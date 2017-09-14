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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13237132381323913240>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 79
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
35%
28
Це загроза
15%
12
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
32%
25
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
11
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 16:33

  ЛАД написав:
  TUR написав:
  Xenon написав:видимо имеется ввиду официальное признание

Официального признания Украиной этих территорий за рф - нереально.
Но есть много других дипломатических формулировок (типа территории, требующие последующего мирного урегулирования или что-то типа этого), которые могут устроить все стороны.
Вы знаете, по нынешними временам я уже не рискую произносить слово "нереально".

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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 16:33

  BIGor написав:
  ЛАД написав:
  BIGor написав:Ти ж 60+ річний, тобі чого боятися? Паспорт показав з датою народження, і їдеш далі.
По личным данным, ему 50.

Він казав що його ТЦК відпускають побачивши паспорт - тобто йому 60+.

А ти не збрехати не можешь ? )

Тоді був поліцейський, який перевіряв документи згідно чинного законодавства
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 16:35

  ЛАД написав:
  TUR написав:
  Xenon написав:видимо имеется ввиду официальное признание

Официального признания Украиной этих территорий за рф - нереально.
Но есть много других дипломатических формулировок (типа территории, требующие последующего мирного урегулирования или что-то типа этого), которые могут устроить все стороны.
Вы знаете, по нынешними временам я уже не рискую произносить слово "нереально".

Официальное признание территорий за РФ - это исключение этих территорий из Конституции Украины

Всё остальное, формулировки
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 16:35

  pesikot написав:
  a77 написав::arrow:
  freeze написав:Опять мы видим, что ТЦКшник уважительно говорит водителю - Батя, выходи.
А этот батя обосравшись от ухилянтского проплаченного руцкими ипсо, не показывает документы.
Хотя сто раз уже и тут даже форумчане говорили, покажи документы, положенные по закону, и тебе пожелают доброго пути.
Все эти ипсошные видео почему-то не пресекаются службой безопасности Украины. Это вопрос конечно.


А когда человек идет себе утром или в любое другое время по своим каким-то делам, сзади подкрадывается Богдан "7 км" или "дети" и оттуда вылетают тцкники (хочется их назвать конечно по другому, но не хочу ругаться), которые в последнее время даже одеваются уже в гражданскую одежду, и без разбирательств с доками за ноги и руки кидают чела в бус - это ипсо или еще пока нет ? :evil:

Конечно люди , опасаясь за свою жизнь, спасают себя как могут.

Сейчас, чтоб элементарно выжить в этом бардаке , вообще лучше как раз сразу бежать. И наверное даже ходить без доков...


Злобные ТЦК-шники хватают людей на улицах - всё, добуквенно, как верещить российская пропаганда

Я сегодня полдня по городу ездил, чёй-то ничего подобного не заметил
ти думаєш це добре? В армії нехватка людей а тцк нікує ні меле, цацкаються з ухилянтами...
Шо там з термінами демобілізації? :lol:
Banderlog
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Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 16:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну



Мабуть це до перемир"я ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 16:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Вы знаете, по нынешними временам я уже не рискую произносить слово "нереально".

Вообщем согласен. Но, сейчас сейчас в мире правят только материальные или личные интересы. Моральные моменты не интересны никому.
Исходя из этого - признание правительством Украины оккупированных территорий за рф нереально.
А, вот возможное словоблудие - реально.
TUR
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Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 16:38

  pesikot написав:
Мабуть це до перемир"я ...

.
❗️Підготовка до мирних переговорів: Зеленський затвердив склад переговорної групи:

▪️Андрій Єрмак – керівник ОП, глава делегації.
▪️Андрій Сибіга – Міністр закордонних справ України.
▪️Рустем Умєров – Міністр оборони України.
▪️Павло Паліса – заступник керівника ОП.


Зображення
Востаннє редагувалось Xenon в Суб 15 бер, 2025 16:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 16:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:От чим мені подобається цей форум, що деякі недолугі, намагаються мені 50-річному доказати, що мені 60+ )))

Я ще при пам"яті та пам"ятаю скільки мені років. Та й в дзеркало дивлюсь кожного ранку )

Ти ж брехало що ТЦК тебе пропускають тільки побачивши паспорт. Це можливо тільки коли тобі 60+. Знову брешеш?
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 16:44

  flyman написав:
  ЛАД написав:
  TUR написав:.........
Официального признания Украиной этих территорий за рф - нереально.
Но есть много других дипломатических формулировок (типа территории, требующие последующего мирного урегулирования или что-то типа этого), которые могут устроить все стороны.
Вы знаете, по нынешними временам я уже не рискую произносить слово "нереально".

Результат перформансу вашого любімчика

Вы ничего не путаете?
Может, результат нападения РФ?
Я, например, как и, наверное, почти все остальные, тоже считал это нереальным.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 16:46

  Banderlog написав: ти думаєш це добре? В армії нехватка людей а тцк нікує ні меле, цацкаються з ухилянтами...
Шо там з термінами демобілізації? :lol:

"У вас нема карт" (с)
Востаннє редагувалось flyman в Суб 15 бер, 2025 16:47, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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