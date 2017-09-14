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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1322913230132311323213233>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 79
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
35%
28
Це загроза
15%
12
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
32%
25
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
11
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 20:18

  Xenon написав:
США изучат позицию россии по урегулированию войны на Украине в ближайшие выходные и примут решение о своих шагах, — Марко Рубио

"США не собираются утверждать, что россия пытается затягивать переговоры по Украине, наоборот, считают, что есть движение вперед", — отметил Рубио.

Также Рубио заявил, что Трамп не говорил ни о какой позиции по предоставлению россии каких-либо прав на территорию Украины.



https://www.pravda.com.ua/rus/news/2025/03/14/7502948/

Комментарии излишни.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 20:23

  yama написав:я поділяю думку багатьох що нам на період війни треба було б перейти в диктатуру , а не демокартію та всіх загнати на заводи по виробництву зброї , а їжу та інші речі в супермаркетах і магазинах відпускати по талонах (по нормах) на людину .


Щоб тебе дощ намочив. У мене прибуток удвічі впав,вже ніяк миру не дочекаюся,щоб гребти бабло,а ти ще з талонами виліз.
Ви що, смерті мені бажате? Життя одне, най сдохну тоді сажайте собі диктатора и перемагайте хоть сто років.
Не люди-звірі якісь :shock:
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 20:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  yama написав:я поділяю думку багатьох що нам на період війни треба було б перейти в диктатуру , а не демокартію та всіх загнати на заводи по виробництву зброї , а їжу та інші речі в супермаркетах і магазинах відпускати по талонах (по нормах) на людину . Відмінити гроші взагалі на час війни . І 4 шляхи а) працюєш на експорт б) в критичних галузях в) працюєш на ВПК г) у війську, а за все інше талонів/пайку не давати .
Пошуки простих рішень , чарівних паличок і тих хто за нас щось зробить -як я бачу наша національна забава...
Тому в мене питання до генераторів подібного маразму
А навіщо Вам Диктатура якщо Ви знаєте що треба робити?
Навіщо вам наглядач і змушувач? що зараз заважає працювати так як ви описали?
Все ж просто
а - заробили на роботі
б - залишили собі 30 пайок добових і все інше віддали на фронт..

Навіщо ВАМ диктатор?
Чи вам диктатор треба щоб він КОГОСЬ а не ВАС змусив?
а ви вважаєте що будете на стороні тих хто змушує а не тих кого змушують...

Мені з сімєю нічого не заважає вже четвертий рік працювати так як ви описали
а вам що заважає? власне фаберже?
Причому
Зверніть увагу-а хоч раз я десь пропонував ввести диктатуру для успіха? чи диктатуру для когось іншого?
Ні
Завжди казав
робіть так як я, а хто може краще - робіть краще від мене.
Все
саме такий підхід створює націю ПЕРЕМОЖЦІВ
а те що ви пропонуєте максимум що може це створити націю РАБІВ.
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 20:56

  Xenon написав:
США изучат позицию россии по урегулированию войны на Украине в ближайшие выходные и примут решение о своих шагах, — Марко Рубио
"США не собираются утверждать, что россия пытается затягивать переговоры по Украине, наоборот, считают, что есть движение вперед", — отметил Рубио.
Также Рубио заявил, что Трамп не говорил ни о какой позиции по предоставлению россии каких-либо прав на территорию Украины.

Нічого не дивує? Вуха пропаганди рф не стирчать? Тоді для порівняння "як це було":
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп повідомив, що питання окупованих українських земель та контролю над Запорізькою АЕС обговорюються в рамках мирних переговорів про припинення вогню. Про це Трамп сказав на пресконференції в Білому домі.
Пряма мова: https://www.youtube.com/watch?v=pYPWaUSXXNw
Не знаю, як в кого, а у мене звідси напрошується хрінОвий висновок, тому озвучувати не буду((
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 21:05

  fler написав:
  Xenon написав:
США изучат позицию россии по урегулированию войны на Украине в ближайшие выходные и примут решение о своих шагах, — Марко Рубио
"США не собираются утверждать, что россия пытается затягивать переговоры по Украине, наоборот, считают, что есть движение вперед", — отметил Рубио.
Также Рубио заявил, что Трамп не говорил ни о какой позиции по предоставлению россии каких-либо прав на территорию Украины.

Нічого не дивує? Вуха пропаганди рф не стирчать? Тоді для порівняння "як це було":
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп повідомив, що питання окупованих українських земель та контролю над Запорізькою АЕС обговорюються в рамках мирних переговорів про припинення вогню. Про це Трамп сказав на пресконференції в Білому домі.
Пряма мова: https://www.youtube.com/watch?v=pYPWaUSXXNw
Не знаю, як в кого, а у мене звідси напрошується хрінОвий висновок, тому озвучувати не буду((

Можете в оригинале послушать, если что не нравится
https://x.com/SkyNews/status/1900581786989588751
Xenon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 21:56


На курщині допотужнічались.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 22:25

Schmit
То що там з "Путин готов к миру" ?
А Зеленский не хочет мира

Ничего не жмёт ?

Ты переключился на новую тему
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 22:26

  flyman написав:
  ЛАД написав:
  _hunter написав:.........
Хочу сказать, что в этой стране опасаются публично высказывать мнение, не совпадающее с политикой Партии.

Особенно это заметно на нашем форуме да и на других тоже.
А в анонимных опросах так точно опасаются. :)


— Вот я в своей газете могу обругать любого сенатора либо конгрессмена, и мне ничего не будет, — шумит представитель херстовского агентства. — А вы можете?

— Можем, ругаем и министров. У нас есть государственный лозунг — самокритика нужна нам, как воздух, как вода.

— Я могу выйти на площадь перед Белым домом и сказать во всеуслышанье: «Трумэн — дурак». А вы?

— Я тоже могу выйти на Красную площадь и сказать:

«Трумэн дурак», — отвечает Семен Нариньяни.

— А можете вы сказать это о Сталине?

— Не можем, это было бы клеветой. Он такого названия не заслуживает. А клевета в печати у нас — уголовное преступление."

Хорошо, что вы помните весьма бородатые анекдоты.
Но у нас сейчас чаще ругают не Путина или Трампа, а как раз Зеленского. Всякими словами, в т.ч. и матерными.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 22:44

  ЛАД написав: Но у нас сейчас чаще ругают не Путина или Трампа, а как раз Зеленского. Всякими словами, в т.ч. и матерными.


Да вы что? Прямо матерными? :shock: От злодії!
За це,мабуть ,можно склопотати штраф,або адміністративний арешт на 15 діб.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 23:09

  pesikot написав:Schmit
То що там з "Путин готов к миру" ?
А Зеленский не хочет мира

Ничего не жмёт ?

Ты переключился на новую тему

Не хоче ні один, ні другий. Пуйло відчуває, що може ще урвати шмат України, а Зе - "лижбыневыборы", бо там відповідальність за ...
За це:
Востаннє редагувалось Schmit в П'ят 14 бер, 2025 23:17, всього редагувалось 1 раз.
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