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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13230132311323213233>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 79
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
35%
28
Це загроза
15%
12
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
32%
25
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
11
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 23:12

  budivelnik написав:
  yama написав:я поділяю думку багатьох що нам на період війни треба було б перейти в диктатуру , а не демокартію та всіх загнати на заводи по виробництву зброї , а їжу та інші речі в супермаркетах і магазинах відпускати по талонах (по нормах) на людину . Відмінити гроші взагалі на час війни . І 4 шляхи а) працюєш на експорт б) в критичних галузях в) працюєш на ВПК г) у війську, а за все інше талонів/пайку не давати .
Пошуки простих рішень , чарівних паличок і тих хто за нас щось зробить -як я бачу наша національна забава...
Тому в мене питання до генераторів подібного маразму
А навіщо Вам Диктатура якщо Ви знаєте що треба робити?
Навіщо вам наглядач і змушувач? що зараз заважає працювати так як ви описали?
Все ж просто
а - заробили на роботі
б - залишили собі 30 пайок добових і все інше віддали на фронт..

Навіщо ВАМ диктатор?
Чи вам диктатор треба щоб він КОГОСЬ а не ВАС змусив?
а ви вважаєте що будете на стороні тих хто змушує а не тих кого змушують...

Мені з сімєю нічого не заважає вже четвертий рік працювати так як ви описали
а вам що заважає? власне фаберже?
Причому
Зверніть увагу-а хоч раз я десь пропонував ввести диктатуру для успіха? чи диктатуру для когось іншого?
Ні
Завжди казав
робіть так як я, а хто може краще - робіть краще від мене.
Все
саме такий підхід створює націю ПЕРЕМОЖЦІВ
а те що ви пропонуєте максимум що може це створити націю РАБІВ.
свідомість вона не у всіх, ви реально все на фронт , а собі лише речі першої необхіності ? - честь і хвала , по інших такого не бачу
yama
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 23:15

У понеділок, 17 березня, стане відомо більше інформації щодо припинення вогню, – Трамп

Трамп каже, якщо путін не погодиться на припинення вогню, це буде дуже поганою новиною для світу.
для світу, но не для путина. двояко можно трактовать... для любителей поискать ипсо вот видос https://t.me/c/1172830166/96254
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 23:17

  yama написав:
Финансовое положение украинцев в 2025 году продолжает ухудшаться. Исследование Deloitte Ukraine показывает

я поділяю думку багатьох що нам на період війни треба було б перейти в диктатуру , а не демокартію та всіх загнати на заводи по виробництву зброї , а їжу та інші речі в супермаркетах і магазинах відпускати по талонах (по нормах) на людину . Відмінити гроші взагалі на час війни .

Нам це кому? Вважаєте що якщо неплатити то охочих воювати буде більше?
І як це ви хочете організовувати диктатуру не платячи гроші? Якщо войско взбунтується?
Здійснювати насильство по відношенню до ухилянтів дезертирів і тих що відмовляться працювати на оборонних заводах для вас будуть за безплатно?
Але, взагалі цікаво. Як ви собі уявляєте введення диктатури. Покроково будьласка
Banderlog
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Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 23:38

Трамп ещё раз повторил заявление о том, что многие украинские военные попали в окружении в Курской области.
«Мы не хотим, чтобы их убили», - сказал Трамп, напомнив, что просил Путина сохранить жизни бойцам украинской армии.
При этом Генштаб ВСУ отрицает, что украинские войска вообще попали в Курской области в окружение. Путин же выразил готовность гарантировать жизнь и безопасность тем бойцам ВСУ, кто будет готов сложить оружие.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Курская операция достигла своей цели — оттянуть российские войска от Покровска, Харьковского направления и Сум. По его словам, военные справились с заданием, хотя ситуация в Курской области остается сложной.

«Задачей Курской операции было оттянуть войска на себя с Покровска, Харьковского направления и Сум. Наши ребята взяли на себя мощный удар. Сначала давление ослабло на Харьковском направлении — россияне перебросили оттуда максимум сил на Курщину. Потом начали снимать войска с Восточного направления, но не бросили свою главную цель — Покровск», — сказал Зеленский на встрече с журналистами 14 марта 2025 года.

Он также поблагодарил солдат ВСУ.

«Я считаю, что она свое задание выполнила. Я думаю, что на Покровском направлении сейчас ситуация стабильна, и будет очень непросто снова найти возможность оккупировать Покровск», — заявил украинский президент.
оттянули? теперь им нечем наступать?
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 23:49

  Wirująświatła написав:
В Харькове очередной пиз*ец.

ТЦКшник выбил водителю фуры стекло и задул баллоном.

https://t.me/kindzadza_ua/15065


Газ применяют обе стороны в целом. Интересно,до дронов дойдет?
Кацапы в Луганске точно дроны над частным сектором пускали,и если дрон мужика спалил во во дворе- то двери не помогали. Ну это еще вначале,пока хуйло думал что бусификацией можно победить.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 23:54

  Wirująświatła написав:
В Харькове очередной пиз*ец.

ТЦКшник выбил водителю фуры стекло и задул баллоном.

https://t.me/kindzadza_ua/15065


Опять мы видим, что ТЦКшник уважительно говорит водителю - Батя, выходи.
А этот батя обосравшись от ухилянтского проплаченного руцкими ипсо, не показывает документы.
Хотя сто раз уже и тут даже форумчане говорили, покажи документы, положенные по закону, и тебе пожелают доброго пути.
Все эти ипсошные видео почему-то не пресекаются службой безопасности Украины. Это вопрос конечно.
В утреннем видео тупой ухилянт все-таки сломал военному кастетом нос. Я бы этого ухилянта за свой нос ушатал на месте до инвалидности первой группы минимум.
А тут из уголовника пытаются героя строить, герой - иди в бой, мудило трусливое.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 00:01

  freeze написав:
Опять мы видим, что ТЦКшник уважительно говорит водителю - Батя, выходи.
А этот батя обосравшись от ухилянтского проплаченного руцкими ипсо, не показывает документы.
Хотя сто раз уже и тут даже форумчане говорили, покажи документы, положенные по закону, и тебе пожелают доброго пути.


Да. Но будем придерживаться закона, иначе свалимся в Северную Корею.
Не показал/не имеет доков- нарушил.
Каковы действия сотрудника ТЦК по закону в таком случае?
Лень искать, вроде полиция должна его задержать и доставить в ТЦК?
А как по закону его с фуры вытянуть ? (тут уже видать это нормируется внутренними инструкциями)
Я выясняю, возможно выбить окно и задуть-это норма? Двери в квартиру выбивают же и все такое при задержании-ну там на это малява есть..
Кто знает нормы задержания ухилянтов по закону? Ежели они прячутся в машинах ? Как говорит закон в этом случае?
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 00:04

  Господар Вельзевула написав:
  freeze написав:
Опять мы видим, что ТЦКшник уважительно говорит водителю - Батя, выходи.
А этот батя обосравшись от ухилянтского проплаченного руцкими ипсо, не показывает документы.
Хотя сто раз уже и тут даже форумчане говорили, покажи документы, положенные по закону, и тебе пожелают доброго пути.


Да. Но будем придерживаться закона, иначе свалимся в Северную Корею.
Не показал/не имеет доков- нарушил.
Каковы действия сотрудника ТЦК по закону в таком случае?
Лень искать, вроде полиция должна его задержать и доставить в ТЦК?
А как по закону его с фуры вытянуть ? (тут уже видать это нормируется внутренними инструкциями)
Я выясняю, возможно выбить окно и задуть-это норма? Двери в квартиру выбивают же и все такое при задержании-ну там на это малява есть..
Кто знает нормы задержания ухилянтов по закону? Ежели они прячутся в машинах ? Как говорит закон в этом случае?

палка має два кінці, і третій закон Ньютона не на паузі
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 00:07

  Господар Вельзевула написав:Кто знает нормы задержания ухилянтов по закону? Ежели они прячутся в машинах ? Как говорит закон в этом случае?
шланг от выхлопной трубы бусика тянут в кабину ухылянта, 7-8 минут и он герой.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 00:07

  flyman написав:[
Одеса показує, що палка має два кінці


Да,то что убивец был СЗЧшником- по ходу бусифицированный вернулся,я так полагаю.
Грехи наши тяжкие. Не зря стараюсь по правде жить. Оно и и для души хорошо,и для тела бренного.
Господар Вельзевула
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