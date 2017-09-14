Экономика Украины продолжает испытывать серьезные трудности – индекс восстановления деловой активности в феврале 2025 года опустился до нуля, что является самым низким показателем с марта 2023 года. Согласно данным опроса Института экономических исследований и политических консультаций (ИЭИ), бизнес сталкивается с растущими проблемами, среди которых кадровый дефицит из-за мобилизации, инфляция и падение покупательной способности населения.



В феврале лишь 21,1% предпринимателей сообщили, что их дела идут лучше, чем год назад. В январе этот показатель был выше – 27,8%. В то же время 20,7% компаний заявили о дальнейшем ухудшении ситуации, хотя еще месяц назад таких было 18,5%. Почти 60% предприятий отметили, что их положение не изменилось, но это скорее говорит о застое, чем о стабильности.



Несмотря на общее снижение индекса, отдельные предприятия сохраняют осторожный оптимизм. Индекс ожидаемых изменений производства второй месяц подряд показывает рост, а 43,1% компаний прогнозируют увеличение объемов экспорта. Однако в реальности слабый внутренний спрос и нехватка квалифицированных кадров продолжают тормозить развитие бизнеса.



Ключевая проблема, которая усугубляется с каждым месяцем, – это массовая мобилизация, из-за которой 64% опрошенных компаний испытывают дефицит персонала. Также 56% предприятий называют рост цен серьезным вызовом, так как инфляция разгоняется на фоне обесценивания гривны.



В то же время проблема нестабильных поставок электроэнергии, воды и тепла волнует лишь 18% бизнесов. Также доля предприятий, жалующихся на сокращение спроса, снизилась с 39% в январе до 29% в феврале. Однако это не означает, что покупательная способность населения улучшилась – скорее, рынок просто адаптируется к новой реальности, в которой спрос остается низким, а значительная часть доходов уходит на оплату коммунальных услуг и продукты первой необходимости.