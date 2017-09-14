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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13230132311323213233

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 79
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
35%
28
Це загроза
15%
12
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
32%
25
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
11
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 00:20

  Banderlog написав:
  yama написав:
Финансовое положение украинцев в 2025 году продолжает ухудшаться. Исследование Deloitte Ukraine показывает

я поділяю думку багатьох що нам на період війни треба було б перейти в диктатуру , а не демокартію та всіх загнати на заводи по виробництву зброї , а їжу та інші речі в супермаркетах і магазинах відпускати по талонах (по нормах) на людину . Відмінити гроші взагалі на час війни .
8
Нам це кому? Вважаєте що якщо неплатити то охочих воювати буде більше?
І як це ви хочете організовувати диктатуру не платячи гроші? Якщо войско взбунтується?
Здійснювати насильство по відношенню до ухилянтів дезертирів і тих що відмовляться працювати на оборонних заводах для вас будуть за безплатно?
Але, взагалі цікаво. Як ви собі уявляєте введення диктатури. Покроково будьласка
так це вже було в 1990х гроші + купони , типу норми на покупку , або відмінити ходіння гривні на час війни і замінити на продовольчі карточки чи щось типу того, а видавати їх тільки за вище перелічені види активності . Про диктатуру може не точно висловився, але авторитарний режим без демократії як по іншому назвати ? Під час війни не моде бути плюреалізму , має бути одна мета / ціль і закривається/ забороняється іморт всього крім речей першої необхідності і того що потрібно для війни , нові смартфони - в топку , нові телекі в топку всю техніку розваг в топку , і так далі все що не першої необхідності не імпортуєм, всі на виробництво та будівництво другої третьої лінії оборони , вся сфера розваг , культури і тому подібне - в топку , залишаєм впк , комуналку , медицину , харчування , експортну промисловість і все що стосується впк. Все заради перемоги, приклад північної кореї до перемоги все на перемогу , культ особи не потрібен, повторюсь 4 варіанти : ти або у виробництві на експорт, або у впк чи дотичних , або критична інфраструктура харчування/ медицина / комунальні служби / транспорт / логістика і т.п. Або в ЗСУ . Поки в магазинах продається хамон телевізори айфони і пилососи та працює сфера розваг, фітнесу, спорту, - країна не воює а займається хернею . Реомнт доріг ? Вуличне освітлення ? Поточні реомнти? Все в топку тільки рокадні дороги та дороги для підвозу на фронт.
Як покроково ? Прямими Указами президента по 100 в день.
Не фінансуєтсья / не видаються продовоьчі картки за таку діяльність як : робота Органів влади в топку, Культура спорт, освіта та наука (крім впк) , громади інфраструктура , все в топку . Все що не входить в 4 види діяльності описані вище в топку: скоротити до мінімуму в 200-1000 разів зайнятьсть людей, всіх у впк і суміжні галузі. Залишається центральна влада і пару чоловік на місцях які контролють виконання розпоряджень центральної влади
yama
 
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2
Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 00:24

:arrow:
  freeze написав:
  Wirująświatła написав:
В Харькове очередной пиз*ец.

ТЦКшник выбил водителю фуры стекло и задул баллоном.

https://t.me/kindzadza_ua/15065


Опять мы видим, что ТЦКшник уважительно говорит водителю - Батя, выходи.
А этот батя обосравшись от ухилянтского проплаченного руцкими ипсо, не показывает документы.
Хотя сто раз уже и тут даже форумчане говорили, покажи документы, положенные по закону, и тебе пожелают доброго пути.
Все эти ипсошные видео почему-то не пресекаются службой безопасности Украины. Это вопрос конечно.


А когда человек идет себе утром или в любое другое время по своим каким-то делам, сзади подкрадывается Богдан "7 км" или "дети" и оттуда вылетают тцкники (хочется их назвать конечно по другому, но не хочу ругаться), которые в последнее время даже одеваются уже в гражданскую одежду, и без разбирательств с доками за ноги и руки кидают чела в бус - это ипсо или еще пока нет ? :evil:

Конечно люди , опасаясь за свою жизнь, спасают себя как могут.

Сейчас, чтоб элементарно выжить в этом бардаке , вообще лучше как раз сразу бежать. И наверное даже ходить без доков...

Господар, дроны в области применяют уже, уже были такие сообщения. В сельских местностях "мясо" разбирают усиленными темпами в сравнении с городами.
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Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 00:26

  Господар Вельзевула написав:то знает нормы задержания ухилянтов по закону? Ежели они прячутся в машинах ? Как говорит закон в этом случае?

Нет, но давайте не про Ветхий Завет, а конкретно. Селянин Петренко, который уже третий год вдали от жены и детей, за 20 тысяч гривен в месяц, под угрозой штрафов получает наказ, проверять и доставлять.
Селянин Петренко не должен читать противоречивые решения украинских судов, апелляции и кассации. Петренко получает прямой наказ командира. И он его добросовестно выполняет. Как положено в армии.
Поэтому любые ипсошные видео здесь с целью дискредитации украинской армии должны идти с примечанием - высший командующий Зеленский приказал мобилизовать столько то тысяч человек, но не привел в соответствие законодательную базу со своим моно большинством в Раде. Солдат Петренко честно исполняет свой воинский долг в отличие от ухилянтов и высших должностных лиц, которые выставляют из простого добросовестного селянина Петренко дибила.
Просьба помечать в дальнейшеи все ипсошные видео таким комментарием. Можно со звёздочкой.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 00:28

  Господар Вельзевула написав:Да,то что убивец был СЗЧшником- по ходу бусифицированный вернулся,я так полагаю.
стиль убийства похож на открытую месть. убийца не скрывал лицо, не боялся свидетелей, из одессы не сбежал. Значит было за что. Человек полностью уверен в своей правоте.
Wirująświatła
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3
Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 00:29

  flyman написав:
  Господар Вельзевула написав:
  freeze написав:
Опять мы видим, что ТЦКшник уважительно говорит водителю - Батя, выходи.
А этот батя обосравшись от ухилянтского проплаченного руцкими ипсо, не показывает документы.
Хотя сто раз уже и тут даже форумчане говорили, покажи документы, положенные по закону, и тебе пожелают доброго пути.


Да. Но будем придерживаться закона, иначе свалимся в Северную Корею.
Не показал/не имеет доков- нарушил.
Каковы действия сотрудника ТЦК по закону в таком случае?
Лень искать, вроде полиция должна его задержать и доставить в ТЦК?
А как по закону его с фуры вытянуть ? (тут уже видать это нормируется внутренними инструкциями)
Я выясняю, возможно выбить окно и задуть-это норма? Двери в квартиру выбивают же и все такое при задержании-ну там на это малява есть..
Кто знает нормы задержания ухилянтов по закону? Ежели они прячутся в машинах ? Как говорит закон в этом случае?

палка має два кінці, і третій закон Ньютона не на паузі

Говорит сжигать вместе с машиной - он же Приказ тцкшников не исполнил.
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Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 00:30

  yama написав:
  Banderlog написав:Нам це кому? Вважаєте що якщо неплатити то охочих воювати буде більше?
І як це ви хочете організовувати диктатуру не платячи гроші? Якщо войско взбунтується?
Здійснювати насильство по відношенню до ухилянтів дезертирів і тих що відмовляться працювати на оборонних заводах для вас будуть за безплатно?
Але, взагалі цікаво. Як ви собі уявляєте введення диктатури. Покроково будьласка
так це вже було в 1990х гроші + купони , типу норми на покупку , або відмінити ходіння гривні на час війни і замінити на продовольчі карточки чи щось типу того, а видавати їх тільки за вище перелічені види активності . Про диктатуру може не точно висловився, але авторитарний режим без демократії як по іншому назвати ? Під час війни не моде бути плюреалізму , має бути одна мета / ціль і закривається/ забороняється іморт всього крім речей першої необхідності і того що потрібно для війни , нові смартфони - в топку , нові телекі в топку всю техніку розваг в топку , і так далі все що не першої необхідності не імпортуєм, всі на виробництво та будівництво другої третьої лінії оборони , вся сфера розваг , культури і тому подібне - в топку , залишаєм впк , комуналку , медицину , харчування , експортну промисловість і все що стосується впк. Все заради перемоги, приклад північної кореї до перемоги все на перемогу , культ особи не потрібен, повторюсь 4 варіанти : ти або у виробництві на експорт, або у впк чи дотичних , або критична інфраструктура харчування/ медицина / комунальні служби / транспорт / логістика і т.п. Або в ЗСУ . Поки в магазинах продається хамон телевізори айфони і пилососи та працює сфера розваг, фітнесу, спорту, - країна не воює а займається хернею . Реомнт доріг ? Вуличне освітлення ? Поточні реомнти? Все в топку тільки рокадні дороги та дороги для підвозу на фронт.
Як покроково ? Прямими Указами президента по 100 в день.
Не фінансуєтсья / не видаються продовоьчі картки за таку діяльність як : робота Органів влади в топку, Культура спорт, освіта та наука (крім впк) , громади інфраструктура , все в топку . Все що не входить в 4 види діяльності описані вище в топку: скоротити до мінімуму в 200-1000 разів зайнятьсть людей, всіх у впк і суміжні галузі. Залишається центральна влада і пару чоловік на місцях які контролють виконання розпоряджень центральної влади

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flyman
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