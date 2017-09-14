yama написав:я поділяю думку багатьох що нам на період війни треба було б перейти в диктатуру , а не демокартію та всіх загнати на заводи по виробництву зброї , а їжу та інші речі в супермаркетах і магазинах відпускати по талонах (по нормах) на людину . Відмінити гроші взагалі на час війни . І 4 шляхи а) працюєш на експорт б) в критичних галузях в) працюєш на ВПК г) у війську, а за все інше талонів/пайку не давати .
Пошуки простих рішень , чарівних паличок і тих хто за нас щось зробить -як я бачу наша національна забава... Тому в мене питання до генераторів подібного маразму А навіщо Вам Диктатура якщо Ви знаєте що треба робити? Навіщо вам наглядач і змушувач? що зараз заважає працювати так як ви описали? Все ж просто а - заробили на роботі б - залишили собі 30 пайок добових і все інше віддали на фронт..
Навіщо ВАМ диктатор? Чи вам диктатор треба щоб він КОГОСЬ а не ВАС змусив? а ви вважаєте що будете на стороні тих хто змушує а не тих кого змушують...
Мені з сімєю нічого не заважає вже четвертий рік працювати так як ви описали а вам що заважає? власне фаберже? Причому Зверніть увагу-а хоч раз я десь пропонував ввести диктатуру для успіха? чи диктатуру для когось іншого? Ні Завжди казав робіть так як я, а хто може краще - робіть краще від мене. Все саме такий підхід створює націю ПЕРЕМОЖЦІВ а те що ви пропонуєте максимум що може це створити націю РАБІВ.
свідомість вона не у всіх, ви реально все на фронт , а собі лише речі першої необхіності ? - честь і хвала , по інших такого не бачу
Финансовое положение украинцев в 2025 году продолжает ухудшаться. Исследование Deloitte Ukraine показывает
я поділяю думку багатьох що нам на період війни треба було б перейти в диктатуру , а не демокартію та всіх загнати на заводи по виробництву зброї , а їжу та інші речі в супермаркетах і магазинах відпускати по талонах (по нормах) на людину . Відмінити гроші взагалі на час війни .
Нам це кому? Вважаєте що якщо неплатити то охочих воювати буде більше? І як це ви хочете організовувати диктатуру не платячи гроші? Якщо войско взбунтується? Здійснювати насильство по відношенню до ухилянтів дезертирів і тих що відмовляться працювати на оборонних заводах для вас будуть за безплатно? Але, взагалі цікаво. Як ви собі уявляєте введення диктатури. Покроково будьласка
Трамп ещё раз повторил заявление о том, что многие украинские военные попали в окружении в Курской области. «Мы не хотим, чтобы их убили», - сказал Трамп, напомнив, что просил Путина сохранить жизни бойцам украинской армии. При этом Генштаб ВСУ отрицает, что украинские войска вообще попали в Курской области в окружение. Путин же выразил готовность гарантировать жизнь и безопасность тем бойцам ВСУ, кто будет готов сложить оружие.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Курская операция достигла своей цели — оттянуть российские войска от Покровска, Харьковского направления и Сум. По его словам, военные справились с заданием, хотя ситуация в Курской области остается сложной.
«Задачей Курской операции было оттянуть войска на себя с Покровска, Харьковского направления и Сум. Наши ребята взяли на себя мощный удар. Сначала давление ослабло на Харьковском направлении — россияне перебросили оттуда максимум сил на Курщину. Потом начали снимать войска с Восточного направления, но не бросили свою главную цель — Покровск», — сказал Зеленский на встрече с журналистами 14 марта 2025 года.
Он также поблагодарил солдат ВСУ.
«Я считаю, что она свое задание выполнила. Я думаю, что на Покровском направлении сейчас ситуация стабильна, и будет очень непросто снова найти возможность оккупировать Покровск», — заявил украинский президент.
Газ применяют обе стороны в целом. Интересно,до дронов дойдет? Кацапы в Луганске точно дроны над частным сектором пускали,и если дрон мужика спалил во во дворе- то двери не помогали. Ну это еще вначале,пока хуйло думал что бусификацией можно победить.
Опять мы видим, что ТЦКшник уважительно говорит водителю - Батя, выходи. А этот батя обосравшись от ухилянтского проплаченного руцкими ипсо, не показывает документы. Хотя сто раз уже и тут даже форумчане говорили, покажи документы, положенные по закону, и тебе пожелают доброго пути. Все эти ипсошные видео почему-то не пресекаются службой безопасности Украины. Это вопрос конечно. В утреннем видео тупой ухилянт все-таки сломал военному кастетом нос. Я бы этого ухилянта за свой нос ушатал на месте до инвалидности первой группы минимум. А тут из уголовника пытаются героя строить, герой - иди в бой, мудило трусливое.
freeze написав: Опять мы видим, что ТЦКшник уважительно говорит водителю - Батя, выходи. А этот батя обосравшись от ухилянтского проплаченного руцкими ипсо, не показывает документы. Хотя сто раз уже и тут даже форумчане говорили, покажи документы, положенные по закону, и тебе пожелают доброго пути.
Да. Но будем придерживаться закона, иначе свалимся в Северную Корею. Не показал/не имеет доков- нарушил. Каковы действия сотрудника ТЦК по закону в таком случае? Лень искать, вроде полиция должна его задержать и доставить в ТЦК? А как по закону его с фуры вытянуть ? (тут уже видать это нормируется внутренними инструкциями) Я выясняю, возможно выбить окно и задуть-это норма? Двери в квартиру выбивают же и все такое при задержании-ну там на это малява есть.. Кто знает нормы задержания ухилянтов по закону? Ежели они прячутся в машинах ? Как говорит закон в этом случае?
freeze написав: Опять мы видим, что ТЦКшник уважительно говорит водителю - Батя, выходи. А этот батя обосравшись от ухилянтского проплаченного руцкими ипсо, не показывает документы. Хотя сто раз уже и тут даже форумчане говорили, покажи документы, положенные по закону, и тебе пожелают доброго пути.
Да. Но будем придерживаться закона, иначе свалимся в Северную Корею. Не показал/не имеет доков- нарушил. Каковы действия сотрудника ТЦК по закону в таком случае? Лень искать, вроде полиция должна его задержать и доставить в ТЦК? А как по закону его с фуры вытянуть ? (тут уже видать это нормируется внутренними инструкциями) Я выясняю, возможно выбить окно и задуть-это норма? Двери в квартиру выбивают же и все такое при задержании-ну там на это малява есть.. Кто знает нормы задержания ухилянтов по закону? Ежели они прячутся в машинах ? Как говорит закон в этом случае?
палка має два кінці, і третій закон Ньютона не на паузі