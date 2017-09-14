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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1324013241132421324313244>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 80
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
35%
28
Це загроза
15%
12
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
33%
26
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
11
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 18:21

  pesikot написав:
  Schmit написав:
  pesikot написав:Schmit
То що там з "Путин готов к миру" ?
А Зеленский не хочет мира

Ничего не жмёт ?

Ты переключился на новую тему

Не хоче ні один, ні другий. Пуйло відчуває, що може ще урвати шмат України, а Зе - "лижбыневыборы", бо там відповідальність за ...

У тебе вже прогрес - ти почав писати, що Путін не хоче миру
Раніше ти писав геть зовсім інше, що Путін готовий до миру, а тіки Зеленський не хоче

Не вигадуй, не писав такого ніколи.

А от цікаво пригадати, хто поширював наступні наративи:
"ніяких перемовин, бо мир вигідний пуйлу", "рашаармія та економіка от-от посипеться", "наша перемовна позиція ще не достатньо сильна", "посилиться і знову нападе"...?

  pesikot написав:А якщо агресор(Путін) не хоче миру, то що буде ?
Правильно - продовження війни

Тепер - так. Допотужнічались.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 18:33

https://nv.ua/ukr/ukraine/events/skandal-u-tck-u-poltavskiy-oblasti-dvoye-cholovikiv-namagalisya-porizati-ruki-50498171.html

«Адже в обох випадках це проводилось демонстративно, на очах у свідків, без жодної загрози для життя чи здоров’я, розуміючи що присутні поруч лікарі встигнуть надати необхідну допомогу. Тож про жодну спробу позбавити себе життя навіть йтися не може»,[/url]

Ни украсть,ни покараулить.. Поздно,батеньки,поздно. Заранее вскрываться надо было и на дурку уезжать, а так все,поезд ушел-придатни. От 5 до 10 им светит, за самокалицтво после ВЛК.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 19:02

  ЛАД написав:
  _hunter написав:
  ЛАД написав:..........
Не подскажете, откуда разговоры о Калининграде и 50-и годах?
На форуме читаю об этом уже не в первый раз, но больше нигде не встречал.

снова бан в Гугле? :lol:
https://www.delfi.lt/ru/news/live/kto-n ... t-65889068
Гуглом вы пользоваться научились, а вот понимать прочитанное у вас не выходит. По вашей ссылке нет никаких слов о 50 годах кроме голословного утверждения какого-то аналитика Центра исследования Восточной Европы Лауринаса Кащюнаса.

по моей ссылке - ответ на вопрос. То, что он вам не нравится - увы.

P.S.
Можно же в личку написать - что не нравится. Ну или всю ветку обсуждения удаляйте уже...
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Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 19:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:От чим мені подобається цей форум, що деякі недолугі, намагаються мені 50-річному доказати, що мені 60+ )))


а ті, кому 60+ автоматично позбавляється права голосу на форумі,
і не варі ні уваги ні поваги :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 20:02

  ЛАД написав:...
Всё это я, в общем-то, знаю.
В принципе достаточно было написать, что это миф, не понятно кем и зачем повторяемый.



Лад, что значит не понятно кем и зачем?

Это же классика кремлевской пропаганды. Притягивание за уши довольно спорного и неприятного вопроса для кремля к другому подобному, но уже разрешившемуся в пользу росии. Типа намек, что и спорный вопрос сам по себе разрешится в пользу росии.

Гляньте на ту статейку кремлевскую. Там же схема притягивания за уши Будапештского соглашения применена.

Трампу путин пытается поводить болванкой по губам. А тот пока ищет для какую-то перспективность в этом. Но пока в США есть высококвалифицированные сенаторы как на видео, что я публиковал, нам переживать очень не нужно.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 20:11

d44
Цілим днями круті хлопці на пікапах з великокалиберними кулеметами п'ють каву у місті Але шахеди влучають куди треба.


Який відсоток влучає?а чому їм вдень не пити каву?? Ви б хотіли щоб вони і вдень і вночі в ямах в полі сиділи і вам не мозолили очі? ? Ви їм платите стільки, щоб 24*7 в ямі без кави?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 20:15

  ЛАД написав:
  TUR написав:
  Xenon написав:видимо имеется ввиду официальное признание

Официального признания Украиной этих территорий за рф - нереально.
Но есть много других дипломатических формулировок (типа территории, требующие последующего мирного урегулирования или что-то типа этого), которые могут устроить все стороны.
Вы знаете, по нынешними временам я уже не рискую произносить слово "нереально".

та ти що :shock: а хто казав, що руські не будуть вимагати офіційного визнання? :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 20:17

  ЛАД написав:
  BIGor написав:
  pesikot написав:..............
Злобные ТЦК-шники хватают людей на улицах - всё, добуквенно, как верещить российская пропаганда

Я сегодня полдня по городу ездил, чёй-то ничего подобного не заметил

Ти ж 60+ річний, тобі чого боятися? Паспорт показав з датою народження, і їдеш далі.
По личным данным, ему 50.

мені 55, зупинили, пробли по Оберігу, махнули рукою , "та бля.." і побажали щасливого дня. В Резерві данні оновлені але "даннів Оберіг не повні , зверніться до ТЦК для уточненя.."
d44
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 20:21

  Hotab написав:d44
Цілим днями круті хлопці на пікапах з великокалиберними кулеметами п'ють каву у місті Але шахеди влучають куди треба.


Який відсоток влучає?а чому їм вдень не пити каву?? Ви б хотіли щоб вони і вдень і вночі в ямах в полі сиділи і вам не мозолили очі? ? Ви їм платите стільки, щоб 24*7 в ямі без кави?
Яж написав " влучення куди треба " ( критична, пісецць як критична) інфраструктура, два тижні 160-170- напруга була, мені статистика не цікавить. А скільки треба, щоб не влучили? Гарантія буде?Готов генерал виступити та заявити - мені треба 100500 грощей і спите спокійно?
Живу на Сумщині тому "локаційно втрачені" для мене має конткретну відповідь
Востаннє редагувалось d44 в Суб 15 бер, 2025 20:23, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 20:22

  Xenon написав:
На припинення вогню може не 30 днів знадобиться, а трохи більше, – Зеленський.

▪️Найголовніше для США – не йти на російське «але» в темі припинення вогню.
▪️Нехай США тепер змусять рф зробити перший крок, – Зеленський про 30-денне перемир'я.
▪️рф хоче оточити українські війська, але на території України. Ми знаємо про ці плани.
▪️Усі вважають, що Україна перемогла (на переговорах із США у Саудівській Аравії). Усі зацікавлені не у зменшенні, а у посиленні ЗСУ.
▪️Оточення ЗСУ в Курській області – брехня путіна.
▪️Якщо росіяни порушать режим тиші, ми продовжимо захищати нашу Батьківщину, як ми це і робимо зараз.
▪️За будь-яких обставин ми не визнаємо українські окуповані території російськими.

Да, таким президентом может гордится любой народ, любая страна. Держит удар, отступая контратакует - правильная тактика против очень тяжелого соперника.

А какая информация про наш контингент в Курской народной республике? Уже вышли полностью или ...?
buratinyo
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