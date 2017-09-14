Додано: Суб 15 бер, 2025 20:02

ЛАД написав: ...

Всё это я, в общем-то, знаю.

В принципе достаточно было написать, что это миф, не понятно кем и зачем повторяемый. ...Всё это я, в общем-то, знаю.В принципе достаточно было написать, что это миф,

Лад, что значит не понятно кем и зачем?Это же классика кремлевской пропаганды. Притягивание за уши довольно спорного и неприятного вопроса для кремля к другому подобному, но уже разрешившемуся в пользу росии. Типа намек, что и спорный вопрос сам по себе разрешится в пользу росии.Гляньте на ту статейку кремлевскую. Там же схема притягивания за уши Будапештского соглашения применена.Трампу путин пытается поводить болванкой по губам. А тот пока ищет для какую-то перспективность в этом. Но пока в США есть высококвалифицированные сенаторы как на видео, что я публиковал, нам переживать очень не нужно.