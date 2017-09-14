Додано: Суб 15 бер, 2025 00:51

freeze написав: Зеленский должен принять закон, стрелять во время военного положения таких дибилов на месте как ДРГ, как напавших на военных ЗСУ. Зеленский должен принять закон, стрелять во время военного положения таких дибилов на месте как ДРГ, как напавших на военных ЗСУ.

Кстати,читая такое, при всей моей очевидной неприязни к оному, я вспоминаю слова пана Лада..Ну про то,что у нас нет диктатуры, а была бы- то не кропали бы мы на форуме а рыли окопы и все такое.Всегда может быть хуже.Я не про нос,дался вам тот нос. Я в целом..Именно потому , если доживу до выбора только между Зе и За, выберу привычное и понятное зло.Зеленскому,кстати, можно как лозунг на выборы эту фразу взять,жаль пересичные в экзистенциальные переживания не умеют,не поймут,а так бы.Первый срок- "Зробимо їх разом"Второй срок-"завжди може бути гірше"Ермака еще можно выбрать.Хуже не будет.