TUR написав:
А он им снял ограничения по переговорам с РФ ?
А были ограничения на переговоры с РФ ?
С Путиным были
Ну так Путин с министрами иностранных дел и не ведёт переговоры
Как и любой президент не ведёт переговоры с низшими по рангу
|
|
|
Додано: Суб 15 бер, 2025 17:42
А были ограничения на переговоры с РФ ?
С Путиным были
Ну так Путин с министрами иностранных дел и не ведёт переговоры
Как и любой президент не ведёт переговоры с низшими по рангу
Додано: Суб 15 бер, 2025 18:16
учитесь правильно задавать вопросы - потому как именно эти "слова" и есть ответ на вопрос
>>> откуда разговоры о
P.S.
Какой тихушник пожаловался на предыдущий ответ? 🤔
Додано: Суб 15 бер, 2025 18:21
Не вигадуй, не писав такого ніколи.
А от цікаво пригадати, хто поширював наступні наративи:
"ніяких перемовин, бо мир вигідний пуйлу", "рашаармія та економіка от-от посипеться", "наша перемовна позиція ще не достатньо сильна", "посилиться і знову нападе"...?
Тепер - так. Допотужнічались.
Додано: Суб 15 бер, 2025 18:33
«Адже в обох випадках це проводилось демонстративно, на очах у свідків, без жодної загрози для життя чи здоров’я, розуміючи що присутні поруч лікарі встигнуть надати необхідну допомогу. Тож про жодну спробу позбавити себе життя навіть йтися не може»,[/url]
Ни украсть,ни покараулить.. Поздно,батеньки,поздно. Заранее вскрываться надо было и на дурку уезжать, а так все,поезд ушел-придатни. От 5 до 10 им светит, за самокалицтво после ВЛК.
Зараз переглядають цей форум: Господар Вельзевула і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|