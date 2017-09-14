yama написав:

Banderlog написав: Нам це кому? Вважаєте що якщо неплатити то охочих воювати буде більше?

І як це ви хочете організовувати диктатуру не платячи гроші? Якщо войско взбунтується?

Здійснювати насильство по відношенню до ухилянтів дезертирів і тих що відмовляться працювати на оборонних заводах для вас будуть за безплатно?

Але, взагалі цікаво. Як ви собі уявляєте введення диктатури. Покроково будьласка Нам це кому? Вважаєте що якщо неплатити то охочих воювати буде більше?І як це ви хочете організовувати диктатуру не платячи гроші? Якщо войско взбунтується?Здійснювати насильство по відношенню до ухилянтів дезертирів і тих що відмовляться працювати на оборонних заводах для вас будуть за безплатно?Але, взагалі цікаво. Як ви собі уявляєте введення диктатури. Покроково будьласка

так це вже було в 1990х гроші + купони , типу норми на покупку , або відмінити ходіння гривні на час війни і замінити на продовольчі карточки чи щось типу того, а видавати їх тільки за вище перелічені види активності . Про диктатуру може не точно висловився, але авторитарний режим без демократії як по іншому назвати ? Під час війни не моде бути плюреалізму , має бути одна мета / ціль і закривається/ забороняється іморт всього крім речей першої необхідності і того що потрібно для війни , нові смартфони - в топку , нові телекі в топку всю техніку розваг в топку , і так далі все що не першої необхідності не імпортуєм, всі на виробництво та будівництво другої третьої лінії оборони , вся сфера розваг , культури і тому подібне - в топку , залишаєм впк , комуналку , медицину , харчування , експортну промисловість і все що стосується впк. Все заради перемоги, приклад північної кореї до перемоги все на перемогу , культ особи не потрібен, повторюсь 4 варіанти : ти або у виробництві на експорт, або у впк чи дотичних , або критична інфраструктура харчування/ медицина / комунальні служби / транспорт / логістика і т.п. Або в ЗСУ . Поки в магазинах продається хамон телевізори айфони і пилососи та працює сфера розваг, фітнесу, спорту, - країна не воює а займається хернею . Реомнт доріг ? Вуличне освітлення ? Поточні реомнти? Все в топку тільки рокадні дороги та дороги для підвозу на фронт.Як покроково ? Прямими Указами президента по 100 в день.Не фінансуєтсья / не видаються продовоьчі картки за таку діяльність як : робота Органів влади в топку, Культура спорт, освіта та наука (крім впк) , громади інфраструктура , все в топку . Все що не входить в 4 види діяльності описані вище в топку: скоротити до мінімуму в 200-1000 разів зайнятьсть людей, всіх у впк і суміжні галузі. Залишається центральна влада і пару чоловік на місцях які контролють виконання розпоряджень центральної влади