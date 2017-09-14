freeze написав:Зеленский должен принять закон, стрелять во время военного положения таких дибилов на месте как ДРГ, как напавших на военных ЗСУ.
В цьому і біда-пічаль. Хто, від кого і кого захищає на БП перед Франківськом? ДРГ знаю, але ДРГ не полізе на БП.
Я не могу оценивать где надо делать блокпосты. Но согласно Уставу караульной службы, военнослужащий - сначала спрашивает Стой Кто идет ? - при невнятном ответе Стой стрелять буду. - при продолжении неповиновения и продолжении движения нарушителем - Пуля в лоб. Плюс отпуск от начальства. Если кому-то не нравятся законы и уставы - welcome - меняйте законы и Уставы, всё в руках избирателя. А пока действуют первые три пункта.
не уверен, но охранник, сам-собой не может решить "вот тут, посреди Крещатика - будет мой пост" - должны быть определенные документы оформлены?..
_hunter написав:не уверен, но охранник, сам-собой не может решить "вот тут, посреди Крещатика - будет мой пост" - должны быть определенные документы оформлены?..
Для убиенного нарушителя закона о караульной службе всегда задним числом сделают все необходимые документы, или вы реально в этом сомневаетесь? Может проще показать свой ВОД и Резерв+? А то что-то много развелось идейных Александров Матросовых, готовых сдохнуть ради великой идеи борьбы с плохими законами. Их бы смелость да на нужную должность в ВСУ, цены бы не было.
_hunter написав:так если тцкшник вместо того, что бы все, по Закону положенные, документы предъявить - начинает кривульками махать - как его еще в сознание привести?
Не ставьте всё с ног на голову, это ТЦКшнику вменили в обязанность проверять ВОД и другие документы, и как еще объяснить тупорылому обывателю, что он что-то обязан по закону. Я очень восхищаюсь выдержке военных из ТЦК, я бы не смог там служить. У меня нет столько выдержки и терпения.
как? - словами. Вот прямо - как те же Штатовские копы - зачитывая Статьи с обязанностями тцкшников.
Обязанность копа уведомить задержанного о его правах. Правило Миранды.
_hunter написав:так если тцкшник вместо того, что бы все, по Закону положенные, документы предъявить - начинает кривульками махать - как его еще в сознание привести?
Не ставьте всё с ног на голову, это ТЦКшнику вменили в обязанность проверять ВОД и другие документы, и как еще объяснить тупорылому обывателю, что он что-то обязан по закону. Я очень восхищаюсь выдержке военных из ТЦК, я бы не смог там служить. У меня нет столько выдержки и терпения.
Как тупорылый обыватель должен понять, что это действительно уполномоченный сотрудник ТЦК ?
freeze обычно только читаю, но от твоей постоянной вони за тэцэка, трошки тошнить. Думаю, шо ты слишком приближен к структуре, и думаю, шо ты знаешь как настоящее ВСУ при встрече чмырят этих тыловых крыс. А еще на транспорт вояки часто вешают надписи тцк-пи*сы и т.д.
ЛАД написав:Хотите сказать, что у нас 94% не обязаны воевать? И если вы думаете, что женщины, отправляющие мужей и сыновей в армию, готовы жертвовать ими и мечтают, чтобы они не вернулись, то ... вам, возможно, сильно не повезло с женой.
Мнение женщин, которые кого-то отправляют воевать вместо себя, никого не должно волновать.
Сам вопрос «на какие уступки Вы согласны» неправильный. Я, например, не согласен на территориальные уступки. Украина на рф не нападала. Будет несправедливо отдавать им наши территории. Но воевать за них я не буду. Должно ли моё мнение кого-то интересовать? Нет. Вопрос должен быть: «За что Вы, лично Вы, готовы воевать?». Вот, такой опрос покажет чего действительно хотят граждане Украины. Нежелание людей (если мужчин всё ещё считают людьми) воевать уже о многом говорит. В таком опросе все женщины, пенсионеры, забронированные, многодетные, прокуроры, полицейские, депутаты всех уровней и прочие нежелающие воевать просто не будут приняты во внимание. Сколько их было в опросе по заказу The Economist уже понятно.
.....после увольнениия из ВСУ и прийдя домой я был переполнен идеей всеобщей дружбы и понимания, на фоне длящейся агрессии .
имея в голове ,что меня окружают люди консолидированные сопротивлением иностранной агресии я обнаружил, что мои идеи утопические . Я писал , уверял , доказывал на форуме ,что только все и вместе мы можем победить ...уверял что будет горе если прийдут варвары .
Самые благодарные обвинили в алкоголизме и употреблении наркоты . Мне отвечали то что и вам сейчас . Причем самые откровенные прямо призывали просто ЗДАТСЯ .Они и сейчас пишут . Пишут что имеют притензии к конституции , которую с удовольствием нарушают .
я абсолютно уверен что вы все понимаете , поэтому дальше писать нет смысла .
Просто надо беречь нервы . Я желаю вам Здоровья и Любви .
Вночі внаслідок ворожої атаки безпілотниками по житловому кварталу в Чернігові в одному з мікрорайонів пошкоджено дев’ятиповерхівку, приватні будинки, на автостоянці знищено та пошкоджено близько 10 автомобілів. Інформація про постраждалих людей не надходила.
фашисты в лагерях гноили людей тоже "честно исполняя свой воинский долг"
«Гнаілі в лагєрях» (тапілі в тісє») - то навіть для людини з освітою в 3 класи є зрозуміло що злочин. «Перевіряти і доставляти порушників» - не є «завідомо злочин, не зря прапісаний в УК». Тільки Хантери на лижах за хабар через кордон не розуміють цього. ти ж маєш розуміти. Це можливо порушення посадових інструкцій, можливо ще щось , але не «завєдама прєступний пріказ».
Люди не хотят воевать за Зеленского
А за Юлю ти б воював? Віталя, навіщо постійна брехня і маніпуляції? Чому не називати речі своїми іменами «людям (всім!!) воювати страшно, там вбивають, сидіти на дивані і писати набагато приємніше». До чого тут прізвища, за кого воювати?? Що ж ти за людина така брехлива??? Коли ти почнеш жити чесно хоча б с собою?))