ЛАД написав:Вы знаете, по нынешними временам я уже не рискую произносить слово "нереально".
Вообщем согласен. Но, сейчас сейчас в мире правят только материальные или личные интересы. Моральные моменты не интересны никому. Исходя из этого - признание правительством Украины оккупированных территорий за рф нереально. А, вот возможное словоблудие - реально.
Вот, по-моему, как раз исходя из того, что: "Моральные моменты не интересны никому", - могут признать и официально. Может быть, с какими-то оговорками, "облагораживающими" решение, или с какими-то формальными условиями типа: "Провести референдум под наблюдением ..."
ЛАД написав:[ Вот, по-моему, как раз исходя из того, что: "Моральные моменты не интересны никому", - могут признать и официально. Может быть, с какими-то оговорками, "облагораживающими" решение, или с какими-то формальными условиями типа: "Провести референдум под наблюдением ..."
Банально может быть как с Калининградом в свое время Или признают эти территории за рашей например на 50 лет с последующим пересмотром решения с проведением референдума, как то так
❗️Підготовка до мирних переговорів: Зеленський затвердив склад переговорної групи:
▪️Андрій Єрмак – керівник ОП, глава делегації. ▪️Андрій Сибіга – Міністр закордонних справ України. ▪️Рустем Умєров – Міністр оборони України. ▪️Павло Паліса – заступник керівника ОП.
Цікаво, що роблять представники ОП там? Їх хтось обирав? Чи може вони від якоїсь партії?
Міністра закордонних справ и міністра оборони тоже "ніхто не обирав". В принципе в переговорную группу можно назначить кого угодно. Даже вас или меня. Даже подписать договор можно поручить совершенно левому человеку.
ЛАД написав:[ Вот, по-моему, как раз исходя из того, что: "Моральные моменты не интересны никому", - могут признать и официально. Может быть, с какими-то оговорками, "облагораживающими" решение, или с какими-то формальными условиями типа: "Провести референдум под наблюдением ..."
Банально может быть как с Калининградом в свое время Или признают эти территории за рашей например на 50 лет с последующим пересмотром решения с проведением референдума, как то так
ЛАД написав:[ Вот, по-моему, как раз исходя из того, что: "Моральные моменты не интересны никому", - могут признать и официально. Может быть, с какими-то оговорками, "облагораживающими" решение, или с какими-то формальными условиями типа: "Провести референдум под наблюдением ..."
Банально может быть как с Калининградом в свое время Или признают эти территории за рашей например на 50 лет с последующим пересмотром решения с проведением референдума, как то так
Не подскажете, откуда разговоры о Калининграде и 50-и годах? На форуме читаю об этом уже не в первый раз, но больше нигде не встречал.
Xenon написав:❗️Підготовка до мирних переговорів: Зеленський затвердив склад переговорної групи:
▪️Андрій Єрмак – керівник ОП, глава делегації. ▪️Андрій Сибіга – Міністр закордонних справ України. ▪️Рустем Умєров – Міністр оборони України. ▪️Павло Паліса – заступник керівника ОП.
Цікаво, що роблять представники ОП там? Їх хтось обирав? Чи може вони від якоїсь партії?
Міністра закордонних справ и міністра оборони тоже "ніхто не обирав". В принципе в переговорную группу можно назначить кого угодно. Даже вас или меня. Даже подписать договор можно поручить совершенно левому человеку.[/quote]
Думаєте взагалі що пишете? За обрання міністрів голосує ВР за поданням президента - неопосередковано їх все таки обирають. ОП-шників от вже ніхто не обирає.
Далі, знову не думаєте, чи підписаний ОП-шником Єрмаком документ буде дійсним? Чого тоді не обрали для підписання прибиральницю з ОП?