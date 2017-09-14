Цілим днями круті хлопці на пікапах з великокалиберними кулеметами п'ють каву у місті Але шахеди влучають куди треба.
Який відсоток влучає?а чому їм вдень не пити каву?? Ви б хотіли щоб вони і вдень і вночі в ямах в полі сиділи і вам не мозолили очі? ? Ви їм платите стільки, щоб 24*7 в ямі без кави?
Яж написав " влучення куди треба " ( критична, пісецць як критична) інфраструктура, два тижні 160-170- напруга була, мені статистика не цікавить. А скільки треба, щоб не влучили? Гарантія буде?Готов генерал виступити та заявити - мені треба 100500 грощей і спите спокійно? Живу на Сумщині тому "локаційно втрачені" для мене має конткретну відповідь
Щодня відправляють сотню , інколи більше, шахедів . «Влучають куди треба» який відсоток? У нас щось має ще залишитись з енергетики, якби було багато «влучають куди треба»? Без влучань не буває, давайте конкретику, чим ви невдоволені відносно кави бійців груп перехоплення? Самі не хочете туди? Бо насильно вас вже не загнати
зупинили, пробли по Оберігу, махнули рукою
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 15 бер, 2025 20:32, всього редагувалось 2 разів.
d44 написав:мені 55, зупинили, пробли по Оберігу, махнули рукою , "та бля.." і побажали щасливого дня. В Резерві данні оновлені але "даннів Оберіг не повні , зверніться до ТЦК для уточненя.."
Ну, то чому ви пред'являєте воїнам, що якщо не перемога і кава в Ялті, то вони вже й слова не мають? Вище постом сказали, що просто зараз їх зміна, а потім типу в наступну ви підете. А вас виходить вже і зараз не беруть. Так усі можуть сказати. Я також можу сказати, у мене зараз бронь, а ось колись там настане і моя черга. П.с. Я думаю, що враховуючи розклад сил і розміри держав - воїни виконують свою роботу на 100+ процентів, це ж все таки не проти Молдови війна. І навіть не проти Румунії чи Польщі. Якщо врахувати просери вищого керівництва на початку війни, то наші воїни відвоювали Київську, Чернігівську та значну частину Харківської області. А далі вже війна ресурсів де Захід часто по боєприпасам програє в постачанні навіть Північній Кореї.
Hotab написав:Самі не хочете туди? Би насильно вас вже не загнати
Резерв стоїть, дані оновлені, 1969 рік народждення, страховий стаж(платив податки) 30 років. Кожен день зустрічаю військових пенсіонерів років на 15 молодше мене, які чомусь не на фронті. Ну і ментів куча, з 40 років отрмують пенсі, зараз чи в сервісному центрі, чи в "Документі" паспорти оформлюють якомусь, заброньовані
Востаннє редагувалось d44 в Суб 15 бер, 2025 20:34, всього редагувалось 1 раз.
_hunter написав:----------------------------- ЛАД .......... Не подскажете, откуда разговоры о Калининграде и 50-и годах? На форуме читаю об этом уже не в первый раз, но больше нигде не встречал. ----------------------------- снова бан в Гугле? https://www.delfi.lt/ru/news/live/kto-n ... t-65889068
Гуглом вы пользоваться научились, а вот понимать прочитанное у вас не выходит. По вашей ссылке нет никаких слов о 50 годах кроме голословного утверждения какого-то аналитика Центра исследования Восточной Европы Лауринаса Кащюнаса.
по моей ссылке - ответ на вопрос. То, что он вам не нравится - увы.
P.S. Можно же в личку написать - что не нравится. Ну или всю ветку обсуждения удаляйте уже...
Зачем удалять? Вы меня не постеснялись упрекнуть в неумении пользоваться гуглом. Повторю вопрос - голословное утверждение какого-то аналитика Центра исследования Восточной Европы Лауринаса Кащюнаса это доказательство аренды/выделения во временное пользование Кёнигсберга на 50 лет? Без единой ссылки на хоть какой-нибудь документ? Что тут может нравиться или не нравиться? Личное мнение Лауринаса Кащюнаса просто никому не интересно. Может, стоит признать ошибку?
Видно, що пошкодження від шахедів значно масштабніші, ніж від наших дрончиків, які годяться лиш для ефектного запалювання бочок з соляркою чи вибити пару склопакетів в московсіті. Сумно це все спостерігати. Жаль, що на четвертому році війни ми не спромоглися розробити нічого більш ефективного, а просто скопіювати - напевно соромно.
Востаннє редагувалось Schmit в Суб 15 бер, 2025 20:49, всього редагувалось 1 раз.
d44 написав:мені 55, зупинили, пробли по Оберігу, махнули рукою , "та бля.." і побажали щасливого дня. В Резерві данні оновлені але "даннів Оберіг не повні , зверніться до ТЦК для уточненя.."
Ну, то чому ви пред'являєте воїнам, що якщо не перемога і кава в Ялті, то вони вже й слова не мають? Вище постом сказали, що просто зараз їх зміна, а потім типу в наступну ви підете. А вас виходить вже і зараз не беруть. Так усі можуть сказати. Я також можу сказати, у мене зараз бронь, а ось колись там настане і моя черга. П.с. Я думаю, що враховуючи розклад сил і розміри держав - воїни виконують свою роботу на 100+ процентів, це ж все таки не проти Молдови війна. І навіть не проти Румунії чи Польщі. Якщо врахувати просери вищого керівництва на початку війни, то наші воїни відвоювали Київську, Чернігівську та значну частину Харківської області. А далі вже війна ресурсів де Захід часто по боєприпасам програє в постачанні навіть Північній Кореї.
В Харькове часто наблюдаю попытки сбить шахеды. Эти твари летают чаще всего ночами. Я говорил с ребятами, которые дежурят ночами с пулеметами и АК. И очень расстроился, так как надеялся, что у них есть что-то вроде автоматического прибора для быстрого расчета дальности до цели и упреждения, которое нужно брать при прицеливании по летящему шахеду. Ни хера нет у них. А в голове расчеты такие далеко не каждому дано быстро осуществить. Как следствие они стреляют трассерами чтобы увидеть какие поправки надо сделать, сильно загрязняя стволы пулеметов и тем самым снижая кучность и точность стрельбы в дальнейшем. В таких условиях сбивать шахеды можно лишь за счет удачи и большого опыта. Слава Богу, что сбивают. В противном случае эти шахеды наделали бы слишком много бед. И так уже в городе нет домов, которые бы были без повреждений от прилетов. Но Харьков стоит!!!
На припинення вогню може не 30 днів знадобиться, а трохи більше, – Зеленський.
▪️Найголовніше для США – не йти на російське «але» в темі припинення вогню. ▪️Нехай США тепер змусять рф зробити перший крок, – Зеленський про 30-денне перемир'я. ▪️рф хоче оточити українські війська, але на території України. Ми знаємо про ці плани. ▪️Усі вважають, що Україна перемогла (на переговорах із США у Саудівській Аравії). Усі зацікавлені не у зменшенні, а у посиленні ЗСУ. ▪️Оточення ЗСУ в Курській області – брехня путіна. ▪️Якщо росіяни порушать режим тиші, ми продовжимо захищати нашу Батьківщину, як ми це і робимо зараз. ▪️За будь-яких обставин ми не визнаємо українські окуповані території російськими.
Да, таким президентом может гордится любой народ, любая страна. Держит удар, отступая контратакует - правильная тактика против очень тяжелого соперника.
А какая информация про наш контингент в Курской народной республике? Уже вышли полностью или ...?
з одного боку треба оперувати офіційними даними, навіть якщо знаєш більше але я так розумію, відведення військ пройшло, Суджу залишили, хоча якийсь частини в Курській області ще є. єдине зустрів дві різних думки: один каже, що відступ організований, другий - що все-таки трохи притиснули руські. й ще питання, чи втримали б позиції, якби не було цього припинення розвідданних.
оце більш цікаві теми для обговорення. а так враження, що для більшості форумчан головне - як уникнути зустрічі з ТЦК
Shaman написав: а так враження, що для більшості форумчан головне - як уникнути зустрічі з ТЦК
Не треба уникати зустрічі з ТЦК. Тебе чимось лякає ТЦК? Так і ти лякаєш ТЦК. Розумій це.
ТЦК это не приговор, если ты не злостный ухилянт, предатель Украины либо враг народа.
ТЦК помогает нормальным мужикам оздоровиться, получить полезные навыки для защиты семьи, получить достаточный для военного времени доход на семью.
Надо опасаться злостных преступников, действующих под видом ТЦК. Они действительно похищают мужиков с целью получения с них выкупа. А если не удается, то без учебки передают их за недорого в распоряжение командиров подразделений, несущим большие потери личного состава на нуле и не получающих пополнение.