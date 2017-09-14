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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13232132331323413235

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 79
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
35%
28
Це загроза
15%
12
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
32%
25
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
11
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 01:35

  freeze написав:
  Water написав:
  freeze написав:Зеленский должен принять закон, стрелять во время военного положения таких дибилов на месте как ДРГ, как напавших на военных ЗСУ.

В цьому і біда-пічаль.
Хто, від кого і кого захищає на БП перед Франківськом? ДРГ знаю, але ДРГ не полізе на БП.

Я не могу оценивать где надо делать блокпосты.
Но согласно Уставу караульной службы, военнослужащий
- сначала спрашивает Стой Кто идет ?
- при невнятном ответе Стой стрелять буду.
- при продолжении неповиновения и продолжении движения нарушителем - Пуля в лоб. Плюс отпуск от начальства.
Если кому-то не нравятся законы и уставы - welcome - меняйте законы и Уставы, всё в руках избирателя. А пока действуют первые три пункта.

не уверен, но охранник, сам-собой не может решить "вот тут, посреди Крещатика - будет мой пост" - должны быть определенные документы оформлены?..
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 01:44

  _hunter написав:не уверен, но охранник, сам-собой не может решить "вот тут, посреди Крещатика - будет мой пост" - должны быть определенные документы оформлены?..
Для убиенного нарушителя закона о караульной службе всегда задним числом сделают все необходимые документы, или вы реально в этом сомневаетесь?
Может проще показать свой ВОД и Резерв+? А то что-то много развелось идейных Александров Матросовых, готовых сдохнуть ради великой идеи борьбы с плохими законами.
Их бы смелость да на нужную должность в ВСУ, цены бы не было.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 01:52

  _hunter написав:
  freeze написав:
  _hunter написав:так если тцкшник вместо того, что бы все, по Закону положенные, документы предъявить - начинает кривульками махать - как его еще в сознание привести?

Не ставьте всё с ног на голову, это ТЦКшнику вменили в обязанность проверять ВОД и другие документы, и как еще объяснить тупорылому обывателю, что он что-то обязан по закону. Я очень восхищаюсь выдержке военных из ТЦК, я бы не смог там служить. У меня нет столько выдержки и терпения.

как? - словами. Вот прямо - как те же Штатовские копы - зачитывая Статьи с обязанностями тцкшников.

Обязанность копа уведомить задержанного о его правах. Правило Миранды.
tumos
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 01:58

  freeze написав:
  _hunter написав:так если тцкшник вместо того, что бы все, по Закону положенные, документы предъявить - начинает кривульками махать - как его еще в сознание привести?

Не ставьте всё с ног на голову, это ТЦКшнику вменили в обязанность проверять ВОД и другие документы, и как еще объяснить тупорылому обывателю, что он что-то обязан по закону. Я очень восхищаюсь выдержке военных из ТЦК, я бы не смог там служить. У меня нет столько выдержки и терпения.

Как тупорылый обыватель должен понять, что это действительно уполномоченный сотрудник ТЦК ?
tumos
 
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