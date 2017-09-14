|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Суб 15 бер, 2025 12:25
Hotab написав:
доставка" людей куда бы то ни было, без их на то согласие -- и соответствующих на то полномочий
Питання чи є у нього «палнамочій», чи ні , в якому порядку , в складі якої групи, куди саме і коли саме - це питання розслідування. А не «завєдама», як бігунець розказує.
Не помню какое
Не треба стісняцца, не «не помню», а «не знаю». Треба читати , знати , розрізняти де що.
А точно очевидные вещи аж прямо розслідування требуют?
Это называется "фигура речи"
-- так-то оно имеет все признаки деяния, называемого "похищение"
но даже намеки на это слово на форуме трут
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 9368
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 486 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Суб 15 бер, 2025 12:38
_hunter написав: Hotab написав:_hunter
Открывайте кордоны
Хіба він закритий?
Списанный пилот рассказывал, что там какиет "бумажки" проверяют -- и прям так, что любого гражданини страны -- не пропускают
.
І що ви йому з Німеччини відповіли? 😅
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 14419
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 383 раз.
- Подякували: 2327 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
2
Додано: Суб 15 бер, 2025 12:48
Hotab написав: _hunter написав: Hotab написав:_hunter
Открывайте кордоны
Хіба він закритий?
Списанный пилот рассказывал, что там какиет "бумажки" проверяют -- и прям так, что любого гражданини
страны -- не пропускают
.
І що ви йому
з Німеччини відповіли? 😅
Снова накатило?
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 9368
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 486 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Суб 15 бер, 2025 13:02
Wirująświatła написав:
Экономика Украины продолжает испытывать серьезные трудности – индекс восстановления деловой активности в феврале 2025 года опустился до нуля, что является самым низким показателем с марта 2023 года. Согласно данным опроса Института экономических исследований и политических консультаций (ИЭИ), бизнес сталкивается с растущими проблемами, среди которых кадровый дефицит из-за мобилизации, инфляция и падение покупательной способности населения.
В феврале лишь 21,1% предпринимателей сообщили, что их дела идут лучше, чем год назад. В январе этот показатель был выше – 27,8%. В то же время 20,7% компаний заявили о дальнейшем ухудшении ситуации, хотя еще месяц назад таких было 18,5%. Почти 60% предприятий отметили, что их положение не изменилось, но это скорее говорит о застое, чем о стабильности.
Несмотря на общее снижение индекса, отдельные предприятия сохраняют осторожный оптимизм. Индекс ожидаемых изменений производства второй месяц подряд показывает рост, а 43,1% компаний прогнозируют увеличение объемов экспорта. Однако в реальности слабый внутренний спрос и нехватка квалифицированных кадров продолжают тормозить развитие бизнеса.
Ключевая проблема, которая усугубляется с каждым месяцем, – это массовая мобилизация, из-за которой 64% опрошенных компаний испытывают дефицит персонала. Также 56% предприятий называют рост цен серьезным вызовом, так как инфляция разгоняется на фоне обесценивания гривны.
В то же время проблема нестабильных поставок электроэнергии, воды и тепла волнует лишь 18% бизнесов. Также доля предприятий, жалующихся на сокращение спроса, снизилась с 39% в январе до 29% в феврале. Однако это не означает, что покупательная способность населения улучшилась – скорее, рынок просто адаптируется к новой реальности, в которой спрос остается низким, а значительная часть доходов уходит на оплату коммунальных услуг и продукты первой необходимости.
в любій економічній ситуації піднімай податки (с) Гтмцв
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 38791
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1595 раз.
- Подякували: 2807 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Суб 15 бер, 2025 13:04
Wirująświatła написав:
Украинцы продолжают массово выводить деньги из банков и запасаться наличной валютой, опасаясь нестабильности. В январе 2025 года они купили рекордные $1,27 млрд, что стало самым высоким показателем за всю историю наблюдений. По сравнению с декабрем прошлого года, объем внебанковских сбережений вырос еще на 8%.
Чтобы удовлетворить этот растущий спрос, украинские банки завезли в страну $1,77 млрд наличными. Это почти рекордный объем, превышенный лишь в январе 2024 года. Однако ключевое изменение — в том, как распределяются эти средства. Если год назад население покупало только 25% завезенной валюты, то теперь — уже 77%. По сути, почти все доллары, поступающие в страну, тут же оказываются «под матрасами».
Этот тренд говорит о том, что украинцы не доверяют экономической политике государства и не верят в стабильность банковской системы. Население массово избавляется от гривны, конвертируя сбережения в валюту на фоне роста инфляции, экономического спада и неопределенности на фронте. При этом власти пытаются сдерживать курс, но очевидно, что удерживать искусственную стабильность долго не удастся.
Банковский сектор также рискует столкнуться с проблемами ликвидности, ведь значительная часть капитала уходит в наличный оборот, а это снижает возможности для кредитования и замедляет экономику.
в любій економічній ситуації вводь обмеження в БСУ (с) Пшй
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 38791
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1595 раз.
- Подякували: 2807 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|29
|89441
|
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
|
|1493
|264013
|
|
|6076
|912112
|
|