Додано: Суб 15 бер, 2025 06:39

ЛАД написав: Хотите сказать, что у нас 94% не обязаны воевать?

И если вы думаете, что женщины, отправляющие мужей и сыновей в армию, готовы жертвовать ими и мечтают, чтобы они не вернулись, то ... вам, возможно, сильно не повезло с женой. Хотите сказать, что у нас 94% не обязаны воевать?И если вы думаете, что женщины, отправляющие мужей и сыновей в армию, готовы жертвовать ими и мечтают, чтобы они не вернулись, то ... вам, возможно, сильно не повезло с женой.

Мнение женщин, которые кого-то отправляют воевать вместо себя, никого не должно волновать.Сам вопрос «на какие уступки Вы согласны» неправильный. Я, например, не согласен на территориальные уступки. Украина на рф не нападала. Будет несправедливо отдавать им наши территории. Но воевать за них я не буду. Должно ли моё мнение кого-то интересовать? Нет. Вопрос должен быть: «За что Вы, лично Вы, готовы воевать?». Вот, такой опрос покажет чего действительно хотят граждане Украины. Нежелание людей (если мужчин всё ещё считают людьми) воевать уже о многом говорит. В таком опросе все женщины, пенсионеры, забронированные, многодетные, прокуроры, полицейские, депутаты всех уровней и прочие нежелающие воевать просто не будут приняты во внимание. Сколько их было в опросе по заказу The Economist уже понятно.