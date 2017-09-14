budivelnik написав:

yama написав: я поділяю думку багатьох що нам на період війни треба було б перейти в диктатуру , а не демокартію та всіх загнати на заводи по виробництву зброї , а їжу та інші речі в супермаркетах і магазинах відпускати по талонах (по нормах) на людину . Відмінити гроші взагалі на час війни . І 4 шляхи а) працюєш на експорт б) в критичних галузях в) працюєш на ВПК г) у війську, а за все інше талонів/пайку не давати . я поділяю думку багатьох що нам на період війни треба було б перейти в диктатуру , а не демокартію та всіх загнати на заводи по виробництву зброї , а їжу та інші речі в супермаркетах і магазинах відпускати по талонах (по нормах) на людину . Відмінити гроші взагалі на час війни . І 4 шляхи а) працюєш на експорт б) в критичних галузях в) працюєш на ВПК г) у війську, а за все інше талонів/пайку не давати .

Пошуки простих рішень , чарівних паличок і тих хто за нас щось зробить -як я бачу наша національна забава...Тому в мене питання до генераторів подібного маразмуА навіщо Вам Диктатура якщо Ви знаєте що треба робити?Навіщо вам наглядач і змушувач? що зараз заважає працювати так як ви описали?Все ж простоа - заробили на роботіб - залишили собі 30 пайок добових і все інше віддали на фронт..Навіщо ВАМ диктатор?Чи вам диктатор треба щоб він КОГОСЬ а не ВАС змусив?а ви вважаєте що будете на стороні тих хто змушує а не тих кого змушують...Мені з сімєю нічого не заважає вже четвертий рік працювати так як ви описалиа вам що заважає? власне фаберже?ПричомуЗверніть увагу-а хоч раз я десь пропонував ввести диктатуру для успіха? чи диктатуру для когось іншого?НіЗавжди казавробіть так як я, а хто може краще - робіть краще від мене.Всесаме такий підхід створює націю ПЕРЕМОЖЦІВа те що ви пропонуєте максимум що може це створити націю РАБІВ.