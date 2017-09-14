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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1323113232132331323413235>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 79
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
35%
28
Це загроза
15%
12
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
32%
25
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
11
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 00:26

  Господар Вельзевула написав:то знает нормы задержания ухилянтов по закону? Ежели они прячутся в машинах ? Как говорит закон в этом случае?

Нет, но давайте не про Ветхий Завет, а конкретно. Селянин Петренко, который уже третий год вдали от жены и детей, за 20 тысяч гривен в месяц, под угрозой штрафов получает наказ, проверять и доставлять.
Селянин Петренко не должен читать противоречивые решения украинских судов, апелляции и кассации. Петренко получает прямой наказ командира. И он его добросовестно выполняет. Как положено в армии.
Поэтому любые ипсошные видео здесь с целью дискредитации украинской армии должны идти с примечанием - высший командующий Зеленский приказал мобилизовать столько то тысяч человек, но не привел в соответствие законодательную базу со своим моно большинством в Раде. Солдат Петренко честно исполняет свой воинский долг в отличие от ухилянтов и высших должностных лиц, которые выставляют из простого добросовестного селянина Петренко дибила.
Просьба помечать в дальнейшеи все ипсошные видео таким комментарием. Можно со звёздочкой.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 00:28

  Господар Вельзевула написав:Да,то что убивец был СЗЧшником- по ходу бусифицированный вернулся,я так полагаю.
стиль убийства похож на открытую месть. убийца не скрывал лицо, не боялся свидетелей, из одессы не сбежал. Значит было за что. Человек полностью уверен в своей правоте.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 00:30

  yama написав:
  Banderlog написав:Нам це кому? Вважаєте що якщо неплатити то охочих воювати буде більше?
І як це ви хочете організовувати диктатуру не платячи гроші? Якщо войско взбунтується?
Здійснювати насильство по відношенню до ухилянтів дезертирів і тих що відмовляться працювати на оборонних заводах для вас будуть за безплатно?
Але, взагалі цікаво. Як ви собі уявляєте введення диктатури. Покроково будьласка
так це вже було в 1990х гроші + купони , типу норми на покупку , або відмінити ходіння гривні на час війни і замінити на продовольчі карточки чи щось типу того, а видавати їх тільки за вище перелічені види активності . Про диктатуру може не точно висловився, але авторитарний режим без демократії як по іншому назвати ? Під час війни не моде бути плюреалізму , має бути одна мета / ціль і закривається/ забороняється іморт всього крім речей першої необхідності і того що потрібно для війни , нові смартфони - в топку , нові телекі в топку всю техніку розваг в топку , і так далі все що не першої необхідності не імпортуєм, всі на виробництво та будівництво другої третьої лінії оборони , вся сфера розваг , культури і тому подібне - в топку , залишаєм впк , комуналку , медицину , харчування , експортну промисловість і все що стосується впк. Все заради перемоги, приклад північної кореї до перемоги все на перемогу , культ особи не потрібен, повторюсь 4 варіанти : ти або у виробництві на експорт, або у впк чи дотичних , або критична інфраструктура харчування/ медицина / комунальні служби / транспорт / логістика і т.п. Або в ЗСУ . Поки в магазинах продається хамон телевізори айфони і пилососи та працює сфера розваг, фітнесу, спорту, - країна не воює а займається хернею . Реомнт доріг ? Вуличне освітлення ? Поточні реомнти? Все в топку тільки рокадні дороги та дороги для підвозу на фронт.
Як покроково ? Прямими Указами президента по 100 в день.
Не фінансуєтсья / не видаються продовоьчі картки за таку діяльність як : робота Органів влади в топку, Культура спорт, освіта та наука (крім впк) , громади інфраструктура , все в топку . Все що не входить в 4 види діяльності описані вище в топку: скоротити до мінімуму в 200-1000 разів зайнятьсть людей, всіх у впк і суміжні галузі. Залишається центральна влада і пару чоловік на місцях які контролють виконання розпоряджень центральної влади

яка стане кількість ждунів ?
Востаннє редагувалось flyman в Суб 15 бер, 2025 00:32, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 00:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

https://media.slovoidilo.ua/media/infog ... _large.png
Це не бюджет війни тут сісти і пунктів 40 модна викреслити , інформ політика , міністерство єдності , нема бажання пів години перелічувати що можна викреслити ще 400 млрд можна на оброну знайти якщо добре покреслити
yama
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 00:32

  freeze написав:
  Господар Вельзевула написав:то знает нормы задержания ухилянтов по закону? Ежели они прячутся в машинах ? Как говорит закон в этом случае?

Нет, но давайте не про Ветхий Завет, а конкретно. Селянин Петренко, который уже третий год вдали от жены и детей, за 20 тысяч гривен в месяц, под угрозой штрафов получает наказ, проверять и доставлять.
Селянин Петренко не должен читать противоречивые решения украинских судов, апелляции и кассации. Петренко получает прямой наказ командира. И он его добросовестно выполняет. Как положено в армии.
Поэтому любые ипсошные видео здесь с целью дискредитации украинской армии должны идти с примечанием - высший командующий Зеленский приказал мобилизовать столько то тысяч человек, но не привел в соответствие законодательную базу со своим моно большинством в Раде. Солдат Петренко честно исполняет свой воинский долг в отличие от ухилянтов и высших должностных лиц, которые выставляют из простого добросовестного селянина Петренко дибила.
Просьба помечать в дальнейшеи все ипсошные видео таким комментарием. Можно со звёздочкой.

Это как это "недолжен"? - "исполнение заведомо незаконного приказа" зря что ли в УК добавили? :shock:
Востаннє редагувалось _hunter в Суб 15 бер, 2025 00:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 00:32

  yama написав:Поточні реомнти? Все в топку тільки рокадні дороги та дороги для підвозу на фронт.
Як покроково ? Прямими Указами президента по 100 в день.
Не фінансуєтсья / не видаються продовоьчі картки за таку діяльність як : робота Органів влади в топку, Культура спорт, освіта та наука (крім впк) , громади інфраструктура , все в топку . Все що не входить в 4 види діяльності описані вище в топку: скоротити до мінімуму в 200-1000 разів зайнятьсть людей, всіх у впк і суміжні галузі. Залишається центральна влада і пару чоловік на місцях які контролють виконання розпоряджень центральної влади


Сказочная страна для Круп, тцк, мусоров и прочих паразитов-кровосисей. :mrgreen:
a77
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 00:34

  freeze написав:высший командующий Зеленский приказал мобилизовать столько то тысяч человек, но не привел в соответствие законодательную базу со своим моно большинством в Раде. Солдат Петренко честно исполняет свой воинский долг в отличие от ухилянтов
фашисты в лагерях гноили людей тоже "честно исполняя свой воинский долг" их вы тоже прикрывая приказами и долгом оправдываете? если бы не эти "честные исполнители" преступных приказов, ни одной войны бы не было, Путин бы в одиночку Бахмут, а Гитлер Сталинград не брал. Определяйтесь что для вас важнее закон или мораль? увы иногда они расходятся. Люди не хотят воевать за Зеленского и никакой законодательной базой это не исправить.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 15 бер, 2025 00:43, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 00:34

flyman ?
yama
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 00:39

  a77 написав:А когда человек идет себе утром или в любое другое время по своим каким-то делам, сзади подкрадывается Богдан "7 км" или "дети" и оттуда вылетают тцкники (хочется их назвать конечно по другому, но не хочу ругаться), которые в последнее время даже одеваются уже в гражданскую одежду, и без разбирательств с доками за ноги и руки кидают чела в бус - это ипсо или еще пока нет ?

Опять эти сказки из склепа. Тут уже сотни раз местные форумчане говорили, скажите на блокпосту - Доброго дня, покажите документы и вам скажут удачи.А если появляются дибилы, которые для тик тока начинают втирать, что у нас нет войны, указ Зеленского о мобилизации не подкреплен сургучной печатью, ТЦК это гражданская контора, я не обязан вам козлам что-то показывать, и еще хуже в порыве экзальтации ломают кастетом военному нос, Зеленский должен принять закон, стрелять во время военного положения таких дибилов на месте как ДРГ, как напавших на военных ЗСУ.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 00:43

  _hunter написав:Это как это "недолжен"? - "исполнение заведомо незаконного приказа" зря что ли в УК добавили?

Кто куда и когда добавил. Военнослужащий может оценить только преступный приказ - убить гражданского, украсть, изнасиловать.
Так называемый незаконный приказ как какжется военнослужащему, он согласно Устава воинской службы обязан выполнить, а потом при желании обжаловать. Потом.
freeze
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