freeze написав:Я не могу оценивать где надо делать блокпосты. Но согласно Уставу караульной службы, военнослужащий - сначала спрашивает Стой Кто идет ? - при невнятном ответе Стой стрелять буду. - при продолжении неповиновения и продолжении движения нарушителем - Пуля в лоб. Плюс отпуск от начальства. Если кому-то не нравятся законы и уставы - welcome - меняйте законы и Уставы, всё в руках избирателя. А пока действуют первые три пункта.
Що ж ви такі заяви не робили у 2014-му, коли армія та поліція не діяли по уставу у Криму, та наприклад у Славянську (за скільки км він від кордону?) А це інше, у держави "нє получилось". Чому б вам як військовому не обсудити здачу півдня ,ЗАС, Сумщини чи Чернігівщини? А не те як правильно ловити "ухилянтів"
Василь-Рівне написав:Прихворів, тому маю час читати дві доби цю гілку. Насолоджуюсь відповідями молодчінки freeze - виваженість, інтелект, чистий ясний гострий розум, як цього всього тут не достає повальній більшості.
Ще трохи, ще трохи… Вже спроби записати його в ТЦК є.. публіка не готова це чути. Публіка хоче, щоб вона солодко ухилялась, нічого не оновлювала, нікуди не ходила, бажано навіть податки не підвищувались (до 3 куо базовий неоподатковуваний дохід, «а іначє нєт смисла занімацца бізнесам».). Жити в теплій ванній, щодня солодко їсти, пити, настрочити 50 повідомлень тут , розказати про невдалі операції ЗСУ, невміння їх воювати, про тилових крис, солоденько заснути нафлудившись всласть. Щоб зранку знову вийти сюди на зміну, бо «форум придуман чтобы апщацца, а я придуман для форума».
d44
Чому б вам як військовому не обсудити здачу півдня ,ЗАС, Сумщини чи Чернігівщини?
Це вже обговорено не раз. 220 тис армії зразку січня 22 року (разом з ВВНЗ, ВСП, ТЦК, шпиталями, складами, штабами, флотом, авіацією, жінками, військовослужбовцями строкової служби включно) , бойова компонента якої перебуває в основному на сході і займається стримуванням 1 і 2 АК РФ (гібридні сили ДНР/ЛНР) , не може бути в цей самий час ще і на півночі і на півдні, куди влазить лише сухопутної компоненти 150-200 тис чоловік. Так математика не працює. Пожмакати якісь конкретні прорахунки можна, без них якісь моменти були б не такі трагічні, але суті це не змінить.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 15 бер, 2025 10:39, всього редагувалось 3 разів.
Він не військовий він такий самий цивільний як і більшість тут, але він реальний Герой, причому на голову вищий від інших добровольців, бо мало того, що пішов за покликом серця, так ще і покинув успішний бізнес, а це дуууууже не просто- пам'ятаєте прітчу про пройти верблюду через вушко голки? Такі як він це золотий фонд нації це ті люди якими треба пишатися і вдень і вночі! щодо дискусій про ТЦК - ТЦК це ЗСУ - крапка! Хто паплюжить ЗСУ той ... Але знову з Книги - хто з Вас без гріха нехай перший в мене кине камінь.
Публикация Харківський ОТЦК та СП До уваги громадськості та представників медіа! У мережі інтернет поширюється відео, на якому зафіксована частина конфліктної ситуації між громадянами та військовослужбовцями групи оповіщення. У коментарях до відео йдеться про побиття військовослужбовцями ТЦК та СП військовозобов'язаного громадянина та застосування зброї військовослужбовцем. За адресою було викликано слідчо-оперативну групу Національної поліції України, яка провела огляд місця події. За вказаним фактом слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Наразі вживаються заходи щодо встановлення всіх учасників події, а також свідків та очевидців. Попередньо встановлено, що в ході проведення заходів оповіщення військовослужбовці ТЦК та СП перевіряли документи у двох цивільних осіб, під час чого між ними виник конфлікт. Один з цивільних чоловіків, ймовірно кастетом, вдарив в обличчя військовослужбовця територіального центру комплектування. В ході продовження конфлікту один з військових здійснив декілька пострілів у землю із зареєстрованої за ним зброї травматичної дії. Керівництво Харківського ОТЦК та СП надає всебічну підтримку слідству та проводить власне службове розслідування. Наразі встановлено факти неприпустимої поведінки та дискредитуючих дій військовослужбовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Керівництво Харківського ОТЦК та СП та причетного РТЦК та СП визнають порушення, некоректну і емоційну поведінку підлеглого військовослужбовця. У зв’язку з цією ситуацією проводяться додаткові заняття з особовим складом груп оповіщення, посилено контроль за дотриманням етичних норм та знанням законодавства військовослужбовцями, які здійснюють оповіщення громадян. В той же час, наявні порушення військовослужбовців ТЦК та СП не залишаються без належної оцінки та контролю з боку командування Сухопутних військ ЗСУ, яким за фактом конфліктної події призначено службове розслідування. Остаточна правова оцінка діям усіх учасників буде надана після з’ясування всіх обставин.
в штатах, кстати, если толкнешь мента или сделаешь какое-то резкое движение в его сторону, могут и пристрелить а если не подчинишься их требованию, то вкатят шокером и запакуют, а потом еще накинут срок
може ще в штатах морпєхі з птср після бурі в пустелі намистизують гражданських без куаркода?
d44 написав:Що ж ви такі заяви не робили у 2014-му, коли армія та поліція не діяли по уставу у Криму, та наприклад у Славянську (за скільки км він від кордону?) А це інше, у держави "нє получилось". Чому б вам як військовому не обсудити здачу півдня ,ЗАС, Сумщини чи Чернігівщини? А не те як правильно ловити "ухилянтів"
они сильные только перед безоружными ухылянтами шашкой махать, пошли тех же героев тцкашников прорывать окружение в курскую область - обосрутся как щенки. моральная деградация шагает маршем по Хрещатику, во главе с ...