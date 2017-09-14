Трамп ещё раз повторил заявление о том, что многие украинские военные попали в окружении в Курской области. «Мы не хотим, чтобы их убили», - сказал Трамп, напомнив, что просил Путина сохранить жизни бойцам украинской армии. При этом Генштаб ВСУ отрицает, что украинские войска вообще попали в Курской области в окружение. Путин же выразил готовность гарантировать жизнь и безопасность тем бойцам ВСУ, кто будет готов сложить оружие.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Курская операция достигла своей цели — оттянуть российские войска от Покровска, Харьковского направления и Сум. По его словам, военные справились с заданием, хотя ситуация в Курской области остается сложной.



«Задачей Курской операции было оттянуть войска на себя с Покровска, Харьковского направления и Сум. Наши ребята взяли на себя мощный удар. Сначала давление ослабло на Харьковском направлении — россияне перебросили оттуда максимум сил на Курщину. Потом начали снимать войска с Восточного направления, но не бросили свою главную цель — Покровск», — сказал Зеленский на встрече с журналистами 14 марта 2025 года.



Он также поблагодарил солдат ВСУ.



«Я считаю, что она свое задание выполнила. Я думаю, что на Покровском направлении сейчас ситуация стабильна, и будет очень непросто снова найти возможность оккупировать Покровск», — заявил украинский президент.