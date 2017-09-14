Він не військовий він такий самий цивільний як і більшість тут, але він реальний Герой, причому на голову вищий від інших добровольців, бо мало того, що пішов за покликом серця, так ще і покинув успішний бізнес, а це дуууууже не просто- пам'ятаєте прітчу про пройти верблюду через вушко голки? Такі як він це золотий фонд нації це ті люди якими треба пишатися і вдень і вночі! щодо дискусій про ТЦК - ТЦК це ЗСУ - крапка! Хто паплюжить ЗСУ той ... Але знову з Книги - хто з Вас без гріха нехай перший в мене кине камінь.
Публикация Харківський ОТЦК та СП До уваги громадськості та представників медіа! У мережі інтернет поширюється відео, на якому зафіксована частина конфліктної ситуації між громадянами та військовослужбовцями групи оповіщення. У коментарях до відео йдеться про побиття військовослужбовцями ТЦК та СП військовозобов'язаного громадянина та застосування зброї військовослужбовцем. За адресою було викликано слідчо-оперативну групу Національної поліції України, яка провела огляд місця події. За вказаним фактом слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Наразі вживаються заходи щодо встановлення всіх учасників події, а також свідків та очевидців. Попередньо встановлено, що в ході проведення заходів оповіщення військовослужбовці ТЦК та СП перевіряли документи у двох цивільних осіб, під час чого між ними виник конфлікт. Один з цивільних чоловіків, ймовірно кастетом, вдарив в обличчя військовослужбовця територіального центру комплектування. В ході продовження конфлікту один з військових здійснив декілька пострілів у землю із зареєстрованої за ним зброї травматичної дії. Керівництво Харківського ОТЦК та СП надає всебічну підтримку слідству та проводить власне службове розслідування. Наразі встановлено факти неприпустимої поведінки та дискредитуючих дій військовослужбовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Керівництво Харківського ОТЦК та СП та причетного РТЦК та СП визнають порушення, некоректну і емоційну поведінку підлеглого військовослужбовця. У зв’язку з цією ситуацією проводяться додаткові заняття з особовим складом груп оповіщення, посилено контроль за дотриманням етичних норм та знанням законодавства військовослужбовцями, які здійснюють оповіщення громадян. В той же час, наявні порушення військовослужбовців ТЦК та СП не залишаються без належної оцінки та контролю з боку командування Сухопутних військ ЗСУ, яким за фактом конфліктної події призначено службове розслідування. Остаточна правова оцінка діям усіх учасників буде надана після з’ясування всіх обставин.
yama написав:я поділяю думку багатьох що нам на період війни треба було б перейти в диктатуру , а не демокартію та всіх загнати на заводи по виробництву зброї , а їжу та інші речі в супермаркетах і магазинах відпускати по талонах (по нормах) на людину . Відмінити гроші взагалі на час війни . І 4 шляхи а) працюєш на експорт б) в критичних галузях в) працюєш на ВПК г) у війську, а за все інше талонів/пайку не давати .
Пошуки простих рішень , чарівних паличок і тих хто за нас щось зробить -як я бачу наша національна забава... Тому в мене питання до генераторів подібного маразму А навіщо Вам Диктатура якщо Ви знаєте що треба робити? Навіщо вам наглядач і змушувач? що зараз заважає працювати так як ви описали? Все ж просто а - заробили на роботі б - залишили собі 30 пайок добових і все інше віддали на фронт..
Навіщо ВАМ диктатор? Чи вам диктатор треба щоб він КОГОСЬ а не ВАС змусив? а ви вважаєте що будете на стороні тих хто змушує а не тих кого змушують...
Мені з сімєю нічого не заважає вже четвертий рік працювати так як ви описали а вам що заважає? власне фаберже? Причому Зверніть увагу-а хоч раз я десь пропонував ввести диктатуру для успіха? чи диктатуру для когось іншого? Ні Завжди казав робіть так як я, а хто може краще - робіть краще від мене. Все саме такий підхід створює націю ПЕРЕМОЖЦІВ а те що ви пропонуєте максимум що може це створити націю РАБІВ.
свідомість вона не у всіх, ви реально все на фронт , а собі лише речі першої необхіності ? - честь і хвала , по інших такого не бачу
Справа не в свідомості Справа в тому що основна маса має викривлене розуміння реальності. Уявіть собі таке Є наприклад шість людей, кожен з яких десь працює і щось виготовляє і виготовляючи отримує свої сто попугаїв. Але кожен з цієї шестірки має якісь претензії до іншого (один лівша, другий лопату не так тримає , третій ходить не в ту церкву, четвертий говоритьт не на тій мові, пятий працює чиновником а шостого вважають злодієм) Подумали ці шестеро і вирішили навести порядок.. за рахунок надання повноважень(кнут і пряник) одному з них.. Що сталось Той хто керує , кнутом і пряником навів порядок, при чому цей порядок всіх не влаштовує( в кожного свої претензії).. але навів І тут виявляється Той в кого кнут і пряник також хоче щоб йому платили за роботу.. а він нічого не виготовляє Прийдеться тоді тим пяти працюючим працювати і створювати вже 120 попугаїв , щоб залишивши собі сто - ще сто (5*(120-100)) віддати керівнику... На лице - програш для всіх. Адже коли я пишу абсолютно реальний алгоритм 30 років відкладай 30% від заробленого і не залежно від розміру доходів-станеш мільйонером.. То тутешні піднімають хай... Але підтримати Лада з його фантазією про геніальне керівництво комуністами чи дейтройтаред з фантазією про правильних можновладців - тут греблю гати...
А по суті то чим моє - будь незалежним і не вимагай щоб тобою керували і те що зекономив на відсутності виплат керівнику-вкладай в себе відрізняється від хай можновладці за нас вирішують? З економічної точки зору
The Guardian: Стармер заявил, что Путину нельзя позволить «играть в игры» по поводу прекращения огня на Украине
▪️В субботу премьер-министр Великобритании проведет встречу «коалиции желающих» — группы стран, которые согласились помочь сохранить мир на Украине. Он попытается оказать давление на российского президента, чтобы тот «наконец-то сел за стол переговоров» после того, как Киев на этой неделе согласился на немедленное 30-дневное прекращение огня.
▪️Ожидается, что в виртуальной встрече примут участие европейские страны, Комиссия ЕС, НАТО, Канада, Украина, Австралия и Новая Зеландия, которые предоставят информацию о помощи, которую они могут оказать в обеспечении мирного соглашения.
▪️Даунинг-стрит отказалась сообщить, какие именно цели премьер-министр надеется достичь в результате утренней встречи в субботу, заявив, что это «быстро развивающаяся ситуация» с большим количеством вовлеченных стран.
▪️Сообщалось, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони может не присутствовать на встрече из-за опасений по поводу англо-французских планов, направленных на обеспечение долгосрочного мирного соглашения.
▪️Ожидается, что Стармер изложит собравшимся лидерам детали плана, разработанного им и президентом Франции Эммануэлем Макроном после провальной встречи Владимира Зеленского с Трампом в Белом доме две недели назад. Стармер и Макрон поговорили тет-а-тет в пятницу вечером в преддверии саммита, сообщила Даунинг-стрит.
▪️В комментариях, опубликованных Даунинг-стрит перед началом саммита, Стармер раскритиковал Путина за то, что он назвал «пустыми словами и бессмысленными условиями».
▪️«Мы не можем позволить президенту Путину играть в игры со сделкой президента Трампа. Полное игнорирование Кремлем предложения президента Трампа о прекращении огня лишь демонстрирует, что Путин не настроен на мир», — сказал Стармер.
▪️«Если Россия наконец-то сядет за стол переговоров, то мы должны быть готовы следить за прекращением огня, чтобы убедиться, что это серьезный и прочный мир, если же нет, то мы должны напрячь все силы, чтобы усилить экономическое давление на Россию, чтобы добиться прекращения этой войны», — заявил он.
▪️«Путин пытается оттянуть время, говоря, что должно быть проведено кропотливое исследование, прежде чем прекращение огня станет возможным, но миру нужны действия, а не исследование или пустые слова и бессмысленные условия», — говорит Стармер.
▪️Даунинг-стрит сообщила, что предложения о помощи в обеспечении мирного соглашения поступили от 25 стран и охватывают «спектр поддержки», начиная от ввода войск и заканчивая гораздо более ограниченной помощью, однако в остальном нет четкой информации о повестке субботнего саммита.
Экономика Украины продолжает испытывать серьезные трудности – индекс восстановления деловой активности в феврале 2025 года опустился до нуля, что является самым низким показателем с марта 2023 года. Согласно данным опроса Института экономических исследований и политических консультаций (ИЭИ), бизнес сталкивается с растущими проблемами, среди которых кадровый дефицит из-за мобилизации, инфляция и падение покупательной способности населения.
В феврале лишь 21,1% предпринимателей сообщили, что их дела идут лучше, чем год назад. В январе этот показатель был выше – 27,8%. В то же время 20,7% компаний заявили о дальнейшем ухудшении ситуации, хотя еще месяц назад таких было 18,5%. Почти 60% предприятий отметили, что их положение не изменилось, но это скорее говорит о застое, чем о стабильности.
Несмотря на общее снижение индекса, отдельные предприятия сохраняют осторожный оптимизм. Индекс ожидаемых изменений производства второй месяц подряд показывает рост, а 43,1% компаний прогнозируют увеличение объемов экспорта. Однако в реальности слабый внутренний спрос и нехватка квалифицированных кадров продолжают тормозить развитие бизнеса.
Ключевая проблема, которая усугубляется с каждым месяцем, – это массовая мобилизация, из-за которой 64% опрошенных компаний испытывают дефицит персонала. Также 56% предприятий называют рост цен серьезным вызовом, так как инфляция разгоняется на фоне обесценивания гривны.
В то же время проблема нестабильных поставок электроэнергии, воды и тепла волнует лишь 18% бизнесов. Также доля предприятий, жалующихся на сокращение спроса, снизилась с 39% в январе до 29% в феврале. Однако это не означает, что покупательная способность населения улучшилась – скорее, рынок просто адаптируется к новой реальности, в которой спрос остается низким, а значительная часть доходов уходит на оплату коммунальных услуг и продукты первой необходимости.
Украинцы продолжают массово выводить деньги из банков и запасаться наличной валютой, опасаясь нестабильности. В январе 2025 года они купили рекордные $1,27 млрд, что стало самым высоким показателем за всю историю наблюдений. По сравнению с декабрем прошлого года, объем внебанковских сбережений вырос еще на 8%.
Чтобы удовлетворить этот растущий спрос, украинские банки завезли в страну $1,77 млрд наличными. Это почти рекордный объем, превышенный лишь в январе 2024 года. Однако ключевое изменение — в том, как распределяются эти средства. Если год назад население покупало только 25% завезенной валюты, то теперь — уже 77%. По сути, почти все доллары, поступающие в страну, тут же оказываются «под матрасами».
Этот тренд говорит о том, что украинцы не доверяют экономической политике государства и не верят в стабильность банковской системы. Население массово избавляется от гривны, конвертируя сбережения в валюту на фоне роста инфляции, экономического спада и неопределенности на фронте. При этом власти пытаются сдерживать курс, но очевидно, что удерживать искусственную стабильность долго не удастся.
Банковский сектор также рискует столкнуться с проблемами ликвидности, ведь значительная часть капитала уходит в наличный оборот, а это снижает возможности для кредитования и замедляет экономику.