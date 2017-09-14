В цьому і біда-пічаль.
Хто, від кого і кого захищає на БП перед Франківськом? ДРГ знаю, але ДРГ не полізе на БП.
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Додано: Суб 15 бер, 2025 00:46
Додано: Суб 15 бер, 2025 00:50
Не путайте фашистов в концлагерях, и военнослужащих ЗСУ. Это явно не кошерное сравнение. Так можно доболтаться и про нацистов ЗСУ убивающих освободителей, пришедших избавить от обязанностей воинской службы бедных украинских ухилянтов.
Додано: Суб 15 бер, 2025 00:51
Кстати,читая такое, при всей моей очевидной неприязни к оному, я вспоминаю слова пана Лада..
Ну про то,что у нас нет диктатуры, а была бы- то не кропали бы мы на форуме а рыли окопы и все такое.
Всегда может быть хуже.Я не про нос,дался вам тот нос. Я в целом..
Именно потому , если доживу до выбора только между Зе и За, выберу привычное и понятное зло.
Зеленскому,кстати, можно как лозунг на выборы эту фразу взять,жаль пересичные в экзистенциальные переживания не умеют,не поймут,а так бы.
Первый срок- "Зробимо їх разом"
Второй срок-"завжди може бути гірше"
Ермака еще можно выбрать.Хуже не будет.
Додано: Суб 15 бер, 2025 00:56
Не ставьте всё с ног на голову, это ТЦКшнику вменили в обязанность проверять ВОД и другие документы, и как еще объяснить тупорылому обывателю, что он что-то обязан по закону. Я очень восхищаюсь выдержке военных из ТЦК, я бы не смог там служить. У меня нет столько выдержки и терпения.
Додано: Суб 15 бер, 2025 01:03
как? - словами. Вот прямо - как те же Штатовские копы - зачитывая Статьи с обязанностями тцкшников.
Додано: Суб 15 бер, 2025 01:06
_hunter
в штатах, кстати, если толкнешь мента или сделаешь какое-то резкое движение в его сторону, могут и пристрелить
а если не подчинишься их требованию, то вкатят шокером и запакуют, а потом еще накинут срок
Додано: Суб 15 бер, 2025 01:11
про "пристрелить" - это древние "байки из слепа". Шокером - наверное могут. Но потом будет суд - где "шокированный" получит несколько лямов компенсации.
При этом: _полиция_ - а не непонятная организация с невнятным статусом.
Додано: Суб 15 бер, 2025 01:19
Я не могу оценивать где надо делать блокпосты.
Но согласно Уставу караульной службы, военнослужащий
- сначала спрашивает Стой Кто идет ?
- при невнятном ответе Стой стрелять буду.
- при продолжении неповиновения и продолжении движения нарушителем - Пуля в лоб. Плюс отпуск от начальства.
Если кому-то не нравятся законы и уставы - welcome - меняйте законы и Уставы, всё в руках избирателя. А пока действуют первые три пункта.
Додано: Суб 15 бер, 2025 01:26
То у вас какие-то фантазии, никто не объявит ТЦКшников террористами, особенно новый президент, который по раскладам может быть только один по фамилии Залужный, который сам руководил работой ТЦК и отдавал им приказы. Ну или переизберется Зеленский, который тоже отдавал политические приказы о мобилизации для ТЦК.
Додано: Суб 15 бер, 2025 01:30
Что вам на четвертом году существования ТЦК непонятно, статус, обязанности? Неужели лень почитать на официальном сайте рады и кабмина - Положение о ТЦК, зачем создано, какие обязанности, какие права, все разжовано для мелочей, но только для тех кто умеет читать.
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