pesikot написав:Schmit То що там з "Путин готов к миру" ? А Зеленский не хочет мира
Ничего не жмёт ?
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Не хоче ні один, ні другий. Пуйло відчуває, що може ще урвати шмат України, а Зе - "лижбыневыборы", бо там відповідальність за ...
У тебе вже прогрес - ти почав писати, що Путін не хоче миру Раніше ти писав геть зовсім інше, що Путін готовий до миру, а тіки Зеленський не хоче
Не вигадуй, не писав такого ніколи.
А от цікаво пригадати, хто поширював наступні наративи: "ніяких перемовин, бо мир вигідний пуйлу", "рашаармія та економіка от-от посипеться", "наша перемовна позиція ще не достатньо сильна", "посилиться і знову нападе"...?
pesikot написав:А якщо агресор(Путін) не хоче миру, то що буде ? Правильно - продовження війни
«Адже в обох випадках це проводилось демонстративно, на очах у свідків, без жодної загрози для життя чи здоров’я, розуміючи що присутні поруч лікарі встигнуть надати необхідну допомогу. Тож про жодну спробу позбавити себе життя навіть йтися не може»,[/url]
Ни украсть,ни покараулить.. Поздно,батеньки,поздно. Заранее вскрываться надо было и на дурку уезжать, а так все,поезд ушел-придатни. От 5 до 10 им светит, за самокалицтво после ВЛК.
Гуглом вы пользоваться научились, а вот понимать прочитанное у вас не выходит. По вашей ссылке нет никаких слов о 50 годах кроме голословного утверждения какого-то аналитика Центра исследования Восточной Европы Лауринаса Кащюнаса.
по моей ссылке - ответ на вопрос. То, что он вам не нравится - увы.
P.S. Можно же в личку написать - что не нравится. Ну или всю ветку обсуждения удаляйте уже...
ЛАД написав:... Всё это я, в общем-то, знаю. В принципе достаточно было написать, что это миф, не понятно кем и зачем повторяемый.
Лад, что значит не понятно кем и зачем?
Это же классика кремлевской пропаганды. Притягивание за уши довольно спорного и неприятного вопроса для кремля к другому подобному, но уже разрешившемуся в пользу росии. Типа намек, что и спорный вопрос сам по себе разрешится в пользу росии.
Гляньте на ту статейку кремлевскую. Там же схема притягивания за уши Будапештского соглашения применена.
Трампу путин пытается поводить болванкой по губам. А тот пока ищет для какую-то перспективность в этом. Но пока в США есть высококвалифицированные сенаторы как на видео, что я публиковал, нам переживать очень не нужно.
Xenon написав:видимо имеется ввиду официальное признание
Официального признания Украиной этих территорий за рф - нереально. Но есть много других дипломатических формулировок (типа территории, требующие последующего мирного урегулирования или что-то типа этого), которые могут устроить все стороны.
Вы знаете, по нынешними временам я уже не рискую произносить слово "нереально".
та ти що а хто казав, що руські не будуть вимагати офіційного визнання?
Цілим днями круті хлопці на пікапах з великокалиберними кулеметами п'ють каву у місті Але шахеди влучають куди треба.
Який відсоток влучає?а чому їм вдень не пити каву?? Ви б хотіли щоб вони і вдень і вночі в ямах в полі сиділи і вам не мозолили очі? ? Ви їм платите стільки, щоб 24*7 в ямі без кави?
Яж написав " влучення куди треба " ( критична, пісецць як критична) інфраструктура, два тижні 160-170- напруга була, мені статистика не цікавить. А скільки треба, щоб не влучили? Гарантія буде?Готов генерал виступити та заявити - мені треба 100500 грощей і спите спокійно? Живу на Сумщині тому "локаційно втрачені" для мене має конткретну відповідь
Востаннє редагувалось d44 в Суб 15 бер, 2025 20:23, всього редагувалось 3 разів.
На припинення вогню може не 30 днів знадобиться, а трохи більше, – Зеленський.
▪️Найголовніше для США – не йти на російське «але» в темі припинення вогню. ▪️Нехай США тепер змусять рф зробити перший крок, – Зеленський про 30-денне перемир'я. ▪️рф хоче оточити українські війська, але на території України. Ми знаємо про ці плани. ▪️Усі вважають, що Україна перемогла (на переговорах із США у Саудівській Аравії). Усі зацікавлені не у зменшенні, а у посиленні ЗСУ. ▪️Оточення ЗСУ в Курській області – брехня путіна. ▪️Якщо росіяни порушать режим тиші, ми продовжимо захищати нашу Батьківщину, як ми це і робимо зараз. ▪️За будь-яких обставин ми не визнаємо українські окуповані території російськими.
Да, таким президентом может гордится любой народ, любая страна. Держит удар, отступая контратакует - правильная тактика против очень тяжелого соперника.
А какая информация про наш контингент в Курской народной республике? Уже вышли полностью или ...?