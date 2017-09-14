Xenon написав:видимо имеется ввиду официальное признание
Официального признания Украиной этих территорий за рф - нереально. Но есть много других дипломатических формулировок (типа территории, требующие последующего мирного урегулирования или что-то типа этого), которые могут устроить все стороны.
Вы знаете, по нынешними временам я уже не рискую произносить слово "нереально".
Xenon написав:видимо имеется ввиду официальное признание
Официального признания Украиной этих территорий за рф - нереально. Но есть много других дипломатических формулировок (типа территории, требующие последующего мирного урегулирования или что-то типа этого), которые могут устроить все стороны.
Вы знаете, по нынешними временам я уже не рискую произносить слово "нереально".
Официальное признание территорий за РФ - это исключение этих территорий из Конституции Украины
freeze написав:Опять мы видим, что ТЦКшник уважительно говорит водителю - Батя, выходи. А этот батя обосравшись от ухилянтского проплаченного руцкими ипсо, не показывает документы. Хотя сто раз уже и тут даже форумчане говорили, покажи документы, положенные по закону, и тебе пожелают доброго пути. Все эти ипсошные видео почему-то не пресекаются службой безопасности Украины. Это вопрос конечно.
А когда человек идет себе утром или в любое другое время по своим каким-то делам, сзади подкрадывается Богдан "7 км" или "дети" и оттуда вылетают тцкники (хочется их назвать конечно по другому, но не хочу ругаться), которые в последнее время даже одеваются уже в гражданскую одежду, и без разбирательств с доками за ноги и руки кидают чела в бус - это ипсо или еще пока нет ?
Конечно люди , опасаясь за свою жизнь, спасают себя как могут.
Сейчас, чтоб элементарно выжить в этом бардаке , вообще лучше как раз сразу бежать. И наверное даже ходить без доков...
Злобные ТЦК-шники хватают людей на улицах - всё, добуквенно, как верещить российская пропаганда
Я сегодня полдня по городу ездил, чёй-то ничего подобного не заметил
ти думаєш це добре? В армії нехватка людей а тцк нікує ні меле, цацкаються з ухилянтами... Шо там з термінами демобілізації?
ЛАД написав:Вы знаете, по нынешними временам я уже не рискую произносить слово "нереально".
Вообщем согласен. Но, сейчас сейчас в мире правят только материальные или личные интересы. Моральные моменты не интересны никому. Исходя из этого - признание правительством Украины оккупированных территорий за рф нереально. А, вот возможное словоблудие - реально.
TUR написав:......... Официального признания Украиной этих территорий за рф - нереально. Но есть много других дипломатических формулировок (типа территории, требующие последующего мирного урегулирования или что-то типа этого), которые могут устроить все стороны.
Вы знаете, по нынешними временам я уже не рискую произносить слово "нереально".
Результат перформансу вашого любімчика
Вы ничего не путаете? Может, результат нападения РФ? Я, например, как и, наверное, почти все остальные, тоже считал это нереальным.