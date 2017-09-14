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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1323813239132401324113242>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 79
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
35%
28
Це загроза
15%
12
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
32%
25
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
11
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 16:47

  Xenon написав:
❗️Підготовка до мирних переговорів: Зеленський затвердив склад переговорної групи:

▪️Андрій Єрмак – керівник ОП, глава делегації.
▪️Андрій Сибіга – Міністр закордонних справ України.
▪️Рустем Умєров – Міністр оборони України.
▪️Павло Паліса – заступник керівника ОП.

А он им снял ограничения по переговорам с РФ ?
Раньше он писал, что ограничения не касаются только только него.
TUR
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Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 16:47

  Xenon написав:
  pesikot написав:
Мабуть це до перемир"я ...

.
❗️Підготовка до мирних переговорів: Зеленський затвердив склад переговорної групи:

▪️Андрій Єрмак – керівник ОП, глава делегації.
▪️Андрій Сибіга – Міністр закордонних справ України.
▪️Рустем Умєров – Міністр оборони України.
▪️Павло Паліса – заступник керівника ОП.


Зображення

Это на будущие переговоры или на прошедшую встречу в Сауд. Аравии?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 16:51

  ЛАД написав:[
Это на будущие переговоры или на прошедшую встречу в Сауд. Аравии?

Сегодняшним числом

https://www.president.gov.ua/documents/142025-rp-54129
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 16:51

  Xenon написав:
  pesikot написав:
Мабуть це до перемир"я ...

.
❗️Підготовка до мирних переговорів: Зеленський затвердив склад переговорної групи:

▪️Андрій Єрмак – керівник ОП, глава делегації.
▪️Андрій Сибіга – Міністр закордонних справ України.
▪️Рустем Умєров – Міністр оборони України.
▪️Павло Паліса – заступник керівника ОП.

Цікаво, що роблять представники ОП там? Їх хтось обирав? Чи може вони від якоїсь партії?
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 16:52

  TUR написав:
  ЛАД написав:Вы знаете, по нынешними временам я уже не рискую произносить слово "нереально".

Вообщем согласен. Но, сейчас сейчас в мире правят только материальные или личные интересы. Моральные моменты не интересны никому.
Исходя из этого - признание правительством Украины оккупированных территорий за рф нереально.
А, вот возможное словоблудие - реально.

Вот, по-моему, как раз исходя из того, что: "Моральные моменты не интересны никому", - могут признать и официально. Может быть, с какими-то оговорками, "облагораживающими" решение, или с какими-то формальными условиями типа: "Провести референдум под наблюдением ..."
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 16:54

  ЛАД написав:[
Вот, по-моему, как раз исходя из того, что: "Моральные моменты не интересны никому", - могут признать и официально. Может быть, с какими-то оговорками, "облагораживающими" решение, или с какими-то формальными условиями типа: "Провести референдум под наблюдением ..."

Банально может быть как с Калининградом в свое время
Или признают эти территории за рашей например на 50 лет с последующим пересмотром решения с проведением референдума, как то так
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 16:55

  BIGor написав:
  Xenon написав:
  pesikot написав:
Мабуть це до перемир"я ...

.
❗️Підготовка до мирних переговорів: Зеленський затвердив склад переговорної групи:

▪️Андрій Єрмак – керівник ОП, глава делегації.
▪️Андрій Сибіга – Міністр закордонних справ України.
▪️Рустем Умєров – Міністр оборони України.
▪️Павло Паліса – заступник керівника ОП.

Цікаво, що роблять представники ОП там? Їх хтось обирав? Чи може вони від якоїсь партії?

Міністра закордонних справ и міністра оборони тоже "ніхто не обирав".
В принципе в переговорную группу можно назначить кого угодно. Даже вас или меня.
Даже подписать договор можно поручить совершенно левому человеку.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 16:58

  Xenon написав:
  ЛАД написав:[
Вот, по-моему, как раз исходя из того, что: "Моральные моменты не интересны никому", - могут признать и официально. Может быть, с какими-то оговорками, "облагораживающими" решение, или с какими-то формальными условиями типа: "Провести референдум под наблюдением ..."

Банально может быть как с Калининградом в свое время
Или признают эти территории за рашей например на 50 лет с последующим пересмотром решения с проведением референдума, как то так

або "вільне місто Данціг"
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 16:59

  Xenon написав:
  ЛАД написав:[
Вот, по-моему, как раз исходя из того, что: "Моральные моменты не интересны никому", - могут признать и официально. Может быть, с какими-то оговорками, "облагораживающими" решение, или с какими-то формальными условиями типа: "Провести референдум под наблюдением ..."

Банально может быть как с Калининградом в свое время
Или признают эти территории за рашей например на 50 лет с последующим пересмотром решения с проведением референдума, как то так

Не подскажете, откуда разговоры о Калининграде и 50-и годах?
На форуме читаю об этом уже не в первый раз, но больше нигде не встречал.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 17:02

  ЛАД написав:
  BIGor написав:
  Xenon написав:❗️Підготовка до мирних переговорів: Зеленський затвердив склад переговорної групи:

▪️Андрій Єрмак – керівник ОП, глава делегації.
▪️Андрій Сибіга – Міністр закордонних справ України.
▪️Рустем Умєров – Міністр оборони України.
▪️Павло Паліса – заступник керівника ОП.

Цікаво, що роблять представники ОП там? Їх хтось обирав? Чи може вони від якоїсь партії?

Міністра закордонних справ и міністра оборони тоже "ніхто не обирав".
В принципе в переговорную группу можно назначить кого угодно. Даже вас или меня.
Даже подписать договор можно поручить совершенно левому человеку.[/quote]

Думаєте взагалі що пишете?
За обрання міністрів голосує ВР за поданням президента - неопосередковано їх все таки обирають. ОП-шників от вже ніхто не обирає.

Далі, знову не думаєте, чи підписаний ОП-шником Єрмаком документ буде дійсним? Чого тоді не обрали для підписання прибиральницю з ОП?
BIGor
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