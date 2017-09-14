TUR написав:
А он им снял ограничения по переговорам с РФ ?
А были ограничения на переговоры с РФ ?
С Путиным были
Ну так Путин с министрами иностранных дел и не ведёт переговоры
Как и любой президент не ведёт переговоры с низшими по рангу
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Додано: Суб 15 бер, 2025 17:42
А были ограничения на переговоры с РФ ?
С Путиным были
Ну так Путин с министрами иностранных дел и не ведёт переговоры
Как и любой президент не ведёт переговоры с низшими по рангу
Додано: Суб 15 бер, 2025 18:21
Не вигадуй, не писав такого ніколи.
А от цікаво пригадати, хто поширював наступні наративи:
"ніяких перемовин, бо мир вигідний пуйлу", "рашаармія та економіка от-от посипеться", "наша перемовна позиція ще не достатньо сильна", "посилиться і знову нападе"...?
Тепер - так. Допотужнічались.
Додано: Суб 15 бер, 2025 18:33
«Адже в обох випадках це проводилось демонстративно, на очах у свідків, без жодної загрози для життя чи здоров’я, розуміючи що присутні поруч лікарі встигнуть надати необхідну допомогу. Тож про жодну спробу позбавити себе життя навіть йтися не може»,[/url]
Ни украсть,ни покараулить.. Поздно,батеньки,поздно. Заранее вскрываться надо было и на дурку уезжать, а так все,поезд ушел-придатни. От 5 до 10 им светит, за самокалицтво после ВЛК.
Додано: Суб 15 бер, 2025 19:02
по моей ссылке - ответ на вопрос. То, что он вам не нравится - увы.
P.S.
Можно же в личку написать - что не нравится. Ну или всю ветку обсуждения удаляйте уже...
Додано: Суб 15 бер, 2025 19:22
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 15 бер, 2025 19:33
А ви хто, щоб так ділити людей. Вам шана та гроші за те що ви на війні від "елоїів" Але вже 4.5 мільйни виїхавших, яких ви не захистили, хто втратив все.В тому разі і життя рідних. Як "поп'єте каву в Ялті" тоді отримаєте право ділити людей. А поки похизуватися на фронті нічим - сорі, вас мобілізувализува раніше, а інші підуть після вас. Хизуйтесь заслугами разом з військовими "мирного часу".Все що ви можите -це обкладати лайном інших, кого ще не мобілізували. Про ніяку перемогу речі давно немає.
..є зпочатком курської операції я живу як не диспетчерсій вежі, регулюючі трафік шахеді. Цілим днями круті хлопці на пікапах з великокалиберними кулеметами п'ють каву у місті Але шахеди влучають куди треба. Тому давайте оцінювати "єлоїів" та "морлоків" по результатам
Додано: Суб 15 бер, 2025 20:02
Лад, что значит не понятно кем и зачем?
Это же классика кремлевской пропаганды. Притягивание за уши довольно спорного и неприятного вопроса для кремля к другому подобному, но уже разрешившемуся в пользу росии. Типа намек, что и спорный вопрос сам по себе разрешится в пользу росии.
Гляньте на ту статейку кремлевскую. Там же схема притягивания за уши Будапештского соглашения применена.
Трампу путин пытается поводить болванкой по губам. А тот пока ищет для какую-то перспективность в этом. Но пока в США есть высококвалифицированные сенаторы как на видео, что я публиковал, нам переживать очень не нужно.
Додано: Суб 15 бер, 2025 20:11
d44
Який відсоток влучає?а чому їм вдень не пити каву?? Ви б хотіли щоб вони і вдень і вночі в ямах в полі сиділи і вам не мозолили очі? ? Ви їм платите стільки, щоб 24*7 в ямі без кави?
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