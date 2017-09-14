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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 15 бер, 2025 01:35
freeze написав: Water написав: freeze написав:
Зеленский должен принять закон, стрелять во время военного положения таких дибилов на месте как ДРГ, как напавших на военных ЗСУ.
В цьому і біда-пічаль.
Хто, від кого і кого захищає на БП перед Франківськом? ДРГ знаю, але ДРГ не полізе на БП.
Я не могу оценивать где надо делать блокпосты.
Но согласно Уставу караульной службы, военнослужащий
- сначала спрашивает Стой Кто идет ?
- при невнятном ответе Стой стрелять буду.
- при продолжении неповиновения и продолжении движения нарушителем - Пуля в лоб. Плюс отпуск от начальства.
Если кому-то не нравятся законы и уставы - welcome - меняйте законы и Уставы, всё в руках избирателя. А пока действуют первые три пункта.
не уверен, но охранник, сам-собой не может решить "вот тут, посреди Крещатика - будет мой пост" - должны быть определенные документы оформлены?..
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_hunter
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Додано: Суб 15 бер, 2025 01:44
_hunter написав:
не уверен, но охранник, сам-собой не может решить "вот тут, посреди Крещатика - будет мой пост" - должны быть определенные документы оформлены?..
Для убиенного нарушителя закона о караульной службе всегда задним числом сделают все необходимые документы, или вы реально в этом сомневаетесь?
Может проще показать свой ВОД и Резерв+? А то что-то много развелось идейных Александров Матросовых, готовых сдохнуть ради великой идеи борьбы с плохими законами.
Их бы смелость да на нужную должность в ВСУ, цены бы не было.
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freeze
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Додано: Суб 15 бер, 2025 01:52
_hunter написав: freeze написав: _hunter написав:
так если тцкшник вместо того, что бы все, по Закону положенные, документы предъявить - начинает кривульками махать - как его еще в сознание привести?
Не ставьте всё с ног на голову, это ТЦКшнику вменили в обязанность проверять ВОД и другие документы, и как еще объяснить тупорылому обывателю, что он что-то обязан по закону. Я очень восхищаюсь выдержке военных из ТЦК, я бы не смог там служить. У меня нет столько выдержки и терпения.
как? - словами. Вот прямо - как те же Штатовские копы - зачитывая Статьи с обязанностями тцкшников.
Обязанность копа уведомить задержанного о его правах. Правило Миранды.
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Додано: Суб 15 бер, 2025 01:58
freeze написав: _hunter написав:
так если тцкшник вместо того, что бы все, по Закону положенные, документы предъявить - начинает кривульками махать - как его еще в сознание привести?
Не ставьте всё с ног на голову, это ТЦКшнику вменили в обязанность проверять ВОД и другие документы, и как еще объяснить тупорылому обывателю, что он что-то обязан по закону. Я очень восхищаюсь выдержке военных из ТЦК, я бы не смог там служить. У меня нет столько выдержки и терпения.
Как тупорылый обыватель должен понять, что это действительно уполномоченный сотрудник ТЦК ?
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