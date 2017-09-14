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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13235132361323713238

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 79
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
35%
28
Це загроза
15%
12
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
32%
25
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
11
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 14:09

  Xenon написав:
Украине придется отдать часть своих территорий россии

Советник по вопросам национальной безопасности президента США Майк Уолтц заявил, что Украине, скорее всего, придется "отдать" часть Донбасса россии, если Киев хочет достичь долгосрочного мирного урегулирования.

Уолтца спросили, могут ли отдельные части Донбасса "отойти рф".

"Я бы предположил, что Украина не станет частью НАТО, и я бы предположил, что некоторые части - возможно, регион Донбасса в частности или районы, населенные выходцами из россии, - отойдут Путину в любом урегулировании путем переговоров. Ошибаюсь ли я в своих догадках?" - спросил журналист Шон Ханнити.

По словам Уолтца, во время переговоров может быть решено, что некоторые оккупированные территории Украины отойдут к россии и добавил, что этот вопрос обсуждается с двумя сторонами.

"Шон, ты ни в чем не ошибаешься. И важно то, что мы обсуждаем все эти вещи с обеими сторонами. Мы ведем эти обсуждения с нашими коллегами, с россиянами. Мы ведем эти обсуждения с нашими коллегами из Украины - и мы подталкиваем обе стороны к сближению с президентом Трампом, главным переговорщиком, который полон решимости положить конец этой войне", - добавил советник Трампа.

https://thehill.com/policy/internationa ... ace-talks/

це ще раз отдать отобране, чи що імєєт ввіду?
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 14:10

  flyman написав:
  Xenon написав:
Украине придется отдать часть своих территорий россии

Советник по вопросам национальной безопасности президента США Майк Уолтц заявил, что Украине, скорее всего, придется "отдать" часть Донбасса россии, если Киев хочет достичь долгосрочного мирного урегулирования.

Уолтца спросили, могут ли отдельные части Донбасса "отойти рф".

"Я бы предположил, что Украина не станет частью НАТО, и я бы предположил, что некоторые части - возможно, регион Донбасса в частности или районы, населенные выходцами из россии, - отойдут Путину в любом урегулировании путем переговоров. Ошибаюсь ли я в своих догадках?" - спросил журналист Шон Ханнити.

По словам Уолтца, во время переговоров может быть решено, что некоторые оккупированные территории Украины отойдут к россии и добавил, что этот вопрос обсуждается с двумя сторонами.

"Шон, ты ни в чем не ошибаешься. И важно то, что мы обсуждаем все эти вещи с обеими сторонами. Мы ведем эти обсуждения с нашими коллегами, с россиянами. Мы ведем эти обсуждения с нашими коллегами из Украины - и мы подталкиваем обе стороны к сближению с президентом Трампом, главным переговорщиком, который полон решимости положить конец этой войне", - добавил советник Трампа.

https://thehill.com/policy/internationa ... ace-talks/

це ще раз отдать отобране, чи що імєєт ввіду?

видимо имеется ввиду официальное признание
Xenon
 
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