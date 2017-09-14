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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1323613237132381323913240>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 79
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
35%
28
Це загроза
15%
12
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
32%
25
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
11
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 14:09

  Xenon написав:
Украине придется отдать часть своих территорий россии

Советник по вопросам национальной безопасности президента США Майк Уолтц заявил, что Украине, скорее всего, придется "отдать" часть Донбасса россии, если Киев хочет достичь долгосрочного мирного урегулирования.

Уолтца спросили, могут ли отдельные части Донбасса "отойти рф".

"Я бы предположил, что Украина не станет частью НАТО, и я бы предположил, что некоторые части - возможно, регион Донбасса в частности или районы, населенные выходцами из россии, - отойдут Путину в любом урегулировании путем переговоров. Ошибаюсь ли я в своих догадках?" - спросил журналист Шон Ханнити.

По словам Уолтца, во время переговоров может быть решено, что некоторые оккупированные территории Украины отойдут к россии и добавил, что этот вопрос обсуждается с двумя сторонами.

"Шон, ты ни в чем не ошибаешься. И важно то, что мы обсуждаем все эти вещи с обеими сторонами. Мы ведем эти обсуждения с нашими коллегами, с россиянами. Мы ведем эти обсуждения с нашими коллегами из Украины - и мы подталкиваем обе стороны к сближению с президентом Трампом, главным переговорщиком, который полон решимости положить конец этой войне", - добавил советник Трампа.

https://thehill.com/policy/internationa ... ace-talks/

це ще раз отдать отобране, чи що імєєт ввіду?
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 14:10

  flyman написав:
  Xenon написав:
Украине придется отдать часть своих территорий россии

Советник по вопросам национальной безопасности президента США Майк Уолтц заявил, что Украине, скорее всего, придется "отдать" часть Донбасса россии, если Киев хочет достичь долгосрочного мирного урегулирования.

Уолтца спросили, могут ли отдельные части Донбасса "отойти рф".

"Я бы предположил, что Украина не станет частью НАТО, и я бы предположил, что некоторые части - возможно, регион Донбасса в частности или районы, населенные выходцами из россии, - отойдут Путину в любом урегулировании путем переговоров. Ошибаюсь ли я в своих догадках?" - спросил журналист Шон Ханнити.

По словам Уолтца, во время переговоров может быть решено, что некоторые оккупированные территории Украины отойдут к россии и добавил, что этот вопрос обсуждается с двумя сторонами.

"Шон, ты ни в чем не ошибаешься. И важно то, что мы обсуждаем все эти вещи с обеими сторонами. Мы ведем эти обсуждения с нашими коллегами, с россиянами. Мы ведем эти обсуждения с нашими коллегами из Украины - и мы подталкиваем обе стороны к сближению с президентом Трампом, главным переговорщиком, который полон решимости положить конец этой войне", - добавил советник Трампа.

https://thehill.com/policy/internationa ... ace-talks/

це ще раз отдать отобране, чи що імєєт ввіду?

видимо имеется ввиду официальное признание
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 15:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Xenon написав:видимо имеется ввиду официальное признание

Официального признания Украиной этих территорий за рф - нереально.
Но есть много других дипломатических формулировок (типа территории, требующие последующего мирного урегулирования или что-то типа этого), которые могут устроить все стороны.
TUR
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Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 15:15

  flyman написав:
  Xenon написав:
Украине придется отдать часть своих территорий россии

Советник по вопросам национальной безопасности президента США Майк Уолтц заявил, что Украине, скорее всего, придется "отдать" часть Донбасса россии, если Киев хочет достичь долгосрочного мирного урегулирования.

Уолтца спросили, могут ли отдельные части Донбасса "отойти рф".

"Я бы предположил, что Украина не станет частью НАТО, и я бы предположил, что некоторые части - возможно, регион Донбасса в частности или районы, населенные выходцами из россии, - отойдут Путину в любом урегулировании путем переговоров. Ошибаюсь ли я в своих догадках?" - спросил журналист Шон Ханнити.

По словам Уолтца, во время переговоров может быть решено, что некоторые оккупированные территории Украины отойдут к россии и добавил, что этот вопрос обсуждается с двумя сторонами.

"Шон, ты ни в чем не ошибаешься. И важно то, что мы обсуждаем все эти вещи с обеими сторонами. Мы ведем эти обсуждения с нашими коллегами, с россиянами. Мы ведем эти обсуждения с нашими коллегами из Украины - и мы подталкиваем обе стороны к сближению с президентом Трампом, главным переговорщиком, который полон решимости положить конец этой войне", - добавил советник Трампа.

https://thehill.com/policy/internationa ... ace-talks/

це ще раз отдать отобране, чи що імєєт ввіду?

Это про "серую зону" -- ее придется документировать.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 15:53

  Schmit написав:
  pesikot написав:Schmit
То що там з "Путин готов к миру" ?
А Зеленский не хочет мира

Ничего не жмёт ?

Ты переключился на новую тему

Не хоче ні один, ні другий. Пуйло відчуває, що може ще урвати шмат України, а Зе - "лижбыневыборы", бо там відповідальність за ...

У тебе вже прогрес - ти почав писати, що Путін не хоче миру
Раніше ти писав геть зовсім інше, що Путін готовий до миру, а тіки Зеленський не хоче

А якщо агресор(Путін) не хоче миру, то що буде ?
Правильно - продовження війни
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 16:00

  a77 написав::arrow:
  freeze написав:Опять мы видим, что ТЦКшник уважительно говорит водителю - Батя, выходи.
А этот батя обосравшись от ухилянтского проплаченного руцкими ипсо, не показывает документы.
Хотя сто раз уже и тут даже форумчане говорили, покажи документы, положенные по закону, и тебе пожелают доброго пути.
Все эти ипсошные видео почему-то не пресекаются службой безопасности Украины. Это вопрос конечно.


А когда человек идет себе утром или в любое другое время по своим каким-то делам, сзади подкрадывается Богдан "7 км" или "дети" и оттуда вылетают тцкники (хочется их назвать конечно по другому, но не хочу ругаться), которые в последнее время даже одеваются уже в гражданскую одежду, и без разбирательств с доками за ноги и руки кидают чела в бус - это ипсо или еще пока нет ? :evil:

Конечно люди , опасаясь за свою жизнь, спасают себя как могут.

Сейчас, чтоб элементарно выжить в этом бардаке , вообще лучше как раз сразу бежать. И наверное даже ходить без доков...


Злобные ТЦК-шники хватают людей на улицах - всё, добуквенно, как верещить российская пропаганда

Я сегодня полдня по городу ездил, чёй-то ничего подобного не заметил
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 16:13

  BIGor написав:
  pesikot написав:..............
Злобные ТЦК-шники хватают людей на улицах - всё, добуквенно, как верещить российская пропаганда

Я сегодня полдня по городу ездил, чёй-то ничего подобного не заметил

Ти ж 60+ річний, тобі чого боятися? Паспорт показав з датою народження, і їдеш далі.
По личным данным, ему 50.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 16:14

  TUR написав:
  Xenon написав:видимо имеется ввиду официальное признание

Официального признания Украиной этих территорий за рф - нереально.
Но есть много других дипломатических формулировок (типа территории, требующие последующего мирного урегулирования или что-то типа этого), которые могут устроить все стороны.
Вы знаете, по нынешними временам я уже не рискую произносить слово "нереально".
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Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 16:30

  ЛАД написав:
  BIGor написав:
  pesikot написав:..............
Злобные ТЦК-шники хватают людей на улицах - всё, добуквенно, как верещить российская пропаганда

Я сегодня полдня по городу ездил, чёй-то ничего подобного не заметил

Ти ж 60+ річний, тобі чого боятися? Паспорт показав з датою народження, і їдеш далі.
По личным данным, ему 50.

От чим мені подобається цей форум, що деякі недолугі, намагаються мені 50-річному доказати, що мені 60+ )))

Я ще при пам"яті та пам"ятаю скільки мені років. Та й в дзеркало дивлюсь кожного ранку )
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 16:31

  Wirująświatła написав:.........
Люди не хотят воевать за Зеленского и никакой законодательной базой это не исправить.

В этой фразе слово "Зеленский" явно лишнее.
Вроде, они захотели бы воевать за условного Порошенко.
Ни freeze, ни Успіх, ни Banderlog, ни, тем более, Sashabl (прошу прощения, если ошибся, не помню точно ник) и, думаю, никто другой не воевали за Зеленского.
Так же как в "ту" войну, несмотря на пропаганду "За Родину, за Сталина!", вряд ли кто воевал за Сталина.
Правильно просто: "Люди не хотят воевать".
К сожалению, не хотят воевать за Родину. Придумывают разные причины. Но просто "не хотят воевать", не хотят рисковать своей жизнью и здоровьем.
ЛАД
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  #<1 ... 1323613237132381323913240>
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