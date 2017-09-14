Додано: Суб 15 бер, 2025 20:29

d44 написав: мені 55, зупинили, пробли по Оберігу, махнули рукою , "та бля.." і побажали щасливого дня. В Резерві данні оновлені але "даннів Оберіг не повні , зверніться до ТЦК для уточненя.." мені 55, зупинили, пробли по Оберігу, махнули рукою , "та бля.." і побажали щасливого дня. В Резерві данні оновлені але "даннів Оберіг не повні , зверніться до ТЦК для уточненя.."

Ну, то чому ви пред'являєте воїнам, що якщо не перемога і кава в Ялті, то вони вже й слова не мають? Вище постом сказали, що просто зараз їх зміна, а потім типу в наступну ви підете. А вас виходить вже і зараз не беруть. Так усі можуть сказати. Я також можу сказати, у мене зараз бронь, а ось колись там настане і моя черга.П.с. Я думаю, що враховуючи розклад сил і розміри держав - воїни виконують свою роботу на 100+ процентів, це ж все таки не проти Молдови війна. І навіть не проти Румунії чи Польщі. Якщо врахувати просери вищого керівництва на початку війни, то наші воїни відвоювали Київську, Чернігівську та значну частину Харківської області. А далі вже війна ресурсів де Захід часто по боєприпасам програє в постачанні навіть Північній Кореї.