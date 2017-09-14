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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13241132421324313244

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 80
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
35%
28
Це загроза
15%
12
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
33%
26
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
11
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 22:01

  Wirująświatła написав:
Вэнс заявил, что в перепалке, которая произошла в Белом доме, виноват Зеленский.

На вопрос журналистки Fox News, планировали ли американцы "играть в хорошего и плохого копа", вице-президент США ответил отрицательно.

"Нет, это не было запланировано. Он (Зеленский - Ред.) разозлился, и все пошло наперекосяк", – сказал он.

хтось очікував, що він визнає - це я почав бикувати, до того ж не "по чину"? :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 22:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Іран використовує дрони та мобільні застосунки, щоб відстежувати жінок, які не носять хіджаб — звіт ООН

21 сторіччя... якщо ця вісь Китай-Раша-Іран-КНДР не отримає гідну відсіч, звичайне населення дуже добре відчує що таке цифровий концтабір 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 22:12

Жесткое задержание парня полицией в Киеве.
https://t.me/nabludatels/51418
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 22:21

  ЛАД написав:
  _hunter написав:
  ЛАД написав:Гуглом вы пользоваться научились, а вот понимать прочитанное у вас не выходит. По вашей ссылке нет никаких слов о 50 годах кроме голословного утверждения какого-то аналитика Центра исследования Восточной Европы Лауринаса Кащюнаса.

по моей ссылке - ответ на вопрос. То, что он вам не нравится - увы.

P.S.
Можно же в личку написать - что не нравится. Ну или всю ветку обсуждения удаляйте уже...
Зачем удалять?
Вы меня не постеснялись упрекнуть в неумении пользоваться гуглом.
Повторю вопрос - голословное утверждение какого-то аналитика Центра исследования Восточной Европы Лауринаса Кащюнаса это доказательство аренды/выделения во временное пользование Кёнигсберга на 50 лет?
Без единой ссылки на хоть какой-нибудь документ?
Что тут может нравиться или не нравиться? Личное мнение Лауринаса Кащюнаса просто никому не интересно.
Может, стоит признать ошибку?

Так тот не удалили. Удалили тот, в котором я упрекнул в неумении вопросы внятно формулировать :lol:
Повторяю ответ: на вопрос "откуда пошел разговор" - ответ в предыдущем посте.
Хотите спорить с личным мнением аналитика Центра исследования Восточной Европы Лауринаса Кащюнаса? - так спорьте с ним, а не тут на форуме Без единой ссылки на хоть какой-нибудь документ.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 22:24

  Wirująświatła написав:
Вэнс заявил, что в перепалке, которая произошла в Белом доме, виноват Зеленский.

На вопрос журналистки Fox News, планировали ли американцы "играть в хорошего и плохого копа", вице-президент США ответил отрицательно.

"Нет, это не было запланировано. Он (Зеленский - Ред.) разозлился, и все пошло наперекосяк", – сказал он.

Та это и так понятно было. И понятно откуда ИПСО про "запланированно" пошло.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 22:25

  Wirująświatła написав:
Жесткое задержание парня полицией в Киеве.
https://t.me/nabludatels/51418


Та несть числа таким случаям. Я удивляюсь тем,кто на улицу без доков ходят. Ну возьмут же,рано или поздно. Ким в свое время указал путь,что-то типа "якщо ти ухилянт,сиди дома".Тем более двери пока не ломают,может в селе каком разве что.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 22:39

https://www.instagram.com/reel/DGsnrootPtX/?igsh=MWpnZnByZzNnb3NlZA%3D%3D


:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 23:08

  Господар Вельзевула написав:"якщо ти ухилянт,сиди дома"
это если есть кому ухылянта кормить
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 23:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

на нас чекають буремні часи
Збільшать арсенал удвічі. Китай стрімко нарощує кількість ядерних боєголовок
Shaman
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