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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13232132331323413235>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 79
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
35%
28
Це загроза
15%
12
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
32%
25
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
11
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 00:46

  freeze написав:Зеленский должен принять закон, стрелять во время военного положения таких дибилов на месте как ДРГ, как напавших на военных ЗСУ.

В цьому і біда-пічаль.
Хто, від кого і кого захищає на БП перед Франківськом? ДРГ знаю, але ДРГ не полізе на БП.
Water
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 00:50

  Wirująświatła написав:фашисты в лагерях гноили людей тоже "честно исполняя свой воинский долг" их вы тоже прикрывая приказами и долгом оправдываете?

Не путайте фашистов в концлагерях, и военнослужащих ЗСУ. Это явно не кошерное сравнение. Так можно доболтаться и про нацистов ЗСУ убивающих освободителей, пришедших избавить от обязанностей воинской службы бедных украинских ухилянтов.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 00:51

  freeze написав:Зеленский должен принять закон, стрелять во время военного положения таких дибилов на месте как ДРГ, как напавших на военных ЗСУ.


Кстати,читая такое, при всей моей очевидной неприязни к оному, я вспоминаю слова пана Лада..
Ну про то,что у нас нет диктатуры, а была бы- то не кропали бы мы на форуме а рыли окопы и все такое.
Всегда может быть хуже.Я не про нос,дался вам тот нос. Я в целом..
Именно потому , если доживу до выбора только между Зе и За, выберу привычное и понятное зло.
Зеленскому,кстати, можно как лозунг на выборы эту фразу взять,жаль пересичные в экзистенциальные переживания не умеют,не поймут,а так бы.
Первый срок- "Зробимо їх разом"
Второй срок-"завжди може бути гірше"
Ермака еще можно выбрать.Хуже не будет.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 00:56

  _hunter написав:так если тцкшник вместо того, что бы все, по Закону положенные, документы предъявить - начинает кривульками махать - как его еще в сознание привести?

Не ставьте всё с ног на голову, это ТЦКшнику вменили в обязанность проверять ВОД и другие документы, и как еще объяснить тупорылому обывателю, что он что-то обязан по закону. Я очень восхищаюсь выдержке военных из ТЦК, я бы не смог там служить. У меня нет столько выдержки и терпения.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 01:03

  freeze написав:
  _hunter написав:так если тцкшник вместо того, что бы все, по Закону положенные, документы предъявить - начинает кривульками махать - как его еще в сознание привести?

Не ставьте всё с ног на голову, это ТЦКшнику вменили в обязанность проверять ВОД и другие документы, и как еще объяснить тупорылому обывателю, что он что-то обязан по закону. Я очень восхищаюсь выдержке военных из ТЦК, я бы не смог там служить. У меня нет столько выдержки и терпения.

как? - словами. Вот прямо - как те же Штатовские копы - зачитывая Статьи с обязанностями тцкшников.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 01:06

_hunter

в штатах, кстати, если толкнешь мента или сделаешь какое-то резкое движение в его сторону, могут и пристрелить :D
а если не подчинишься их требованию, то вкатят шокером и запакуют, а потом еще накинут срок
smdtranz
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Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 01:11

  smdtranz написав:_hunter

в штатах, кстати, если толкнешь мента или сделаешь какое-то резкое движение в его сторону, могут и пристрелить :D
а если не подчинишься их требованию, то вкатят шокером и запакуют, а потом еще накинут срок

про "пристрелить" - это древние "байки из слепа". Шокером - наверное могут. Но потом будет суд - где "шокированный" получит несколько лямов компенсации.

При этом: _полиция_ - а не непонятная организация с невнятным статусом.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 01:19

  Water написав:
  freeze написав:Зеленский должен принять закон, стрелять во время военного положения таких дибилов на месте как ДРГ, как напавших на военных ЗСУ.

В цьому і біда-пічаль.
Хто, від кого і кого захищає на БП перед Франківськом? ДРГ знаю, але ДРГ не полізе на БП.

Я не могу оценивать где надо делать блокпосты.
Но согласно Уставу караульной службы, военнослужащий
- сначала спрашивает Стой Кто идет ?
- при невнятном ответе Стой стрелять буду.
- при продолжении неповиновения и продолжении движения нарушителем - Пуля в лоб. Плюс отпуск от начальства.
Если кому-то не нравятся законы и уставы - welcome - меняйте законы и Уставы, всё в руках избирателя. А пока действуют первые три пункта.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 01:26

  Wirująświatła написав:моральные ценности неизменны миллионы лет, а зеленского не переизберут и новый президент вероятно объявит тцкашников террористами.

То у вас какие-то фантазии, никто не объявит ТЦКшников террористами, особенно новый президент, который по раскладам может быть только один по фамилии Залужный, который сам руководил работой ТЦК и отдавал им приказы. Ну или переизберется Зеленский, который тоже отдавал политические приказы о мобилизации для ТЦК.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 01:30

  _hunter написав:При этом: _полиция_ - а не непонятная организация с невнятным статусом.

Что вам на четвертом году существования ТЦК непонятно, статус, обязанности? Неужели лень почитать на официальном сайте рады и кабмина - Положение о ТЦК, зачем создано, какие обязанности, какие права, все разжовано для мелочей, но только для тех кто умеет читать.
freeze
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