a77 написав:

freeze написав: Опять мы видим, что ТЦКшник уважительно говорит водителю - Батя, выходи.

А этот батя обосравшись от ухилянтского проплаченного руцкими ипсо, не показывает документы.

Хотя сто раз уже и тут даже форумчане говорили, покажи документы, положенные по закону, и тебе пожелают доброго пути.

Все эти ипсошные видео почему-то не пресекаются службой безопасности Украины. Это вопрос конечно.

Опять мы видим, что ТЦКшник уважительно говорит водителю - Батя, выходи.А этот батя обосравшись от ухилянтского проплаченного руцкими ипсо, не показывает документы.Хотя сто раз уже и тут даже форумчане говорили, покажи документы, положенные по закону, и тебе пожелают доброго пути.Все эти ипсошные видео почему-то не пресекаются службой безопасности Украины. Это вопрос конечно.

:arrow:А когда человек идет себе утром или в любое другое время по своим каким-то делам, сзади подкрадывается Богдан "7 км" или "дети" и оттуда вылетают тцкники (хочется их назвать конечно по другому, но не хочу ругаться), которые в последнее время даже одеваются уже в гражданскую одежду, и без разбирательств с доками за ноги и руки кидают чела в бус - это ипсо или еще пока нет ?Конечно люди , опасаясь за свою жизнь, спасают себя как могут.Сейчас, чтоб элементарно выжить в этом бардаке , вообще лучше как раз сразу бежать. И наверное даже ходить без доков...