ЛАД написав:[ Не подскажете, откуда разговоры о Калининграде и 50-и годах? На форуме читаю об этом уже не в первый раз, но больше нигде не встречал.
Почему этот миф возник?
1. Неправильное толкование Потсдамского соглашения (1945) В документе говорится, что "окончательный статус Кёнигсберга и прилегающих территорий будет определён в будущем мирном договоре с Германией". Однако с подписанием мирного договора с Германией в 1990 году (Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии) никаких территориальных претензий по Калининградской области не было.
2. Отсутствие сроков владения в документах В отличие, например, от аренды Гонконга Великобританией (на 99 лет), Калининградская область была передана СССР без временного ограничения.
3. Закрепление статуса в международных соглашениях
В 1970 году СССР и ФРГ подписали Московский договор, в котором Германия признала границы послевоенной Европы.
В 1990 году в Договоре об объединении Германии и окончательном урегулировании территориальных вопросов Германия официально отказалась от любых претензий на Калининград.
ЛАД написав:[ Вот, по-моему, как раз исходя из того, что: "Моральные моменты не интересны никому", - могут признать и официально. Может быть, с какими-то оговорками, "облагораживающими" решение, или с какими-то формальными условиями типа: "Провести референдум под наблюдением ..."
Банально может быть как с Калининградом в свое время Или признают эти территории за рашей например на 50 лет с последующим пересмотром решения с проведением референдума, как то так
Не подскажете, откуда разговоры о Калининграде и 50-и годах? На форуме читаю об этом уже не в первый раз, но больше нигде не встречал.
ЛАД написав:[ Не подскажете, откуда разговоры о Калининграде и 50-и годах? На форуме читаю об этом уже не в первый раз, но больше нигде не встречал.
Почему этот миф возник?
1. Неправильное толкование Потсдамского соглашения (1945) В документе говорится, что "окончательный статус Кёнигсберга и прилегающих территорий будет определён в будущем мирном договоре с Германией". Однако с подписанием мирного договора с Германией в 1990 году (Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии) никаких территориальных претензий по Калининградской области не было.
2. Отсутствие сроков владения в документах В отличие, например, от аренды Гонконга Великобританией (на 99 лет), Калининградская область была передана СССР без временного ограничения.
3. Закрепление статуса в международных соглашениях
В 1970 году СССР и ФРГ подписали Московский договор, в котором Германия признала границы послевоенной Европы.
В 1990 году в Договоре об объединении Германии и окончательном урегулировании территориальных вопросов Германия официально отказалась от любых претензий на Калининград.
Спасибо за подробный ответ. Всё это я, в общем-то, знаю. В принципе достаточно было написать, что это миф, не понятно кем и зачем повторяемый.
Гуглом вы пользоваться научились, а вот понимать прочитанное у вас не выходит. По вашей ссылке нет никаких слов о 50 годах кроме голословного утверждения какого-то аналитика Центра исследования Восточной Европы Лауринаса Кащюнаса.
На припинення вогню може не 30 днів знадобиться, а трохи більше, – Зеленський.
▪️Найголовніше для США – не йти на російське «але» в темі припинення вогню. ▪️Нехай США тепер змусять рф зробити перший крок, – Зеленський про 30-денне перемир'я. ▪️рф хоче оточити українські війська, але на території України. Ми знаємо про ці плани. ▪️Усі вважають, що Україна перемогла (на переговорах із США у Саудівській Аравії). Усі зацікавлені не у зменшенні, а у посиленні ЗСУ. ▪️Оточення ЗСУ в Курській області – брехня путіна. ▪️Якщо росіяни порушать режим тиші, ми продовжимо захищати нашу Батьківщину, як ми це і робимо зараз. ▪️За будь-яких обставин ми не визнаємо українські окуповані території російськими.