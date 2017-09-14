Украине придется отдать часть своих территорий россии
Советник по вопросам национальной безопасности президента США Майк Уолтц заявил, что Украине, скорее всего, придется "отдать" часть Донбасса россии, если Киев хочет достичь долгосрочного мирного урегулирования.
Уолтца спросили, могут ли отдельные части Донбасса "отойти рф".
"Я бы предположил, что Украина не станет частью НАТО, и я бы предположил, что некоторые части - возможно, регион Донбасса в частности или районы, населенные выходцами из россии, - отойдут Путину в любом урегулировании путем переговоров. Ошибаюсь ли я в своих догадках?" - спросил журналист Шон Ханнити.
По словам Уолтца, во время переговоров может быть решено, что некоторые оккупированные территории Украины отойдут к россии и добавил, что этот вопрос обсуждается с двумя сторонами.
"Шон, ты ни в чем не ошибаешься. И важно то, что мы обсуждаем все эти вещи с обеими сторонами. Мы ведем эти обсуждения с нашими коллегами, с россиянами. Мы ведем эти обсуждения с нашими коллегами из Украины - и мы подталкиваем обе стороны к сближению с президентом Трампом, главным переговорщиком, который полон решимости положить конец этой войне", - добавил советник Трампа.
Украине придется отдать часть своих территорий россии
Советник по вопросам национальной безопасности президента США Майк Уолтц заявил, что Украине, скорее всего, придется "отдать" часть Донбасса россии, если Киев хочет достичь долгосрочного мирного урегулирования.
Уолтца спросили, могут ли отдельные части Донбасса "отойти рф".
"Я бы предположил, что Украина не станет частью НАТО, и я бы предположил, что некоторые части - возможно, регион Донбасса в частности или районы, населенные выходцами из россии, - отойдут Путину в любом урегулировании путем переговоров. Ошибаюсь ли я в своих догадках?" - спросил журналист Шон Ханнити.
По словам Уолтца, во время переговоров может быть решено, что некоторые оккупированные территории Украины отойдут к россии и добавил, что этот вопрос обсуждается с двумя сторонами.
"Шон, ты ни в чем не ошибаешься. И важно то, что мы обсуждаем все эти вещи с обеими сторонами. Мы ведем эти обсуждения с нашими коллегами, с россиянами. Мы ведем эти обсуждения с нашими коллегами из Украины - и мы подталкиваем обе стороны к сближению с президентом Трампом, главным переговорщиком, который полон решимости положить конец этой войне", - добавил советник Трампа.
Xenon написав:видимо имеется ввиду официальное признание
Официального признания Украиной этих территорий за рф - нереально. Но есть много других дипломатических формулировок (типа территории, требующие последующего мирного урегулирования или что-то типа этого), которые могут устроить все стороны.
Украине придется отдать часть своих территорий россии
Советник по вопросам национальной безопасности президента США Майк Уолтц заявил, что Украине, скорее всего, придется "отдать" часть Донбасса россии, если Киев хочет достичь долгосрочного мирного урегулирования.
Уолтца спросили, могут ли отдельные части Донбасса "отойти рф".
"Я бы предположил, что Украина не станет частью НАТО, и я бы предположил, что некоторые части - возможно, регион Донбасса в частности или районы, населенные выходцами из россии, - отойдут Путину в любом урегулировании путем переговоров. Ошибаюсь ли я в своих догадках?" - спросил журналист Шон Ханнити.
По словам Уолтца, во время переговоров может быть решено, что некоторые оккупированные территории Украины отойдут к россии и добавил, что этот вопрос обсуждается с двумя сторонами.
"Шон, ты ни в чем не ошибаешься. И важно то, что мы обсуждаем все эти вещи с обеими сторонами. Мы ведем эти обсуждения с нашими коллегами, с россиянами. Мы ведем эти обсуждения с нашими коллегами из Украины - и мы подталкиваем обе стороны к сближению с президентом Трампом, главным переговорщиком, который полон решимости положить конец этой войне", - добавил советник Трампа.
freeze написав:Опять мы видим, что ТЦКшник уважительно говорит водителю - Батя, выходи. А этот батя обосравшись от ухилянтского проплаченного руцкими ипсо, не показывает документы. Хотя сто раз уже и тут даже форумчане говорили, покажи документы, положенные по закону, и тебе пожелают доброго пути. Все эти ипсошные видео почему-то не пресекаются службой безопасности Украины. Это вопрос конечно.
А когда человек идет себе утром или в любое другое время по своим каким-то делам, сзади подкрадывается Богдан "7 км" или "дети" и оттуда вылетают тцкники (хочется их назвать конечно по другому, но не хочу ругаться), которые в последнее время даже одеваются уже в гражданскую одежду, и без разбирательств с доками за ноги и руки кидают чела в бус - это ипсо или еще пока нет ?
Конечно люди , опасаясь за свою жизнь, спасают себя как могут.
Сейчас, чтоб элементарно выжить в этом бардаке , вообще лучше как раз сразу бежать. И наверное даже ходить без доков...
Злобные ТЦК-шники хватают людей на улицах - всё, добуквенно, как верещить российская пропаганда
Я сегодня полдня по городу ездил, чёй-то ничего подобного не заметил
Xenon написав:видимо имеется ввиду официальное признание
Официального признания Украиной этих территорий за рф - нереально. Но есть много других дипломатических формулировок (типа территории, требующие последующего мирного урегулирования или что-то типа этого), которые могут устроить все стороны.
Вы знаете, по нынешними временам я уже не рискую произносить слово "нереально".
Wirująświatła написав:......... Люди не хотят воевать за Зеленского и никакой законодательной базой это не исправить.
В этой фразе слово "Зеленский" явно лишнее. Вроде, они захотели бы воевать за условного Порошенко. Ни freeze, ни Успіх, ни Banderlog, ни, тем более, Sashabl (прошу прощения, если ошибся, не помню точно ник) и, думаю, никто другой не воевали за Зеленского. Так же как в "ту" войну, несмотря на пропаганду "За Родину, за Сталина!", вряд ли кто воевал за Сталина. Правильно просто: "Люди не хотят воевать". К сожалению, не хотят воевать за Родину. Придумывают разные причины. Но просто "не хотят воевать", не хотят рисковать своей жизнью и здоровьем.