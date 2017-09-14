Экономика Украины продолжает испытывать серьезные трудности – индекс восстановления деловой активности в феврале 2025 года опустился до нуля, что является самым низким показателем с марта 2023 года. Согласно данным опроса Института экономических исследований и политических консультаций (ИЭИ), бизнес сталкивается с растущими проблемами, среди которых кадровый дефицит из-за мобилизации, инфляция и падение покупательной способности населения.
В феврале лишь 21,1% предпринимателей сообщили, что их дела идут лучше, чем год назад. В январе этот показатель был выше – 27,8%. В то же время 20,7% компаний заявили о дальнейшем ухудшении ситуации, хотя еще месяц назад таких было 18,5%. Почти 60% предприятий отметили, что их положение не изменилось, но это скорее говорит о застое, чем о стабильности.
Несмотря на общее снижение индекса, отдельные предприятия сохраняют осторожный оптимизм. Индекс ожидаемых изменений производства второй месяц подряд показывает рост, а 43,1% компаний прогнозируют увеличение объемов экспорта. Однако в реальности слабый внутренний спрос и нехватка квалифицированных кадров продолжают тормозить развитие бизнеса.
Ключевая проблема, которая усугубляется с каждым месяцем, – это массовая мобилизация, из-за которой 64% опрошенных компаний испытывают дефицит персонала. Также 56% предприятий называют рост цен серьезным вызовом, так как инфляция разгоняется на фоне обесценивания гривны.
В то же время проблема нестабильных поставок электроэнергии, воды и тепла волнует лишь 18% бизнесов. Также доля предприятий, жалующихся на сокращение спроса, снизилась с 39% в январе до 29% в феврале. Однако это не означает, что покупательная способность населения улучшилась – скорее, рынок просто адаптируется к новой реальности, в которой спрос остается низким, а значительная часть доходов уходит на оплату коммунальных услуг и продукты первой необходимости.
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Украинцы продолжают массово выводить деньги из банков и запасаться наличной валютой, опасаясь нестабильности. В январе 2025 года они купили рекордные $1,27 млрд, что стало самым высоким показателем за всю историю наблюдений. По сравнению с декабрем прошлого года, объем внебанковских сбережений вырос еще на 8%.
Чтобы удовлетворить этот растущий спрос, украинские банки завезли в страну $1,77 млрд наличными. Это почти рекордный объем, превышенный лишь в январе 2024 года. Однако ключевое изменение — в том, как распределяются эти средства. Если год назад население покупало только 25% завезенной валюты, то теперь — уже 77%. По сути, почти все доллары, поступающие в страну, тут же оказываются «под матрасами».
Этот тренд говорит о том, что украинцы не доверяют экономической политике государства и не верят в стабильность банковской системы. Население массово избавляется от гривны, конвертируя сбережения в валюту на фоне роста инфляции, экономического спада и неопределенности на фронте. При этом власти пытаются сдерживать курс, но очевидно, что удерживать искусственную стабильность долго не удастся.
Банковский сектор также рискует столкнуться с проблемами ликвидности, ведь значительная часть капитала уходит в наличный оборот, а это снижает возможности для кредитования и замедляет экономику.
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Він не військовий він такий самий цивільний як і більшість тут, але він реальний Герой, причому на голову вищий від інших добровольців, бо мало того, що пішов за покликом серця, так ще і покинув успішний бізнес, а це дуууууже не просто- пам'ятаєте прітчу про пройти верблюду через вушко голки? Такі як він це золотий фонд нації це ті люди якими треба пишатися і вдень і вночі! щодо дискусій про ТЦК - ТЦК це ЗСУ - крапка! Хто паплюжить ЗСУ той ... Але знову з Книги - хто з Вас без гріха нехай перший в мене кине камінь.
Спасибо Василю за добрые слова. Немножко раскрою тайну. Тут смотрю 79 человек проголосовали за опрос .Так вот это активные пользователи, этот форум уникален сам по себе. Примем за данность, что это 79 это активные пользователи. Просто раскрою страшную тайну, больше половины активных пользователей, исключим пользователей в виде ипсошных высеров, оказали плять анонимную, бескорыстную помощь нашему батальону, анонимную, специально для путинского выкормыша Андрея акцентирую, Мykola красавец, поклон ему низкий, Будивельник, Whois, Fox. Люди разных воззрений, которые морально стоят выше ублюдочного анонимного путинского ждуна Андрея. Низкий поклон всем. Что там у у Эдуарада из Запорожья, который подарил специальный облегченный броник, все ли нормально, просто маякните, Постараюсь путинскому выкормышу Андрею ответить, я конечно не продвниутый юзер интернета,но попробую всунуть, ряд фото.
Востаннє редагувалось freeze в Суб 15 бер, 2025 13:48, всього редагувалось 4 разів.
Украине придется отдать часть своих территорий россии
Советник по вопросам национальной безопасности президента США Майк Уолтц заявил, что Украине, скорее всего, придется "отдать" часть Донбасса россии, если Киев хочет достичь долгосрочного мирного урегулирования.
Уолтца спросили, могут ли отдельные части Донбасса "отойти рф".
"Я бы предположил, что Украина не станет частью НАТО, и я бы предположил, что некоторые части - возможно, регион Донбасса в частности или районы, населенные выходцами из россии, - отойдут Путину в любом урегулировании путем переговоров. Ошибаюсь ли я в своих догадках?" - спросил журналист Шон Ханнити.
По словам Уолтца, во время переговоров может быть решено, что некоторые оккупированные территории Украины отойдут к россии и добавил, что этот вопрос обсуждается с двумя сторонами.
"Шон, ты ни в чем не ошибаешься. И важно то, что мы обсуждаем все эти вещи с обеими сторонами. Мы ведем эти обсуждения с нашими коллегами, с россиянами. Мы ведем эти обсуждения с нашими коллегами из Украины - и мы подталкиваем обе стороны к сближению с президентом Трампом, главным переговорщиком, который полон решимости положить конец этой войне", - добавил советник Трампа.