в супермаркетах і магазинах відпускати по талонах (по нормах) на людину . Відмінити гроші взагалі на час війни . І 4 шляхи а) працюєш на експорт б) в критичних галузях в) працюєш на ВПК г) у війську, а за все інше талонів/пайку не давати .
Пошуки простих рішень , чарівних паличок і тих хто за нас щось зробить -як я бачу наша національна забава... Тому в мене питання до генераторів подібного маразму А навіщо Вам Диктатура якщо Ви знаєте що треба робити? Навіщо вам наглядач і змушувач? що зараз заважає працювати так як ви описали? Все ж просто а - заробили на роботі б - залишили собі 30 пайок добових і все інше віддали на фронт..
Навіщо ВАМ диктатор? Чи вам диктатор треба щоб він КОГОСЬ а не ВАС змусив? а ви вважаєте що будете на стороні тих хто змушує а не тих кого змушують...
Мені з сімєю нічого не заважає вже четвертий рік працювати так як ви описали а вам що заважає? власне фаберже? Причому Зверніть увагу-а хоч раз я десь пропонував ввести диктатуру для успіха? чи диктатуру для когось іншого? Ні Завжди казав робіть так як я, а хто може краще - робіть краще від мене. Все саме такий підхід створює націю ПЕРЕМОЖЦІВ а те що ви пропонуєте максимум що може це створити націю РАБІВ.
США изучат позицию россии по урегулированию войны на Украине в ближайшие выходные и примут решение о своих шагах, — Марко Рубио "США не собираются утверждать, что россия пытается затягивать переговоры по Украине, наоборот, считают, что есть движение вперед", — отметил Рубио. Также Рубио заявил, что Трамп не говорил ни о какой позиции по предоставлению россии каких-либо прав на территорию Украины.
Нічого не дивує? Вуха пропаганди рф не стирчать? Тоді для порівняння "як це було": Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп повідомив, що питання окупованих українських земель та контролю над Запорізькою АЕС обговорюються в рамках мирних переговорів про припинення вогню. Про це Трамп сказав на пресконференції в Білому домі. Пряма мова: https://www.youtube.com/watch?v=pYPWaUSXXNw Не знаю, як в кого, а у мене звідси напрошується хрінОвий висновок, тому озвучувати не буду((
США изучат позицию россии по урегулированию войны на Украине в ближайшие выходные и примут решение о своих шагах, — Марко Рубио "США не собираются утверждать, что россия пытается затягивать переговоры по Украине, наоборот, считают, что есть движение вперед", — отметил Рубио. Также Рубио заявил, что Трамп не говорил ни о какой позиции по предоставлению россии каких-либо прав на территорию Украины.
Нічого не дивує? Вуха пропаганди рф не стирчать? Тоді для порівняння "як це було": Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп повідомив, що питання окупованих українських земель та контролю над Запорізькою АЕС обговорюються в рамках мирних переговорів про припинення вогню. Про це Трамп сказав на пресконференції в Білому домі. Пряма мова: https://www.youtube.com/watch?v=pYPWaUSXXNw Не знаю, як в кого, а у мене звідси напрошується хрінОвий висновок, тому озвучувати не буду((