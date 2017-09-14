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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13239132401324113242

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 79
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
35%
28
Це загроза
15%
12
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
32%
25
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
11
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 17:42

  TUR написав:
  Xenon написав:
❗️Підготовка до мирних переговорів: Зеленський затвердив склад переговорної групи:

▪️Андрій Єрмак – керівник ОП, глава делегації.
▪️Андрій Сибіга – Міністр закордонних справ України.
▪️Рустем Умєров – Міністр оборони України.
▪️Павло Паліса – заступник керівника ОП.

А он им снял ограничения по переговорам с РФ ?

А были ограничения на переговоры с РФ ?

С Путиным были
Ну так Путин с министрами иностранных дел и не ведёт переговоры
Как и любой президент не ведёт переговоры с низшими по рангу
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 18:16

  ЛАД написав:
  _hunter написав:
  ЛАД написав:..........
Не подскажете, откуда разговоры о Калининграде и 50-и годах?
На форуме читаю об этом уже не в первый раз, но больше нигде не встречал.

снова бан в Гугле? :lol:
https://www.delfi.lt/ru/news/live/kto-n ... t-65889068
Гуглом вы пользоваться научились, а вот понимать прочитанное у вас не выходит. По вашей ссылке нет никаких слов о 50 годах кроме голословного утверждения какого-то аналитика Центра исследования Восточной Европы Лауринаса Кащюнаса.

учитесь правильно задавать вопросы - потому как именно эти "слова" и есть ответ на вопрос
>>> откуда разговоры о

P.S.
Какой тихушник пожаловался на предыдущий ответ? 🤔
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 18:21

  pesikot написав:
  Schmit написав:
  pesikot написав:Schmit
То що там з "Путин готов к миру" ?
А Зеленский не хочет мира

Ничего не жмёт ?

Ты переключился на новую тему

Не хоче ні один, ні другий. Пуйло відчуває, що може ще урвати шмат України, а Зе - "лижбыневыборы", бо там відповідальність за ...

У тебе вже прогрес - ти почав писати, що Путін не хоче миру
Раніше ти писав геть зовсім інше, що Путін готовий до миру, а тіки Зеленський не хоче

Не вигадуй, не писав такого ніколи.

А от цікаво пригадати, хто поширював наступні наративи:
"ніяких перемовин, бо мир вигідний пуйлу", "рашаармія та економіка от-от посипеться", "наша перемовна позиція ще не достатньо сильна", "посилиться і знову нападе"...?

  pesikot написав:А якщо агресор(Путін) не хоче миру, то що буде ?
Правильно - продовження війни

Тепер - так. Допотужнічались.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 18:33

https://nv.ua/ukr/ukraine/events/skandal-u-tck-u-poltavskiy-oblasti-dvoye-cholovikiv-namagalisya-porizati-ruki-50498171.html

«Адже в обох випадках це проводилось демонстративно, на очах у свідків, без жодної загрози для життя чи здоров’я, розуміючи що присутні поруч лікарі встигнуть надати необхідну допомогу. Тож про жодну спробу позбавити себе життя навіть йтися не може»,[/url]

Ни украсть,ни покараулить.. Поздно,батеньки,поздно. Заранее вскрываться надо было и на дурку уезжать, а так все,поезд ушел-придатни. От 5 до 10 им светит, за самокалицтво после ВЛК.
Господар Вельзевула
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