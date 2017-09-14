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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13239132401324113242>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 79
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
35%
28
Це загроза
15%
12
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
32%
25
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
11
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 17:05

  BIGor написав: Чого тоді не обрали для підписання прибиральницю з ОП?

Якщо вона вдягнеться згідно протоколу так що Вєнс не матиме претензій, то поркуа не па?
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 17:08

  ЛАД написав:[
Не подскажете, откуда разговоры о Калининграде и 50-и годах?
На форуме читаю об этом уже не в первый раз, но больше нигде не встречал.

Почему этот миф возник?

1. Неправильное толкование Потсдамского соглашения (1945)
В документе говорится, что "окончательный статус Кёнигсберга и прилегающих территорий будет определён в будущем мирном договоре с Германией". Однако с подписанием мирного договора с Германией в 1990 году (Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии) никаких территориальных претензий по Калининградской области не было.


2. Отсутствие сроков владения в документах
В отличие, например, от аренды Гонконга Великобританией (на 99 лет), Калининградская область была передана СССР без временного ограничения.


3. Закрепление статуса в международных соглашениях

В 1970 году СССР и ФРГ подписали Московский договор, в котором Германия признала границы послевоенной Европы.

В 1990 году в Договоре об объединении Германии и окончательном урегулировании территориальных вопросов Германия официально отказалась от любых претензий на Калининград.
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 17:11

  ЛАД написав:
  Xenon написав:
  ЛАД написав:[
Вот, по-моему, как раз исходя из того, что: "Моральные моменты не интересны никому", - могут признать и официально. Может быть, с какими-то оговорками, "облагораживающими" решение, или с какими-то формальными условиями типа: "Провести референдум под наблюдением ..."

Банально может быть как с Калининградом в свое время
Или признают эти территории за рашей например на 50 лет с последующим пересмотром решения с проведением референдума, как то так

Не подскажете, откуда разговоры о Калининграде и 50-и годах?
На форуме читаю об этом уже не в первый раз, но больше нигде не встречал.

снова бан в Гугле? :lol:
https://www.delfi.lt/ru/news/live/kto-n ... t-65889068
Востаннє редагувалось _hunter в Суб 15 бер, 2025 17:12, всього редагувалось 1 раз.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 17:11

  Xenon написав:
  ЛАД написав:[
Не подскажете, откуда разговоры о Калининграде и 50-и годах?
На форуме читаю об этом уже не в первый раз, но больше нигде не встречал.

Почему этот миф возник?

1. Неправильное толкование Потсдамского соглашения (1945)
В документе говорится, что "окончательный статус Кёнигсберга и прилегающих территорий будет определён в будущем мирном договоре с Германией". Однако с подписанием мирного договора с Германией в 1990 году (Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии) никаких территориальных претензий по Калининградской области не было.


2. Отсутствие сроков владения в документах
В отличие, например, от аренды Гонконга Великобританией (на 99 лет), Калининградская область была передана СССР без временного ограничения.


3. Закрепление статуса в международных соглашениях

В 1970 году СССР и ФРГ подписали Московский договор, в котором Германия признала границы послевоенной Европы.

В 1990 году в Договоре об объединении Германии и окончательном урегулировании территориальных вопросов Германия официально отказалась от любых претензий на Калининград.
Спасибо за подробный ответ.
Всё это я, в общем-то, знаю.
В принципе достаточно было написать, что это миф, не понятно кем и зачем повторяемый.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 17:13

Xenon ну так нафиг им тот калининград когда они без единого выстрела получили полгермании бесплатно в пользование от горбачёва
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 17:14

  BIGor написав:...........
Далі, знову не думаєте, чи підписаний ОП-шником Єрмаком документ буде дійсним? Чого тоді не обрали для підписання прибиральницю з ОП?
flyman вам уже правильно ответил, можно поручить и прибиральнице, только правильно оформить бумаги, доверяющие ей такую функцию.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 17:19

  _hunter написав:
  ЛАД написав:..........
Не подскажете, откуда разговоры о Калининграде и 50-и годах?
На форуме читаю об этом уже не в первый раз, но больше нигде не встречал.

снова бан в Гугле? :lol:
https://www.delfi.lt/ru/news/live/kto-n ... t-65889068
Гуглом вы пользоваться научились, а вот понимать прочитанное у вас не выходит. По вашей ссылке нет никаких слов о 50 годах кроме голословного утверждения какого-то аналитика Центра исследования Восточной Европы Лауринаса Кащюнаса.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 17:21

  konstantin kirovograd написав:Xenon ну так нафиг им тот калининград когда они без единого выстрела получили полгермании бесплатно в пользование от горбачёва

Не полгермании, а поменьше и тратят они на бывшую ГДР очень много.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 17:25

На припинення вогню може не 30 днів знадобиться, а трохи більше, – Зеленський.

▪️Найголовніше для США – не йти на російське «але» в темі припинення вогню.
▪️Нехай США тепер змусять рф зробити перший крок, – Зеленський про 30-денне перемир'я.
▪️рф хоче оточити українські війська, але на території України. Ми знаємо про ці плани.
▪️Усі вважають, що Україна перемогла (на переговорах із США у Саудівській Аравії). Усі зацікавлені не у зменшенні, а у посиленні ЗСУ.
▪️Оточення ЗСУ в Курській області – брехня путіна.
▪️Якщо росіяни порушать режим тиші, ми продовжимо захищати нашу Батьківщину, як ми це і робимо зараз.
▪️За будь-яких обставин ми не визнаємо українські окуповані території російськими.
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 17:38

  BIGor написав:
  pesikot написав:
  BIGor написав:Він казав що його ТЦК відпускають побачивши паспорт - тобто йому 60+.

А ти не збрехати не можешь ? )

Тоді був поліцейський, який перевіряв документи згідно чинного законодавства

Ага, тепер ТЦК-шник швидко перетворився в поліцейського :D Продовжуй далі.

На відміну від тебе, я пам"ятаю, як все було
І писав саме про поліцейського

А ти продовжуй, продовжуй жити в інший реальності )
pesikot
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